Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний

В 2019 году Дерево дружбы, которое президенты Франции и США посадили у Белого дома как символ дружбы, погибло, когда его поместили в карантин, "который обязателен для любого живого организма, импортируемого в США"
Когда не было холодильников, на Древней Руси и во Франции лягушек помещали в молоко, чтобы оно не прокисло. Якобы считалось, что выделения из кожи лягушки имеют антигрибковый эффект
Жителя Техаса приговорили к 50 годам тюрьмы за кражу фахитас на 1,2 миллиона долларов
Трек диджея Skrillex под названием "Scary Monsters And Nice Sprites" препятствует способности комаров к спариванию и уменьшает их укусы
Остатки затонувшего "Титаника" нашли случайно во время секретной миссии США по исследованию двух затонувших подводных лодок. Военные и не надеялись, что океанограф обнаружит "Титаник"
В Дубае в таком автомате можно купить слитки золота. Сейчас золотые автоматы появились и в некоторых других странах
В 1996 году на радио-станцию в Новой Зеландии вторгся мужчина. Он взял руководителя в заложники и требовал, чтобы они включили на радио песню Кермита Фрога "Rainbow Connection"
В средние века женщины высших классов общества закрывались в специальной комнате за несколько дней до родов. К ним пускали только женщин, а также тщательно закрывали окна шторами, чтобы свет не повредил глаза будущей матери
В Турции есть традиция: когда жених с родственниками приходит свататься, невеста готовит турецкий кофе и добавляет в чашку жениха много соли. Если он спокойно выпил кофе, он терпелив и готов к семейной жизни
Одна из предлагаемых систем измерения времени на Марсе - дариский календарь. По нему марсианский год длится 668,5 марсианских дней. Неделя состоит из 7 дней, а месяц длится 27-28 дней
Морган Фримен отказался от образования в драматургии, потому что он хотел стать летчиком-истребителем ВВС. Он четыре года проработал в сфере ремонта радаров, а в возрасте 65 лет получил свою первую лицензию летчика
Кашалоты ищут места обитания с большим количеством биолюминесцентного планктона - но планктон они не едят. Когда рыба подбирается к планктону, он начинает светиться. Это помогает кашалоту быстрее обнаружить добычу и полакомиться
В 1934 году Махатма Ганди оценил свой автограф в 5 рупий, чтобы собрать деньги на благотворительность. Он решился на это, когда Британская организация, руководящая его фондом, отказалась помочь
В Боливии всегда наготове постоянный военно-морской флот - на случай, если придется отвоевывать побережье, проигранное Чили в 19 веке
В штате Техас в США когда-то ввели правительственную программу для установления контроля над местной погодой
Хейден Кристенсен стал единственным актером в "Звездных войнах", который снимался во всех частях со световым мечом одного дизайна. Его приблизили к мечу, который появился еще в фильме 1977 года, когда Оби-Ван подарил меч маленькому Люку
За несколько дней до известной геттисбергской речи в 1863 году, Авраам Линкольн увидел на одном представлении своего будущего убийцу - актера Джона Уилкса.
После конфликта с участием мормонов в 1838 году, правительство штата Миссури в США разрешило легально убивать их. Закон отменили в 1976 году
Cicada 3301 - анонимная организация, публикующая хакерские загадки и задачки по взлому шифров в Интернете. Есть версии, что с помощью этого сервиса набирают хакеров в ряды подпольных групп или отбирают талантливых кандидатов в спецслужбы
Во время Олимпийских игр часто используют запись звуков воды на гребле, потому что сами звуки не слышно из-за моторных лодок и вертолета
Мичиган стал первым штатом США, отменившей смертную казнь. Это случилось в 1846 году. В том же году смертную казнь первыми в мире отменили Тоскана (Италия) и Лихтенштейн
В 1859 году американский фермер застрелил свинью, которая поедала его картофель. Та свинья принадлежала британскому колонисту. Начался конфликт с участием 461 американцев с 14 артиллерийскими установками, и 2140 британцев с 5 кораблями
Отец Хью Хефнера, бухгалтер, отказал ему в денежной помощи, когда он хотел запустить Playboy - он считал, что это плохая идея для бизнеса. Однако, мать Хефнера дала ему 1000 долларов из своих сбережений на начинание
Соевый соус, получаемый из ферментированных соевых бобов содержит антиоксиданты в 10 раз более эффективные, чем красное вино. Его употребление сокращает риск сердечных заболеваний
Группе Rolling Stones так понравился голос бэк-вокалистки Мерри Клэйтон в песне "Gimme Shelter", что они улюлюкали и поддерживали ее во время записи. Они решили оставить эти возгласы на студийной записи
Джордж Лэмсон - единственный выживший авиакатастрофы Boeing 747 под Токио 12 августа 1985. Ему было 17 лет. Став взрослым, он организовал сообщество выживших а авиакатастрофах со всего мира, чтобы разработать программу восстановления и поддержки
Это - порт города Аральск в Казахстане. Когда-то он был центром рыболовства, но во второй половине XX века здесь произошло резкое снижение уровня Аральского моря. С 90-х город официально входит в приаральскую зону экологического бедствия
С 1800-х вплоть до 1960-х народ намаква из южной части Африки использовал бабуинов как пастухов коз. Они защищали стадо и сопровождали его, а также седлали больших особей, как коней
Юджин Дебс, деятель рабочего и левого движения США, 5 раз выставлял свою кандидатуру на президентских выборах. В последний раз он участвовал в выборах в 1920, пока сидел в тюрьме за организацию оппозиционного движения
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну а насчёт элитарности - пиар, батенька.
P.S. чай отменный
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