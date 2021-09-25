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Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое

Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое (40 фото)

Автор:
25 сентября 2021 13:34
Сообщество : Факты
Метки: интересно   интересные факты   история   любопытное   люди   мир   события   факты   
1916
40
Невозможно знать все на свете, но узнавать что-то новое из истории, о явлениях и людях - это всегда интересно. Аккаунт в Твиттере под названием WTF Facts собирает самые разные факты со всего мира. Возможно, в этом списке есть то, о чем вы не знали!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   история   любопытное   люди   мир   события   факты   
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19  комментариев
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2k
Roman 48 минут назад
Я правильно понимаю? По лесу бегали чуваки на крики обезьян, ловили их и меряли х#и? Обезьяны наверное в лесу там молчали после этого с год... Боялись даже пискнуть, а то из кустов выскочит кембреджский студент с линейкой в руках.
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7k
Dabus 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Руслан 16 минут назад
Немного фактов о герое данного поста.
Прическа 2014 года стала символом милосердия и благородства. Болельщики смогли наблюдать интересный зигзагообразный узор. Это была имитация шрама, который остался на голове десятимесячного мальчика, столкнувшегося со сложнейшей операцией. Криштиану Роналдо оплатил тогда операцию мальчику которая стоила около 60 тысяч евро.
За время своей карьеры Роналдо перевёл на благотворительность более 15 млн евро! В том числе: лечение больных детей и помощь в открытии медицинских центров, выделение около 1,5 млн евро на борьбу с пожарами в Португалии и т.д. Карьера игрока ещё далеко не закончена. Уверен, что он спасёт ещё не одну жизнь!
И на счёт "За год Криштиану Роналду зарабатывает больше денег с ведения своего Инстаграма, чем с футбола" - контракт с МЮ принесёт Криштиану, вместе с бонусами чуть более 75 млн евро в год, поступление от Instagram - около 10-12 млн долларов в год, но есть и львиная доля поступлений от собственных брендов и спонсоров - около 30 млн евро в год.


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13k
jungar 19 минут назад
"Чингисхан убил 40 миллионов человек" - это с нерожденными детьми и внуками? "Но по оценкам, это принесло пользу планете - на обширных площадях сельскохозяйственных угодий выросли леса, а уровень углерода значительно снизился" - а этот бред даже комментировать не хочется
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−27
ядоми ягр 21 минуту назад
Роналду велик по многим качествам человек сделал себя сам
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53k
parallax 43 минуты назад
О Чингисхане.
Оказывается убивая людей, можно приносить пользу!?
Зачит Гитлер был не так уж и плох? Ведь он убил ещё больше людей.
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1k
jug 55 минут назад
"Ему платят 20 тысяч долларов за подъем".

Что-то не очень верится.
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9k
Шурум-бурум 57 минут назад
еще "любопытный" фактик!
детям на операции и на дорогие импортные лекарства для них смс-ками собираем денюшку, а на всякий биомусор государство тратит бюджетные средства!
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12k
ss Час назад
"В ходе наблюдения за приматами-ревунами, исследователи Кембриджского Университета выяснили, что самые громкие звуки издавали самцы с самыми маленькими половыми органами"
-
А-а-а-а!!!

То есть они отлавливали всех орущих самцов и меряли им члены?!!!
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433
BHU1004 ss 45 минут назад
Нет, они ловили всех подряд, но орали только с недописьками )))))
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7k
Мистер Фикс Час назад
Психолги, блин...

Именно совокупность качеств (как ходит, говорит и тд) вызывает к человеку неприязнь. А здесь поставили телегу впереди лошади
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12k
ss Час назад
"Когда Криштиану Роналду попросили предоставить бутсы для аукциона по сбору средств для 11-летнего мальчика с болезнью мозга, футболист оплатил ему операцию в 83 тысячи долларов, и лично подарил бутсы"
-
Да ладно! Я прям заплачу сейчас от умиления!... Нет. Он конечно бесспорно молодец! И поступок человеческий. Только для него ведь 83 тысячи, как 83 рубля...
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6k
Константин Безумов 2 часа назад
Чингисхан убил 40 миллионов человек?
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