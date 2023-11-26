Врачи призывают запретить конфеты Skittles

Дело в том, что в составе конфет есть — диоксид титана (краситель Е171), который, при частом употреблении может накапливаться в организме и вызывает онкологию.

В июле этого года в окружной суд Соединенных Штатов по северному округу Калифорнии был подан коллективный иск с требованием запретить к продаже Skittles, так как они “непригодны для употребления человеком” из-за присутствия “известного токсина” под названием диоксид титана. А сама компания-производитель еще в 2016 году клялась и божилась, что от этого красителя отказалась, но, выяснилось, что отказ был только на словах.