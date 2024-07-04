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Есть жуткая причина: почему в одном из норвежских городов умирать "незаконно"

Есть жуткая причина: почему в одном из норвежских городов умирать "незаконно"

Автор:
04 июля 2024 08:56
Метки: в мире   забавно   норвегия   причина   смерть   умирать незаконно   фото   
1206
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В отдаленном норвежском городе Лонгйир умирать запрещено законом уже более 70 лет. И для этого есть научные основания.

Британец наткнулся на странную мелочь, отметив "удивительный факт", связанный с предметом мебели, который он купил. В соцсети Reddit он поделился снимком "забавной" информации.

"Моя покупка сопровождалась забавным фактом", — написал мужчина.

"Лонгйир, Шпицберген, отдаленный норвежский остров, сделал смерть незаконной с 1950 года, когда местные жители обнаружили, что тела не разлагаются на кладбище из-за холодной погоды" , — гласил странный факт.

Его сообщение вызвало множество мрачных шуток.

"Представьте, что вы умираете от старости, а на ваших похоронах вас называют преступником".

Другой пошутил: "Ребята, мы только что открыли секрет бессмертия! Просто живите в городе, где незаконно умирать, и тогда вы не сможете!".

Третий размышлял: "Могут ли арестовать за попытку самоубийства, если ты, как восьмидесятилетний старик, гуляешь по этому городу?".

Четвертый отметил: "По совпадению, приговор за смерть в городе — смертная казнь. Они относятся к этому закону очень серьезно".

Отметим, что Лонгйир — самое северное поселение в мире, часть архипелага в Северном Ледовитом океане, население составляет около 1700 человек. В городе действует ряд других странных законов, включая запрет на кошек и ограничения на количество алкоголя, которое один человек может купить в месяц.

Правила, касающиеся смерти, вступили в силу в 1950 году после того, как было обнаружено, что тела тех, кто умер от пандемии гриппа в 1918 году, не начали разлагаться. Ученые полагают, что их тела могут содержать живые штаммы вируса. Поскольку тела не разрешается хоронить, неизлечимо больных людей перевозят на материковую часть Норвегии.

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Метки: в мире   забавно   норвегия   причина   смерть   умирать незаконно   фото   
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Бреж какой то . Есть крематории .
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Максим Т. 39 минут назад
Вечная мерзлота? Так в чем проблема?
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3549 постов (3356 в горячем)

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