Мужчина ел один кусок сыра в течение 10 лет

Пользовательница Reddit, которая рассказала о том, что ее отчим на протяжении 10 лет ест один и тот же кусок сыра пармезан, удивила интернет-сообщество. Дискуссию о том, можно ли употреблять продукт после окончания срока годности, началась на одном из тематических форумов Weird.

"Мой отчим хранит один и тот же кусок пармезана уже более 10 лет. Часто пьет чай и нарезает себе стружку деликатеса. Я так и не смогла набраться смелости, чтобы попробовать его самой", — написала женщина, добавив фото затвердевшего сыра со слоем плесени.