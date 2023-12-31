Новый рекорд Гиннесса: французы испекли пиццу с 1001 видом сыра

Причём 940 из этих сыров являются французскими!
Самые сырные пиццы в мире уже не раз попадали на страницы Книги рекордов Гиннесса — были пиццы и с 254 сырами, и с 730, и с 834.
Но недавно появилась новая вкусная и супер-сырная рекордсменка. Это пицца, созданная двумя французскими шеф-поварами Бенуа Брюэлем и Фабианом Монтеланико, а также двумя сыроварами Софи Хот Рич арт-Луна и Флорианом ОнЭйром.
Их пицца тоже удостоилась чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ведь приготовлена она с 1001 сортом сыра. Особенно создатели закуски горды тем, что 940 сортов сыра были приготовлены в их родной Франции, а уже остальные являются заграничными.
Источник:
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