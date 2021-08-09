16 любопытных и удивительных фактов о жизни в Швеции

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Все знают, что в Швеции очень высокий уровень жизни. А еще в этой стране много интересных нововведений и особенностей, которых нет в других странах, и вот лишь несколько примеров. Этот небольшой список фактов о жизни в Швеции составили люди, которые знают всё изнутри.
В Швеции есть мусорные баки с Wi-Fi
"Отлично, если мне нужен интернет. я могу посидеть рядом с мусорным баком пару часиков!"
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В Швеции есть свои собственные меры объема
"Это сантилитр. Это банка содовой объемом 33 сл, что составляет 0,33 литра".
Страховые компании возвращают деньги своим клиентам, если план доходов превышен
"Я получил письмо от своей страховой компании, в котором было сказано: "В прошлом году мы заработали намного больше, чем ожидали, поэтому мы возвращаем часть прибыли нашим клиентам. Ваши 245 крон будут возвращены на ваш счет". Я был в шоке".
Брошенные велосипеды в Швеции получают вторую жизнь
"Швеция была бы совершенно другой страной, если бы не перерабатывала все. Раз в год все брошенные на улице велосипеды получают оранжевую наклейку, а если хозяин не забирает велосипед, его вывозит специальная служба. Затем эти велосипеды попадают в комиссионные магазины, где каждый может купить понравившийся по хорошей цене. Все довольны, улицы чистые".
Только в Швеции вы увидите напоминание на упаковке мороженого о том, что после использования ее нужно утилизировать
Одна из ключевых составляющих экологичного общественного дизайна в Швеции - это вакуумные трубки для подземной сепарации отходов
В супермаркетах вместо пластиковых пакетов используются бумажные. Они толстые, и позже их можно использовать для компоста
"Мы также собираем органические отходы. Как видите, в такой пакет можно добавлять мясо, рыбу, чай, кофе, овощи и хлеб. Вообще-то, очень удобно".
В Швеции есть остров Вранго, на который запрещен въезд автомобилей
"Этот остров находится всего в одном часе езды от Гетеборга. Машины туда не пускают, а население около 400 человек".
Так выглядит стандартная станция по переработке мусора, находится рядом с многоквартирным домом
"У нас есть специальные помещения для сбора мусора в многоквартирных домах и эти крутые трубы для мусора, компоста и газет/бумаг".
В Швеции покупка сладостей - это лотерея
"Эти конфеты и мармелад продаются на развес. Они могут быть сладкими, кислыми, солеными, очень солеными или пряными, а есть веганские. Еще есть лакричные. Они могут быть сладкими, солеными или острыми".
Интерьеры в шведских домах всегда выглядят потрясающе. Как будто их всех этому в школе учат
Практически все домашние животные в Швеции застрахованы и зарегистрированы, а собаки не носят намордник
"Поскольку в Швеции очень мало бездомных домашних животных, завести питомца - это большой и важный шаг, и серьезная ответственность. Обычно люди получают страховку для своих домашних животных, потому что ветеринарные клиники чрезвычайно дороги".
В Швеции грузовики с мороженым ездят круглый год
"Уже только ради этого хочется туда переехать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сантилитр известен всему миру, и широко распространен в метрической его части. На любой банке пива, либом флаконе с парфюмом можно увидеть "cl". Шведы к его изобретению отношения не имеют. САВСЭМ!