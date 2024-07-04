Есть жуткая причина: почему в одном из норвежских городов умирать "незаконно"

Его сообщение вызвало множество мрачных шуток.

"Представьте, что вы умираете от старости, а на ваших похоронах вас называют преступником".

Другой пошутил: "Ребята, мы только что открыли секрет бессмертия! Просто живите в городе, где незаконно умирать, и тогда вы не сможете!".

Третий размышлял: "Могут ли арестовать за попытку самоубийства, если ты, как восьмидесятилетний старик, гуляешь по этому городу?".

Четвертый отметил: "По совпадению, приговор за смерть в городе — смертная казнь. Они относятся к этому закону очень серьезно".

Отметим, что Лонгйир — самое северное поселение в мире, часть архипелага в Северном Ледовитом океане, население составляет около 1700 человек. В городе действует ряд других странных законов, включая запрет на кошек и ограничения на количество алкоголя, которое один человек может купить в месяц.

Правила, касающиеся смерти, вступили в силу в 1950 году после того, как было обнаружено, что тела тех, кто умер от пандемии гриппа в 1918 году, не начали разлагаться. Ученые полагают, что их тела могут содержать живые штаммы вируса. Поскольку тела не разрешается хоронить, неизлечимо больных людей перевозят на материковую часть Норвегии.