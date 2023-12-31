Новый рекорд Гиннесса: французы испекли пиццу с 1001 видом сыра



Их пицца тоже удостоилась чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ведь приготовлена она с 1001 сортом сыра. Особенно создатели закуски горды тем, что 940 сортов сыра были приготовлены в их родной Франции, а уже остальные являются заграничными.



