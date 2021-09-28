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20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть

20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть (23 фото)

Автор:
28 сентября 2021 15:29
Сообщество : Кино
Метки: интересно   интересные факты   кино   пасхалки   подборка   факты   фильмы   фото   
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Во многих фильмах из истории кинематографа есть интересные детали или случаи, которые произошли во время съемок. В этой подборке - как раз такие интересные факты, которые могут открыть для вас что-то новое даже о любимых фильмах, которые все мы видели уже не раз.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   кино   пасхалки   подборка   факты   фильмы   фото   
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8  комментариев
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Cornho Час назад
Из этих фильмов, "которые все мы видели уже не раз", лично я видел только "Робокоп" и "Титаник".
Как же любят у нас авторы делать подобные голословные заявления.
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896
RUSSfan 56 минут назад
Почти все фильмы/мультфильмы смотрел, но пересматриваю периодически только "Форрест Гамп"
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Барон Мюнхгаузен. Час назад
Не захотелось...
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