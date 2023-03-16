Я люблю себя до слёз: чем обусловлено маниакальное увлечение селфи?

Интересно, существуют ли ещё люди, которые хотя бы раз в жизни не делали селфи?
С губками уточкой, высунутым языком, выпученными глазами? Или серьёзное и сдержанное. Но если одни фотографируются так иногда или от случая к случаю, то есть категория граждан, для которых сотня селфи в день – обычное дело. Что заставляет делать такое огромное количество собственных фото?
Итак, среди огромного количества причин нежной любви к селфи можно выделить несколько глобальных:
- Самодемонстрация. С помощью таких фотографий человек получает возможность продемонстрировать себя знакомым, незнакомым и всему миру. Если в обычной жизни не может или не хочет этого делать. Из боязни, стеснения, по другим причинам. Далеко не все задаются целью получить какой-то эмоциональный отклик у общества, положительную или отрицательную оценку. Есть посыл – я существую. И этого достаточно.
- Замена настоящего «я». В переводе с английского self значит «я» или «сам». И увлечение селфи – своего рода игра, в процессе которой человек пытается заменить свою настоящую личность фальшивой. Подделка при этом может не только играть временную роль, но и постепенно вытеснить настоящее «я». И человек демонстрирует миру уже не свою истинную суть, а ту личность, которой мечтает стать и с которой себя сопоставляет. Но тут есть риск заиграться и полностью заменить настоящий образ эрзацем. Не зря после лавины фото в социальных сетях знакомые, встретив любителя селфи после перерыва, порой даже не узнают его в обычной обстановке.
- Доказательство собственного существования. В виртуальном мире многие проводят больше времени, чем в реальном. И часто за аватарками, роликами и картинками даже начинают сомневаться в собственном существовании. Значит, его надо подтвердить. Как? Если его лайкнули, оценили, оставили комментарий, значит, мир подтверждает факт существования человека, не отторгает его как что-то чужеродное. И если ручеёк лайков начинает иссякать, то селфизависимые граждане выкладывают всё больше фото, словно переходя на крик: «Вот же я, я здесь, я существую!»
- Дефицит настоящих эмоций. Причина опять же заключается в чрезмерном – вынужденном или осознанном погружении в виртуальную жизнь. Стремясь восполнить нехватку настоящих эмоций – восхищения, уважения и других реакций он и пытается добрать их через сетевую личность.
В общем и целом в увлечении селфи нет ничего плохого. Если знать меру и не погружаться в виртуальную жизнь так глубоко, что она заменяет собой реальность.
А в вашем окружении есть люди, страдающие селфи-зависимостью?
Источник:
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