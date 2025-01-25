Диета на мясе и сыре довела жителя Флориды до того, что холестерин начал проступать на коже

Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появились безболезненные, но заметные желтоватые узелки на руках и локтях. Врачи диагностировали у пациента редкое, но известное осложнение — ксантоматоз, вызванный крайне высоким уровнем холестерина в крови.

Мужчина, которому около 40 лет, примерно за восемь месяцев до появления симптомов перешел на «мясоедскую диету». В его рацион входило большое количество жиров: он ежедневно съедал много сыра, большое количество масла и гамбургеры с добавлением жира. Несмотря на такой режим питания, пациент заметил снижение веса, повышение уровня энергии и улучшение умственной активности. Однако побочные эффекты не заставили себя ждать.

Уровень холестерина в его крови превысил 1000 мг/дл (для сравнения: нормальный уровень — менее 200 мг/дл, а высокий начинается с 240 мг/дл). Это привело к накоплению холестерина под кожей, что и стало причиной появления узелков.



