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Новый рекорд Гиннесса: французы испекли пиццу с 1001 видом сыра

Новый рекорд Гиннесса: французы испекли пиццу с 1001 видом сыра

Автор:
31 декабря 2023 12:02
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Рекорд Гиннесса   Франция   пицца   сыр   
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Причём 940 из этих сыров являются французскими!

Самые сырные пиццы в мире уже не раз попадали на страницы Книги рекордов Гиннесса — были пиццы и с 254 сырами, и с 730, и с 834.


Но недавно появилась новая вкусная и супер-сырная рекордсменка. Это пицца, созданная двумя французскими шеф-поварами Бенуа Брюэлем и Фабианом Монтеланико, а также двумя сыроварами Софи Хот Рич арт-Луна и Флорианом ОнЭйром.


Их пицца тоже удостоилась чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ведь приготовлена она с 1001 сортом сыра. Особенно создатели закуски горды тем, что 940 сортов сыра были приготовлены в их родной Франции, а уже остальные являются заграничными.


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Метки: Видео   Еда   Рекорд Гиннесса   Франция   пицца   сыр   
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10  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
СЫР!
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146
Фрол 17 минут назад
Это уже [мат]з знает что. Мудератор уже стал дебилиратором.Эт только мне или всем так? Написал я,что если бы сварили [мат]з 1003 видов рыбы, а он в ухе распознал мат и написал (мат) вместо ухи.Ну то ли ещё будет.
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146
Фрол 42 минуты назад
Если бы было 1002 ,тогда другое дело.А так всего 1001.Вот если бы они сварили [мат]з 1003 видов рыбы!?Не пусть даже из 1001вида рыбы.Надо подкинуть им рацуху.
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6k
Трям 51 минуту назад
Весь мусор смели на лепешку из теста и давай рекорды ставить!
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3k
Pioner76 56 минут назад
Книга уже не книга рекордов, а книга идиотизма.
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18k
Валерий Викторович Час назад
ФИО у сыроваров говорящие.
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2k
Rom Час назад
Судя по глазам на фото, где они эту так называемую пиццу держат, которую явно то и жрать невозможно, они еще и нехило обдолбались чем то.
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2k
Rom Час назад
Это не рекорд, это полная чушь. Бездельники. Найду 1002 сыра, буду офигеть какой рекордсмен. Кому этот рекорд важен то?
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146
Фрол Rom Полчаса назад
Только для них.Что бы выйти из запоя их психиатр,а это у них обязательно должен быть личный психиатр иначе тебя будут считать не нормальным ,посоветовал сварганить такое пирожное.
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4k
Харон Час назад
И как я жил без этой информации?
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