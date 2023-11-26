Врачи призывают запретить конфеты Skittles

Началось все с того, что в нескольких штатах США врачи забили тревогу. Оказалось, что кисленькие разноцветные конфетки могут вызвать не Скиттлстрянку, а бесплодие и рак.
Дело в том, что в составе конфет есть — диоксид титана (краситель Е171), который, при частом употреблении может накапливаться в организме и вызывает онкологию.
В июле этого года в окружной суд Соединенных Штатов по северному округу Калифорнии был подан коллективный иск с требованием запретить к продаже Skittles, так как они “непригодны для употребления человеком” из-за присутствия “известного токсина” под названием диоксид титана. А сама компания-производитель еще в 2016 году клялась и божилась, что от этого красителя отказалась, но, выяснилось, что отказ был только на словах.
В Калифорнии к советам врачей прислушались и запретили использовать диоксид титана в производстве пищевых продуктов. В список опасных добавок также попали бромированное растительное масло, пропилпарабен, бромат калия и так называемый красный краситель № 3.
Пока за океаном ведут споры о том, действительно ли так вреден диоксид, наши отечественные врачи решили не вступать в долгие дискуссии и готовят коллективное обращение в Роспотребнадзор и Роскачество, с предложением и вовсе запретить эти конфеты в России.
В компании Mars, которая и выпускает радужные конфетки, заявили, что это все пустые домыслы обывателей.
"Мы не используем синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий. Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации".
Но, как говорится лучше перебдеть...
Источник:
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Если обратишь внимание на упаковки, ГОСТы многие уже имеют обновления в 90 е и после 2000ных.
А там уже требования ой какие другие!