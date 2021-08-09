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16 любопытных и удивительных фактов о жизни в Швеции

16 любопытных и удивительных фактов о жизни в Швеции (17 фото)

Автор:
09 августа 2021 14:50
Сообщество : Факты
Метки: А как у них   жизнь   интересно   интересные факты   любопытно   познавательно   страны мира   швеция   
306
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Все знают, что в Швеции очень высокий уровень жизни. А еще в этой стране много интересных нововведений и особенностей, которых нет в других странах, и вот лишь несколько примеров. Этот небольшой список фактов о жизни в Швеции составили люди, которые знают всё изнутри.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: А как у них   жизнь   интересно   интересные факты   любопытно   познавательно   страны мира   швеция   
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8  комментариев
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2k
просто программист Полчаса назад
Приставка санти - это сотая часть, сантиметр ни о чем не говорит? Мороженое во всех странах продается круглый год, и многие другие пункты характерны не только для Швеции
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325
Мурчелло 3 минуты назад
А где про шведские кровати?Там по моему цена около 20 000$.И несколько сотен пружин.
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9k
Lev Asriev Полчаса назад
Тяжело быть школотой необразованной....
Сантилитр известен всему миру, и широко распространен в метрической его части. На любой банке пива, либом флаконе с парфюмом можно увидеть "cl". Шведы к его изобретению отношения не имеют. САВСЭМ!
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4k
tamin Полчаса назад
А ещё там групповухи!
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325
Мурчелло Доктор Джонс 6 минут назад
Извините ,что к вам спиной,но тоже добавлю.Швеция не воевала хрен знает сколько времени,и к тому по площади совсем не велика.Всего 450 295кв.км.
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