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Диета на&nbsp;мясе и&nbsp;сыре довела жителя Флориды до&nbsp;того, что холестерин начал проступать на&nbsp;коже

Диета на мясе и сыре довела жителя Флориды до того, что холестерин начал проступать на коже

Автор:
25 января 2025 10:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Еда   диета   мясо   продукты   сыр   холестерин   
2012
2

Врачи из Тампы, штат Флорида, сообщили о необычном случае: у мужчины, придерживающегося «мясоедской диеты», уровень холестерина в крови стал настолько высоким, что он начал откладываться под кожей в виде желтоватых узелков.

Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появились безболезненные, но заметные желтоватые узелки на руках и локтях. Врачи диагностировали у пациента редкое, но известное осложнение — ксантоматоз, вызванный крайне высоким уровнем холестерина в крови.

Мужчина, которому около 40 лет, примерно за восемь месяцев до появления симптомов перешел на «мясоедскую диету». В его рацион входило большое количество жиров: он ежедневно съедал много сыра, большое количество масла и гамбургеры с добавлением жира. Несмотря на такой режим питания, пациент заметил снижение веса, повышение уровня энергии и улучшение умственной активности. Однако побочные эффекты не заставили себя ждать.

Уровень холестерина в его крови превысил 1000 мг/дл (для сравнения: нормальный уровень — менее 200 мг/дл, а высокий начинается с 240 мг/дл). Это привело к накоплению холестерина под кожей, что и стало причиной появления узелков.


Ксантомы (отложения холестерина под кожей) образуются, когда белые кровяные клетки, отвечающие за удаление излишков жира, не справляются с задачей. В результате они превращаются в «пенистые клетки», перенасыщенные холестерином, которые откладываются под кожей.

Обычно ксантомы появляются вокруг век из-за слабости кровеносных сосудов в этой зоне. Однако в редких случаях, как у данного пациента, они могут возникать и на других частях тела. Исследования показывают, что ксантоматоз встречается примерно у 1% женщин и 0,3% мужчин.

Несмотря на то что сами узелки безвредны и могут быть удалены хирургическим путем, высокий уровень холестерина значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Авторы статьи подчеркивают важность контроля уровня холестерина для предотвращения осложнений. 

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Метки: Еда   диета   мясо   продукты   сыр   холестерин   
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11  комментариев
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9k
grigorenko vladislav 3 часа назад
Веганы пост рисовали?
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10k
Евгений Час назад
Конечно же пища должна быть сбалансирована, но
написана ерунда-
описана что угодно но не мясная диета, якобы много жрал фастфуда, жирной пищи и сыра
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1k
muhandes 2 часа назад
"В результате они превращаются в «пенистые клетки"....

Такие?
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922
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Где тут мясоед? Тут жироед.
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15k
Доктор 4 часа назад
Аминь...
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6k
Евгений 4 часа назад
где-то когда-то читал, что когда-то где-то существовал вид казни, когда приговоренного кормили исключительно отварным мясом и через какое то время тот упирал в страшных муках от непроходимости кишечника. Про муки могу подтвердить личным опытом, сам как то загремел в БСМП с непроходимостью. С тех пор у меня не весь комплект толстого кишечника
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5
Шурман 4 часа назад
Щас подсадят на таблетки которые эту хрень убирают и название им Лемпантин нано и они реально помогают , у меня теперь он ниже нормы даже и то уже доктор сказал я понимаю от жирного отказался но теперь уже можно и жирное кушать :)
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5
Шурман Григорий Бабкин 39 минут назад
Аналог инсулина и можно вообще это не пить это самотелин гель , раз в 28 дней но такое хрен кто может сам себе позволить даже с страховками , укол раз в 28 дней и могу гарантию дать на утро у тебя вывод всего будет желтого цвета что хрен смыть . Это все с другими лекарствами работает но не по одиночки но и вес ты теряешь после этого
( увы это правда и таких шприцов у меня сейчас 11 штук в холодильнике до конца года . А по поводу дорого это один укол стоит 1278 евро а мне продают тот же укол через раковый фонд по 12 евро укол
((
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Terracotka
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