Диета на мясе и сыре довела жителя Флориды до того, что холестерин начал проступать на коже

Врачи из Тампы, штат Флорида, сообщили о необычном случае: у мужчины, придерживающегося «мясоедской диеты», уровень холестерина в крови стал настолько высоким, что он начал откладываться под кожей в виде желтоватых узелков.
Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появились безболезненные, но заметные желтоватые узелки на руках и локтях. Врачи диагностировали у пациента редкое, но известное осложнение — ксантоматоз, вызванный крайне высоким уровнем холестерина в крови.
Мужчина, которому около 40 лет, примерно за восемь месяцев до появления симптомов перешел на «мясоедскую диету». В его рацион входило большое количество жиров: он ежедневно съедал много сыра, большое количество масла и гамбургеры с добавлением жира. Несмотря на такой режим питания, пациент заметил снижение веса, повышение уровня энергии и улучшение умственной активности. Однако побочные эффекты не заставили себя ждать.
Уровень холестерина в его крови превысил 1000 мг/дл (для сравнения: нормальный уровень — менее 200 мг/дл, а высокий начинается с 240 мг/дл). Это привело к накоплению холестерина под кожей, что и стало причиной появления узелков.
Ксантомы (отложения холестерина под кожей) образуются, когда белые кровяные клетки, отвечающие за удаление излишков жира, не справляются с задачей. В результате они превращаются в «пенистые клетки», перенасыщенные холестерином, которые откладываются под кожей.
Обычно ксантомы появляются вокруг век из-за слабости кровеносных сосудов в этой зоне. Однако в редких случаях, как у данного пациента, они могут возникать и на других частях тела. Исследования показывают, что ксантоматоз встречается примерно у 1% женщин и 0,3% мужчин.
Несмотря на то что сами узелки безвредны и могут быть удалены хирургическим путем, высокий уровень холестерина значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.
Авторы статьи подчеркивают важность контроля уровня холестерина для предотвращения осложнений.
Источник:
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написана ерунда-
описана что угодно но не мясная диета, якобы много жрал фастфуда, жирной пищи и сыра
Такие?