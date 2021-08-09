16 любопытных и удивительных фактов о жизни в Швеции

Все знают, что в Швеции очень высокий уровень жизни. А еще в этой стране много интересных нововведений и особенностей, которых нет в других странах, и вот лишь несколько примеров. Этот небольшой список фактов о жизни в Швеции составили люди, которые знают всё изнутри.

0

В Швеции есть мусорные баки с Wi-Fi 0 Источник: "Отлично, если мне нужен интернет. я могу посидеть рядом с мусорным баком пару часиков!"

×

В Швеции есть свои собственные меры объема 0 Источник: "Это сантилитр. Это банка содовой объемом 33 сл, что составляет 0,33 литра".

Страховые компании возвращают деньги своим клиентам, если план доходов превышен 0 Источник: "Я получил письмо от своей страховой компании, в котором было сказано: "В прошлом году мы заработали намного больше, чем ожидали, поэтому мы возвращаем часть прибыли нашим клиентам. Ваши 245 крон будут возвращены на ваш счет". Я был в шоке".

Брошенные велосипеды в Швеции получают вторую жизнь 0 Источник: "Швеция была бы совершенно другой страной, если бы не перерабатывала все. Раз в год все брошенные на улице велосипеды получают оранжевую наклейку, а если хозяин не забирает велосипед, его вывозит специальная служба. Затем эти велосипеды попадают в комиссионные магазины, где каждый может купить понравившийся по хорошей цене. Все довольны, улицы чистые".

В Упсале есть дорожный знак с надписью: "Осторожно, кошка с котятами переходит дорогу" 0 Источник:

Только в Швеции вы увидите напоминание на упаковке мороженого о том, что после использования ее нужно утилизировать 0 Источник:

Одна из ключевых составляющих экологичного общественного дизайна в Швеции - это вакуумные трубки для подземной сепарации отходов 0 Источник:

В супермаркетах вместо пластиковых пакетов используются бумажные. Они толстые, и позже их можно использовать для компоста 0 Источник: "Мы также собираем органические отходы. Как видите, в такой пакет можно добавлять мясо, рыбу, чай, кофе, овощи и хлеб. Вообще-то, очень удобно".

В Швеции есть остров Вранго, на который запрещен въезд автомобилей 0 Источник: "Этот остров находится всего в одном часе езды от Гетеборга. Машины туда не пускают, а население около 400 человек".

Так выглядит стандартная станция по переработке мусора, находится рядом с многоквартирным домом 0 Источник: "У нас есть специальные помещения для сбора мусора в многоквартирных домах и эти крутые трубы для мусора, компоста и газет/бумаг".

В Швеции покупка сладостей - это лотерея 0 Источник: "Эти конфеты и мармелад продаются на развес. Они могут быть сладкими, кислыми, солеными, очень солеными или пряными, а есть веганские. Еще есть лакричные. Они могут быть сладкими, солеными или острыми".

Швеция: мини-библиотека прямо перед супермаркетом. Шведы любят библиотеки и книги 0 Источник:

Интерьеры в шведских домах всегда выглядят потрясающе. Как будто их всех этому в школе учат 0 Источник:

Практически все домашние животные в Швеции застрахованы и зарегистрированы, а собаки не носят намордник 0 Источник: "Поскольку в Швеции очень мало бездомных домашних животных, завести питомца - это большой и важный шаг, и серьезная ответственность. Обычно люди получают страховку для своих домашних животных, потому что ветеринарные клиники чрезвычайно дороги".

В Швеции грузовики с мороженым ездят круглый год 0 Источник: "Уже только ради этого хочется туда переехать".