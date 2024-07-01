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Мужчина ел один кусок сыра в течение 10 лет

Мужчина ел один кусок сыра в течение 10 лет

Автор:
01 июля 2024 11:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   история   люди   сыр   фото   
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Многим пользователям сети стало интересно, как гурману удается хранить пармезан так долго.

Пользовательница Reddit, которая рассказала о том, что ее отчим на протяжении 10 лет ест один и тот же кусок сыра пармезан, удивила интернет-сообщество. Дискуссию о том, можно ли употреблять продукт после окончания срока годности, началась на одном из тематических форумов Weird.

"Мой отчим хранит один и тот же кусок пармезана уже более 10 лет. Часто пьет чай и нарезает себе стружку деликатеса. Я так и не смогла набраться смелости, чтобы попробовать его самой", — написала женщина, добавив фото затвердевшего сыра со слоем плесени.

В разделе комментариев началась жаркая дискуссия о том, безопасно ли для здоровья употреблять продукты, у которых закончился срок хранения. Многим стало интересно, как мужчине удается хранить пармезан так долго.

  • "Он упаковывает его в вакуум?";
  • "Заворачивает в фольгу? Замораживает?";
  • "Это вредная плесень, если вы не знали";
  • "Пожалуйста, не ешьте испорченные продукты";
  • "Когда уже все придут к тому, что это опасно для здоровья?";
  • "Похоже на пятку моего отца. Наверное, и пахнет так же".

Некоторые пользователи сети поделились собственным опытом.

"У меня был кусок пармезана, пролежавший в холодильнике неизвестно сколько времени. Он был завернут в бумажное полотенце и фольгу, без плесени и неприятного запаха, но настолько затвердел, что его невозможно натереть. В конце концов, я положил его в бульон, чтобы добавить аромата, а потом выбросил", — написал он.

Второй мужчина добавил: "Такой сыр хранится много лет. Его выдерживают (то есть без холодильника, в комнате) по крайней мере год перед тем, как продать, а потом можно хранить еще долго. 10 лет — это многовато, но есть его можно".

В конце концов, точку в обсуждении поставил эксперт, который специализируется на определении качества сыра.

"Как правило, сыр считают испорченным, если плесень черная. Все остальное — не страшно. В этом случае я бы не стал рисковать, хотя это твердый сыр — можно просто срезать плесень, а остальное съесть", — отметил он.


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Метки: Еда   в мире   история   люди   сыр   фото   
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5  комментариев
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35k
Ego sum qui sum Час назад
если сыр дорогой, то есть разрешается, пока не съещь
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Горожанин 41 минуту назад
Это же сыр. Вся его суть - быть испорченным молочным продуктом.
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7k
satra 52 минуты назад
Гауда есть пятилетняя. Чеддер может и 10 лет полежать. Пармезан обычно от 1,5 до 3 лет созревает.
Вкус, возможно, специфический у этого 10-летки. Но есть можно.
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99k
Доктор Джонс Час назад
На кусок мыла похоже...
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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