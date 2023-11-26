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Врачи призывают запретить конфеты Skittles

Врачи призывают запретить конфеты Skittles

Автор:
26 ноября 2023 07:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: skittles   Видео   врачи   диоксид титана   запрет   конфеты   красители   
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Началось все с того, что в нескольких штатах США врачи забили тревогу. Оказалось, что кисленькие разноцветные конфетки могут вызвать не Скиттлстрянку, а бесплодие и рак.

Дело в том, что в составе конфет есть — диоксид титана (краситель Е171), который, при частом употреблении может накапливаться в организме и вызывает онкологию.


В июле этого года в окружной суд Соединенных Штатов по северному округу Калифорнии был подан коллективный иск с требованием запретить к продаже Skittles, так как они “непригодны для употребления человеком” из-за присутствия “известного токсина” под названием диоксид титана. А сама компания-производитель еще в 2016 году клялась и божилась, что от этого красителя отказалась, но, выяснилось, что отказ был только на словах.


В Калифорнии к советам врачей прислушались и запретили использовать диоксид титана в производстве пищевых продуктов. В список опасных добавок также попали бромированное растительное масло, пропилпарабен, бромат калия и так называемый красный краситель № 3.


Пока за океаном ведут споры о том, действительно ли так вреден диоксид, наши отечественные врачи решили не вступать в долгие дискуссии и готовят коллективное обращение в Роспотребнадзор и Роскачество, с предложением и вовсе запретить эти конфеты в России.


В компании Mars, которая и выпускает радужные конфетки, заявили, что это все пустые домыслы обывателей.

"Мы не используем синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий. Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации".


Но, как говорится лучше перебдеть...

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Метки: skittles   Видео   врачи   диоксид титана   запрет   конфеты   красители   
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4  комментария
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82
Топор плывёт 58 минут назад
В Калифорнии любая хрень вызывает рак.
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1k
Alexandr 15 минут назад
Насколько я знаю то и белый шоколад содержит TiO2. Да и многие другие продукты. И раньше ни кто на эту тему не заморачивался.
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16k
Александр 37 минут назад
Старайтесь потреблять продукты соответствующие Советскому ГОСТу, и будет вам счастье!
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