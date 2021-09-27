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15 интересных фактов из жизни Билла Гейтса

15 интересных фактов из жизни Билла Гейтса (16 фото)

Автор:
27 сентября 2021 21:31
Сообщество : Факты
Метки: билл гейтс   знаменитости   известные люди   интересно   интересные факты   люди   факты   фото   
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16
Многие знают о Билле Гейтсе только то, что он - основатель Microsoft, владеющий миллиардами. Однако, в биографии одного из самых выдающихся и богатейших людей планеты есть немало других интересных фактов, о которых многие не знали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: билл гейтс   знаменитости   известные люди   интересно   интересные факты   люди   факты   фото   
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7  комментариев
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9k
Vacony 58 минут назад
а почему ни слова про его начало карьеры, про должность матери, про связь с IBM и т.д. ? это очень любопытно ....
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8k
БарНалей 2 минуты назад
Ну вот, сейчас начнется, что он не простой парень, и не просто так началась его карьера в ИТ.
Да хрен с ним. Реально крутой мужик. И, кстати, реально серьезный программер! А не просто бизнесмен. Как кто не плевался, а его ОСь "заполонила всю планету". Его ОСь, в свое время, сделала переворот в юзабилити. Как бы мы не относились к мелкомягким, но они перевернули отношение к компу.
PS: но пора бы им уйти ;)
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28k
АнтонПолднев 7 минут назад
Но несмотря на это, он получил множество докторских степеней в университетах по всему миру - например, в Стокгольмском университете в 2002 году, Голландской школе бизнеса, Университете бизнеса Ньенроде в 2003 году, Пекинском университете и Гарварде в 2007(с)
Круто круто.
Для того чтобы претендовать на получение степени доктора наук, соискатель должен:
Иметь степень кандидата наук
Написать и опубликовать в специализированных изданиях утвержденного перечня не менее 10-ти или 15-ти статей по рассматриваемой в диссертации проблематике
Защитить диссертацию, написанную на основе результатов научных исследований, проведенных соискателем
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2k
Frank Borman 18 минут назад
Билли Гейтс - из известной богатой семьи Сиаттла, с прочными связями, знакомствами и блатом. В 1981 году АйБиЭм выпустила первый персональный компютер ПС. Контракт на разработку ОС для него был отдан Билли - мамка подсуетилась. Так и началось восхождение Майкрософта на вершину бизнеса и большие бабки для Билли.
А так да, Билли начинал в гараже, всего добился своим умом и тяжким трудом. Америка, она такая, в ней любой умный бедняк-иммигрант может стать миллиардером.
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32k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Билл Гейтс (англ. Bill Gates) или Уильям Генри Гейтс III (William Henry Gates III) - уже звучит, не правда-ли? - родился 28.10.1955 года не в простой семье, а в семье с богатыми традициями в сфере бизнеса, политики и общественной службы. Семья Гейтсов пользуется большим весом и авторитетом в Сиэтле, да и во всем штате Вашингтон. Его прадед был членом парламента штата и мэром Сиэтла, дед по материнской линии - вице-президент Национального банка США, отец - Уильям Генри Гейтс II (William Henry Gates II) - известным и очень богатым адвокатом, а мать - Мэри Максвелл Гейтс (Mary Maxwell Gates) - первой женщиной членом совета директоров First Interstate Bancorp, членом совета директоров Pacific Northwest Bell, U S West Inc. и KIRO-TV в Сиэтле, Президентом национального совета United Way International - неплохо для простой школьной учительницы?

https://masterok.livejournal.com/4914361.htmlhttps://masterok.livejournal.com/4914361.html
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