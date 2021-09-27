15 интересных фактов из жизни Билла Гейтса

В 13 лет Гейтс поступил в подготовительную школу Лейксайд в Сиэтле, и там создал свою первую программу. Он написал код для компьютерной версии игры "крестики-нолики" на телетайпе ASR-33, связанном с компьютером General Electric. После того, как Гейтс заинтересовался программированием, он был освобожден от занятий математикой. Один из учителей даже попросил его перепрограммировать школьную систему планирования занятий в обмен на дополнительное компьютерное время.