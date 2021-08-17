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Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний

Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний (39 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 16:12
Сообщество : Факты
Метки: интересно   интересные факты   люди   мир   подборка   полезно   факты   фото   
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Невозможно знать всё на свете, но здорово каждый день понемногу пополнять свою копилку знаний. В этой подборке - самые разные факты о людях, вещах, событиях, которые наверняка откроют для вас что-то новое и интересное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   люди   мир   подборка   полезно   факты   фото   
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13  комментариев
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4k
Вячеслав 9 часов назад
Соевый соус может и лучший антиоксидант, чем вино. Но соуса за вечер не выпьешь 0,7л и больше.
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2k
a_komolow 6 часов назад
Что же это за чай, да за такие бабки!
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74
Андрей 6 часов назад
Кашалоты рыбой не питаются. Питается кашалот, в основном, головоногими моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами. (Википедия, например). Пасть и зубки у него неподходящие, чтобы рыбку кушать.
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749
Игорь Меншиков 7 часов назад
Фахитас на 1.2 ляма?? это что вместе с трюфелями?? Или вагон спи... ил??
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45k
doker 8 часов назад
То есть туркам прямым текстом дают понять, какой будет семейная жизнь, а они всё равно женятся?

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15k
Serg2001 9 часов назад
Что они в этот чай кладут, что он стоит как самолёт?... ))
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11k
Bill 9 часов назад
"Во время секса вырабатывается в пять раз больше гормонов, чем при мастурбации."
Мастурбируйте в 5 раз чаще!
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56k
pynh 10 часов назад
скрилекс и людям спариваться помешает
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