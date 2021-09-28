20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть

Во многих фильмах из истории кинематографа есть интересные детали или случаи, которые произошли во время съемок. В этой подборке - как раз такие интересные факты, которые могут открыть для вас что-то новое даже о любимых фильмах, которые все мы видели уже не раз.

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В фильме "Малыш на драйве" (2017) темнокожего глухого опекуна главного героя сыграл глухой с детства эстрадный комик К. Дж. Джонс. По словам режиссера Эдгара Райта, он просил многих актеров сыграть глухих, но после Джонса он закончил поиски 0 Источник:

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На съемках "Форрест Гамп" (1994) у Тома Хэнкса возникли проблемы с имитацией южного акцента своего персонажа. Голос Майкла Хамфри, актера, играющего Гампа в детстве, был с таким акцентом. Наблюдая за ним, Том Хэнкс старательно имитировал его голос 0 Источник:

Во время съемок фильма "Рестлер" (2008) не закрывали заведение с этого кадра. Туда заходили реальные посетители, а все, что делал Микки Рурк - импровизация 0 Источник:

Актриса в "Волке с Уолл-Стрит" (2013) не использовала парик в сцене, где ей бреют голову. Режиссеры даже удивились ее смелости 0 Источник:

В фильме "Робокоп" (1987) группа медиков, которые спасают Мерфи, когда его привозят в больницу - реальная команда врачей из больницы Далласа, штат Техас 0 Источник:

Готовясь к роли в фильме “Хозяин морей: На краю земли” (2003), Рассел Кроу 3 месяца учился игре на скрипке. Он назвал это самым сложным, что он когда-либо делал для фильма 0 Источник: Позже он продал 130-летнюю скрипку, использованную в фильме, за 73 528 фунтов стерлингов (больше 7 млн рублей).

На съемках фильма "Славные парни" (1990) Роберту Де Ниро не нравилось держать в руках ненастоящие деньги, и их заменили реальными купюрами. Реквизитор предоставил несколько тысяч долларов, и после съемки сцены потребовал все строго пересчитать 0 Источник:

В фильме "Крёстный отец" (1972) Аль Мартино, исполнивший партию певца Джонни Фонтейна, получил роль благодаря помощи со стороны мафии и гангстера Рассела Буффалино. Правда, большая часть сцен с ним была вырезана из-за негодования певца Фрэнка Синатры 0 Источник:

В фильме "Капитан Филлипс" (2013) медик, которого сыграла Даниэль Альберт, на самом деле врач военно-морского флота. Ей сказали действовать так, будто это обычные военные учения, поэтому большая часть была импровизацией 0 Источник:

Актер Джон Хидер, исполняющий главную роль в фильме "Наполеон Динамит" (2004), сам нарисовал все эти рисунки 0 Источник:

Во время создания аниме "Унесённые призраками" (2001) команда взяла реальный автомобиль Audi A4 1.8T 90-х годов, и прокатилась на нем, чтобы записать его звуки и сделать их максимально реалистичными в мультфильме 0 Источник:

В одной из финальных сцен фильма "Чумовая пятница" (2003), когда Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис были на концерте, Кёртис самостоятельно исполнила соло на гитаре. До съемок она специально его разучивала 0 Источник:

На съемках "Апокалипсис сегодня" (1979) засняли реальный ритуал с убийством жертвенного быка. Животное уже было помечено для жертвоприношения местным племенем 0 Источник:

В фильме "Заводила" (1996) Билл Мюррей сыграл мастера боулинга Эрни Маккрэкена. Почти все его реплики были импровизированными, а еще - Мюррей действительно забил три страйка подряд на съемках, поэтому аплодисменты толпы не наиграны 0 Источник:

В мультике Тачки (2006) "Кинг" добирается до финиша, несмотря на поломку. В 1992 году Ричард Петти также добрался до финиша после поломки на гонках NASCAR 0 Источник:

В одной из сцен "Титаника" мальчик крутит волчок на палубе. Эта же сцена изображена на снимке с настоящего Титаника, который был сделан 11 апреля 1912 года 0 Источник: На фото - пассажир первого класса Фредерик Спедден с 6-летним сыном Дугласом. Оба выжили после крушения.

В фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989) нацистская одежда - настоящая униформа времен Второй мировой войны. Ее нашла художница по костюмам Джоэнна Джонстон 0 Источник:

В фильме "Инопланетянин" (1982) инопланетянина спасает реальная команда врачей из медицинского центра Лос-Анджелеса 0 Источник:

В мультике "Душа" (2020) первая душа имеет номер 108,210,121,415. Это соответствует данным бюро по вопросам народонаселения Population Reference Bureau, согласно которым за всю историю на Земле существовало более 108 млрд человек 0 Источник:

В разговоре с Марком Аврелием в "Гладиаторе" (2000) Рассел Кроу рассказывает о своем реальном доме из прошлого 0 Источник:

В ходе создания мультфильма "Рататуй" сотрудник Pixar специально прыгнул в бассейн в униформе шеф-повара, чтобы проверить, как она намокнет и прилипнет ли к телу. Это сделали для того, чтобы сцена с Альфредо Лингвини выглядела реалистичнее 0 Источник: