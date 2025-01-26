Жвачка "Love is...": история появления и интересные факты

Кто же не знает эту жевательную резинку? Её не приходилось искать – она сама тебя находила на прилавке любого магазина или киоска. Да и сейчас не представляется невыполнимым квестом раздобыть её.
Жвачка Love Is... пользовалась огромной популярностью и стала культовой среди детей и подростков 1990-х и 2000-х годов в России. Она известна не столько своим вкусом, сколько вкладышами с романтическими зарисовками, на которых изображены милые рисунки с пояснением, что "Любовь — это..."
История появления
- Идея и автор: Жевательная резинка Love Is... вдохновлена серией комиксов новозеландской художницы, работавшей в рекламном агентстве в Лос-Анджелесе, Ким Гроув (позже Ким Касали). В 1967 году Ким начала рисовать милые зарисовки о любви для своего будущего мужа Роберто Касали. Позже эти рисунки приобрели популярность, и их стали публиковать в газетах по всему миру.
- Комиксы становятся брендом: В 1970-х годах комиксы "Love Is..." печатались в десятках стран. Уже тогда тексты из комиксов начали появляться на различных товарах, включая открытки и сувениры.
- Появление жвачки: Идея использовать популярные иллюстрации в жевательной резинке появилась в 1980-х годах. Производство жвачки началось на фабриках в Турции и Италии. Каждый кусочек жвачки был завернут в бумажку с комиксом о любви, что сделало продукт уникальным.
- Смерть возлюбленного Ким Касали: После смерти Роберто в 1976 году Ким прекратила создание комиксов, передав права Биллу Эспри, который продолжил их развитие.
Интересные факты
- Иллюстрации: После смерти Ким Касали в 1997 году её сын Стефано Касали стал владельцем прав на бренд. Современные комиксы создаются профессиональными художниками, которые сохраняют стиль оригинала.
- Первоначальные персонажи: В первых комиксах герои изображались без одежды, что изменилось с приходом цветных версий.
- Символика и развитие: Персонажи проходят через различные стадии отношений, включая родительство и утрату, отражая реальные жизненные ситуации. С развитием появляются забавные детали: домашние животные, такие как собака по имени «Самсон» и коты, что добавляет элемент повседневной жизни.
- Популярность в постсоветских странах: В 1990-е годы жвачка Love Is... была особенно популярна в странах бывшего СССР, став символом романтики среди подростков. Да и просто среди любителей "бабл-гама")
- Собирание вкладышей: Для многих коллекционирование вкладышей стало настоящим увлечением. Они были предметом обмена и даже иногда использовались как "валюта" в школьных играх.Существует восемь серий вкладышей Love is (содержащие подсерии). Каждая серия включает различные фантики в количестве приблизительно 100-120 штук. И, конечно, среди них есть наиболее редкие экземпляры, представляющие определённую ценность для ценителей. Так что, возможно, у вас хранится где-то в дальней коробке многомиллионный актив;))
- Разнообразие вкусов: С момента появления жвачка выпускалась с множеством вкусов, включая клубнику, апельсин, лимон, колу, арбуз и другие. Жвачка сочетает два фруктовых вкуса, символизируя "любовь двух фруктов".
- Сообщения о любви: Каждый вкладыш содержал фразу, начинающуюся со слов "Love Is..." (например, "Love is... knowing what makes them smile"), что делало её особенной и дарило теплые эмоции покупателям.
- Перевод под места реализации: Надписи на вкладышах Love is локализуются для каждой страны. Это связано с тем, что комиксы и их послания адаптируются под культурные и языковые особенности. В разных странах могут использоваться различные переводы и интерпретации, чтобы сделать их более понятными и привлекательными для местной аудитории.
- Новая жизнь бренда: В 2000-х годах жвачка несколько раз возвращалась в моду, иногда в новых форматах и упаковках, оставаясь символом романтики и ностальгии.
Жвачка Love Is... стала чем-то бОльшим, чем сладость. Это напоминание о важности маленьких жестов любви и тепла в отношениях, что сделало её культовой.
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