Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое

В 1996 году мать-кошка в США пять раз прошла через пламя, чтобы вытащить своих пятерых котят из горящего здания. Она потеряла сознание, но потом пришла в себя, и ее воссоединили с котятами
Робин Уильямс как-то сказал: "Я думаю, что самые грустные люди всегда стараются изо всех сил, чтобы сделать других людей счастливыми. Они знают, каково это - чувствовать себя абсолютно бесполезным, - и не хотят, чтобы кто-то еще чувствовал так же"
Когда Криштиану Роналду попросили предоставить бутсы для аукциона по сбору средств для 11-летнего мальчика с болезнью мозга, футболист оплатил ему операцию в 83 тысячи долларов, и лично подарил бутсы
В 2019 году бразильянка Сильвия Грекко получила награду лучшего болельщика FIFA. В зале заметили, как она комментировала весь футбольный матч для своего 11-летнего слепого сына
В 1978 году индиец поехал в Швецию на велосипеде ради встречи с девушкой, которую он впервые встретил, когда та проводила каникулы в Индии. Путешествие заняло 4 месяца. Пара уже 43 года счастлива в браке, и живет в Швеции
В 2019 году мать шестерых детей из Швеции, Эмма Шолс, спасла всех своих детей из горящего дома. У нее остались ожоги 90 процентов тела
В 90-х актер Дензел Вашингтон оплатил парню учебу в театральном отделении Оксфорда, которую тот не мог себе позволить. Этим парнем был Чедвик Боузман, который стал успешным актером. Позже он лично отблагодарил Вашингтона, когда получал премию
В 1999 году первый победитель шоу "Кто хочет стать миллионером" не использовал подсказки до последнего вопроса. Он выбрал "звонок другу", и позвонил отцу - правда, только чтобы сказать, что он скоро станет миллионером
В ходе наблюдения за приматами-ревунами, исследователи Кембриджского Университета выяснили, что самые громкие звуки издавали самцы с самыми маленькими половыми органами
В 2017-м бездомный мужчина нашел чек на 10 тысяч долларов, принадлежавший агенту по недвижимости, и передал его ей. Благодарная женщина предоставила ему жилье и работу. Год спустя, он работает в совете директоров в одной из компаний-партнеров
В 90-х певица Долли Партон начала выдавать 500 долларов каждому ученику, успешно окончившему старшую школу в Теннесси. За пару лет успеваемость учеников этой школы выросла на 29 процентов
В 1998-м нигерийский мошенник Эммануэль Нвуде продал бразильскому банку аэропорт за 242 млн долларов. Этого аэропорта не существовало
В 2011 году безработный из США обокрал банк на 1 доллар, только чтобы сесть в тюрьму и получить бесплатное медицинское обслуживание
По законам психологии, когда вам начинает не нравиться определенный человек, все, что он делает, может вызывать раздражение - как он ходит, разговаривает и даже дышит
За последние 10 лет более 330 людей умерли в попытке сделать рискованные фотографии для соцсетей
Если сотрудник Google умрет, его супругу/супруге будут платить половину его зарплаты последующие 10 лет, а детям предоставляют по 1000 долларов в месяц, пока им не исполнится 19 лет
Джулиус Йего, первый в Кении золотой медалист по копьеметанию и обладатель рекорда Африки - самоучка. Он сам обучился копьеметанию по видео на YouTube
За год Криштиану Роналду зарабатывает больше денег с ведения своего Инстаграма, чем с футбола
Дэвид Аттенборо - единственный человек, который получил премию BAFTA в области кино за черно-белый, цветной фильм, фильм в HD, 3D и 4К
Выдающийся конструктор-оружейник Михаил Тимофеевич Калашников однажды сказал: "Когда я смотрю телевизор и вижу оружие, которое я создал для защиты моей страны, в руках бен Ладенов, я задаю себе вопрос: "Как оно могло попасть к ним в руки?"
В 2006 году 56-летний актер Билл Мюррей принял приглашение на вечеринку студентов колледжа. Он пришел в дом, где проводилась вечеринка, выпил водки, помыл посуду и ушел
Королева Елизавета работала механиком в годы Второй мировой войны. Она остается единственным членом королевской семьи женского пола, служившим на войне
В 2013-м Харрисон Окене провел 3 дня под водой на затонувшем судне в 30 километрах от побережья Нигерии. Ему удалось выжить благодаря воздушному мешку, который он обнаружил на судне. Его нашли живым во время поисков умерших
Одна британка узнала, что муж ей изменяет, через фитнес-браслет. Они синхронизировали настройки на своих часах, и в два часа ночи она увидела, что ее муж только что сжег 500 калорий
Когда Дуэйну Джонсону было 15, он перешел в новую школу, где его одноклассники думали, что он полицейский под прикрытием, а не ученик. Тогда вес Джонсона составлял 102 кг
Жена Боба Марли, Рита, однажды спасла его от смерти. В Марли выстрелили, а она заслонила его собой. Пуля попала в ее дреды, и она смогла выжить
На съемках оригинального "Кэндимена" использовали настоящих пчел. По соглашению, Тони Тодд получал 1000 долларов за каждый пчелиный укус. Его укусили 23 раза
Чингисхан убил 40 миллионов людей. Но по оценкам, это принесло пользу планете - на обширных площадях сельскохозяйственных угодий выросли леса, а уровень углерода значительно снизился
Самый длинный путь в мире - от Кейптауна, ЮАР, до российского Магадана. Он составляет 22387 км, и проходит через 17 стран, 6 часовых поясов и все времена года
На съемках "Рокки 4" Сильвестр Сталлоне попросил Дольфа Лундгрена ударить его по-настоящему. Это закончилось тем, что Сталлоне провел 9 дней в больнице
Каждые полгода этот мужчина в американском штате Южная Дакота поднимается на коммуникационную вышку, чтобы поменять лампочку. Ему платят 20 тысяч долларов за подъем
Однажды ученик спросил Брюса Ли: "Вы учите меня драться, но говорите о мире, как вы примиряете эти две вещи?" Тот ответил: "Лучше быть воином в саду, чем садовником на войне"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прическа 2014 года стала символом милосердия и благородства. Болельщики смогли наблюдать интересный зигзагообразный узор. Это была имитация шрама, который остался на голове десятимесячного мальчика, столкнувшегося со сложнейшей операцией. Криштиану Роналдо оплатил тогда операцию мальчику которая стоила около 60 тысяч евро.
За время своей карьеры Роналдо перевёл на благотворительность более 15 млн евро! В том числе: лечение больных детей и помощь в открытии медицинских центров, выделение около 1,5 млн евро на борьбу с пожарами в Португалии и т.д. Карьера игрока ещё далеко не закончена. Уверен, что он спасёт ещё не одну жизнь!
И на счёт "За год Криштиану Роналду зарабатывает больше денег с ведения своего Инстаграма, чем с футбола" - контракт с МЮ принесёт Криштиану, вместе с бонусами чуть более 75 млн евро в год, поступление от Instagram - около 10-12 млн долларов в год, но есть и львиная доля поступлений от собственных брендов и спонсоров - около 30 млн евро в год.
Оказывается убивая людей, можно приносить пользу!?
Зачит Гитлер был не так уж и плох? Ведь он убил ещё больше людей.
Что-то не очень верится.
детям на операции и на дорогие импортные лекарства для них смс-ками собираем денюшку, а на всякий биомусор государство тратит бюджетные средства!
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А-а-а-а!!!
То есть они отлавливали всех орущих самцов и меряли им члены?!!!
Именно совокупность качеств (как ходит, говорит и тд) вызывает к человеку неприязнь. А здесь поставили телегу впереди лошади
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Да ладно! Я прям заплачу сейчас от умиления!... Нет. Он конечно бесспорно молодец! И поступок человеческий. Только для него ведь 83 тысячи, как 83 рубля...
Ну а если при этом ещё добавить что-то типа "электро-", "эко-" или "глобальное потепление", у них тут же наступает оргазм. Нет. там доказательства ни к чему.