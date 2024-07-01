Мужчина ел один кусок сыра в течение 10 лет

Многим пользователям сети стало интересно, как гурману удается хранить пармезан так долго.
Пользовательница Reddit, которая рассказала о том, что ее отчим на протяжении 10 лет ест один и тот же кусок сыра пармезан, удивила интернет-сообщество. Дискуссию о том, можно ли употреблять продукт после окончания срока годности, началась на одном из тематических форумов Weird.
"Мой отчим хранит один и тот же кусок пармезана уже более 10 лет. Часто пьет чай и нарезает себе стружку деликатеса. Я так и не смогла набраться смелости, чтобы попробовать его самой", — написала женщина, добавив фото затвердевшего сыра со слоем плесени.
В разделе комментариев началась жаркая дискуссия о том, безопасно ли для здоровья употреблять продукты, у которых закончился срок хранения. Многим стало интересно, как мужчине удается хранить пармезан так долго.
- "Он упаковывает его в вакуум?";
- "Заворачивает в фольгу? Замораживает?";
- "Это вредная плесень, если вы не знали";
- "Пожалуйста, не ешьте испорченные продукты";
- "Когда уже все придут к тому, что это опасно для здоровья?";
- "Похоже на пятку моего отца. Наверное, и пахнет так же".
Некоторые пользователи сети поделились собственным опытом.
"У меня был кусок пармезана, пролежавший в холодильнике неизвестно сколько времени. Он был завернут в бумажное полотенце и фольгу, без плесени и неприятного запаха, но настолько затвердел, что его невозможно натереть. В конце концов, я положил его в бульон, чтобы добавить аромата, а потом выбросил", — написал он.
Второй мужчина добавил: "Такой сыр хранится много лет. Его выдерживают (то есть без холодильника, в комнате) по крайней мере год перед тем, как продать, а потом можно хранить еще долго. 10 лет — это многовато, но есть его можно".
В конце концов, точку в обсуждении поставил эксперт, который специализируется на определении качества сыра.
"Как правило, сыр считают испорченным, если плесень черная. Все остальное — не страшно. В этом случае я бы не стал рисковать, хотя это твердый сыр — можно просто срезать плесень, а остальное съесть", — отметил он.
Источник:
- "Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать
- Неожиданные находки в жилых домах
- Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись
- 30 самых странных находок на пляже
- Везение - это вот так!:18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
Вкус, возможно, специфический у этого 10-летки. Но есть можно.