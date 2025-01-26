FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 2254 поста • 367 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Жвачка "Love is...": история появления и интересные факты

Жвачка "Love is...": история появления и интересные факты

Автор:
26 января 2025 09:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жвачка Love is...   Любовь   жвачка   интересно   интересные факты   история появления   
1649
6

Кто же не знает эту жевательную резинку? Её не приходилось искать – она сама тебя находила на прилавке любого магазина или киоска. Да и сейчас не представляется невыполнимым квестом раздобыть её.

Жвачка Love Is... пользовалась огромной популярностью и стала культовой среди детей и подростков 1990-х и 2000-х годов в России. Она известна не столько своим вкусом, сколько вкладышами с романтическими зарисовками, на которых изображены милые рисунки с пояснением, что "Любовь — это..."

×

История появления

  1. Идея и автор: Жевательная резинка Love Is... вдохновлена серией комиксов новозеландской художницы, работавшей в рекламном агентстве в Лос-Анджелесе, Ким Гроув (позже Ким Касали). В 1967 году Ким начала рисовать милые зарисовки о любви для своего будущего мужа Роберто Касали. Позже эти рисунки приобрели популярность, и их стали публиковать в газетах по всему миру.
  2. Комиксы становятся брендом: В 1970-х годах комиксы "Love Is..." печатались в десятках стран. Уже тогда тексты из комиксов начали появляться на различных товарах, включая открытки и сувениры.
  3. Появление жвачки: Идея использовать популярные иллюстрации в жевательной резинке появилась в 1980-х годах. Производство жвачки началось на фабриках в Турции и Италии. Каждый кусочек жвачки был завернут в бумажку с комиксом о любви, что сделало продукт уникальным.
  4. Смерть возлюбленного Ким Касали: После смерти Роберто в 1976 году Ким прекратила создание комиксов, передав права Биллу Эспри, который продолжил их развитие.

Интересные факты

  1. Иллюстрации: После смерти Ким Касали в 1997 году её сын Стефано Касали стал владельцем прав на бренд. Современные комиксы создаются профессиональными художниками, которые сохраняют стиль оригинала.
  2. Первоначальные персонажи: В первых комиксах герои изображались без одежды, что изменилось с приходом цветных версий.
  3. Символика и развитие: Персонажи проходят через различные стадии отношений, включая родительство и утрату, отражая реальные жизненные ситуации. С развитием появляются забавные детали: домашние животные, такие как собака по имени «Самсон» и коты, что добавляет элемент повседневной жизни.
  4. Популярность в постсоветских странах: В 1990-е годы жвачка Love Is... была особенно популярна в странах бывшего СССР, став символом романтики среди подростков. Да и просто среди любителей "бабл-гама")
  5. Собирание вкладышей: Для многих коллекционирование вкладышей стало настоящим увлечением. Они были предметом обмена и даже иногда использовались как "валюта" в школьных играх.Существует восемь серий вкладышей Love is (содержащие подсерии). Каждая серия включает различные фантики в количестве приблизительно 100-120 штук. И, конечно, среди них есть наиболее редкие экземпляры, представляющие определённую ценность для ценителей. Так что, возможно, у вас хранится где-то в дальней коробке многомиллионный актив;))
  6. Разнообразие вкусов: С момента появления жвачка выпускалась с множеством вкусов, включая клубнику, апельсин, лимон, колу, арбуз и другие. Жвачка сочетает два фруктовых вкуса, символизируя "любовь двух фруктов".
  7. Сообщения о любви: Каждый вкладыш содержал фразу, начинающуюся со слов "Love Is..." (например, "Love is... knowing what makes them smile"), что делало её особенной и дарило теплые эмоции покупателям.
  8. Перевод под места реализации: Надписи на вкладышах Love is локализуются для каждой страны. Это связано с тем, что комиксы и их послания адаптируются под культурные и языковые особенности. В разных странах могут использоваться различные переводы и интерпретации, чтобы сделать их более понятными и привлекательными для местной аудитории.
  9. Новая жизнь бренда: В 2000-х годах жвачка несколько раз возвращалась в моду, иногда в новых форматах и упаковках, оставаясь символом романтики и ностальгии.

Жвачка Love Is... стала чем-то бОльшим, чем сладость. Это напоминание о важности маленьких жестов любви и тепла в отношениях, что сделало её культовой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Жвачка Love is...   Любовь   жвачка   интересно   интересные факты   история появления   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Vadim Smirnov 2 часа назад
Стоит упомянуть ещё мемность коллекции, что выразилась в создании её антипода hate is

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
mosfan 44 минуты назад
Вкладыш от жевачки Beach Girls, с максимальной степенью обнажения, изображенной на ней девушки, можно было обменять на 5-7 вкладышей Turbo или 10 Love is...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
DDR 2 часа назад
Мне больше Turbo нравилась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алекс Лом 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4465 постов (4371 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1359120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#новости#кот#отношения#Автовсячина#ДТП#собака#кошка#Любовь
#животные#автомобили#США#история#Юмор#авто аварии#Прикол#СССР#кадр#забавно
#машина#Люди#в мире#ЧП#аварии#интересно#Реакция#школа#Животное#полиция
«Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет «Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса 20+ интересных фактов, которые доказывают, что мир полон открытий 20+ интересных фактов, которые доказывают, что мир полон открытий Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть

На что жалуетесь?

Вернуться