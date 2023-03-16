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Я люблю себя до слёз: чем обусловлено маниакальное увлечение селфи?

Я люблю себя до слёз: чем обусловлено маниакальное увлечение селфи?

Автор:
16 марта 2023 12:09
Сообщество : Психология
Метки: демонстрация   заявление   одобрение   причина   психология   селфи   селфи-зависимость   увлечение   фото   
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Интересно, существуют ли ещё люди, которые хотя бы раз в жизни не делали селфи?

С губками уточкой, высунутым языком, выпученными глазами? Или серьёзное и сдержанное. Но если одни фотографируются так иногда или от случая к случаю, то есть категория граждан, для которых сотня селфи в день – обычное дело. Что заставляет делать такое огромное количество собственных фото?

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Итак, среди огромного количества причин нежной любви к селфи можно выделить несколько глобальных:

  1. Самодемонстрация. С помощью таких фотографий человек получает возможность продемонстрировать себя знакомым, незнакомым и всему миру. Если в обычной жизни не может или не хочет этого делать. Из боязни, стеснения, по другим причинам. Далеко не все задаются целью получить какой-то эмоциональный отклик у общества, положительную или отрицательную оценку. Есть посыл – я существую. И этого достаточно.
  1. Замена настоящего «я». В переводе с английского self значит «я» или «сам». И увлечение селфи – своего рода игра, в процессе которой человек пытается заменить свою настоящую личность фальшивой. Подделка при этом может не только играть временную роль, но и постепенно вытеснить настоящее «я». И человек демонстрирует миру уже не свою истинную суть, а ту личность, которой мечтает стать и с которой себя сопоставляет. Но тут есть риск заиграться и полностью заменить настоящий образ эрзацем. Не зря после лавины фото в социальных сетях знакомые, встретив любителя селфи после перерыва, порой даже не узнают его в обычной обстановке.
  1. Доказательство собственного существования. В виртуальном мире многие проводят больше времени, чем в реальном. И часто за аватарками, роликами и картинками даже начинают сомневаться в собственном существовании. Значит, его надо подтвердить. Как? Если его лайкнули, оценили, оставили комментарий, значит, мир подтверждает факт существования человека, не отторгает его как что-то чужеродное. И если ручеёк лайков начинает иссякать, то селфизависимые граждане выкладывают всё больше фото, словно переходя на крик: «Вот же я, я здесь, я существую!»
  1. Дефицит настоящих эмоций. Причина опять же заключается в чрезмерном – вынужденном или осознанном погружении в виртуальную жизнь. Стремясь восполнить нехватку настоящих эмоций – восхищения, уважения и других реакций он и пытается добрать их через сетевую личность.

В общем и целом в увлечении селфи нет ничего плохого. Если знать меру и не погружаться в виртуальную жизнь так глубоко, что она заменяет собой реальность.

А в вашем окружении есть люди, страдающие селфи-зависимостью?

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Метки: демонстрация   заявление   одобрение   причина   психология   селфи   селфи-зависимость   увлечение   фото   
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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raael13 23 минуты назад
Это фото онанизм...
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5k
Egoro Полчаса назад
Делал раза три, причём не себя, а малолетнего сына, о мной. Но ни разу не выставлял в сети.
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3k
Seastar 54 минуты назад
В детстве я так смеялся,когда Волк из"Ну,погоди!"сам себя фотографировал.Мне это казалось очень смешным.Кто-бы мог подумать,что настанут такие времена...
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8k
Elena Ki Час назад
Я! Я ни разу не делала. По собственному желанию. В прошлом году заставили - надо было зарегистрироваться в хостеле, где нет ресепшен. Немного помучалась, но сделала. Больше не тянет. Вообще не понимаю, зачем это все и кому интересно смотреть на чьи-то рожи.
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
обусловлено неразвитым мозгом
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2k
ChePaev 2 часа назад
любители постоянно делать селфи -это нарциссизм(мания самолюбования) это люди которые дрочат на самого себя в зеркало
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26k
Serg2001 2 часа назад
В отпуске отпустил бороду. Сфоткал на память прежде чем сбрить. В парикмахерской удачно подстригли. Тоже сфоткал, чтобы другим мастерам показывать, как хотелось бы подстричься. На этом, пожалуй всё. Ну, нет у меня дефицита эмоций, что тут поделать... )
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22k
homerchik 2 часа назад
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