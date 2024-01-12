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Сообщество Без кота и жизнь не та 1910 постов • 493 подписчика подписаться
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Кусь любви, нелюбви и не только

Кусь любви, нелюбви и не только

Автор:
12 января 2024 15:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: забавно   зверь   конкуренция   кот   кусание   кусь   любовь   поведение   причина   эмоция   
704
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Конечно, причины, по которым кошки кусают друг друга, прозаичные. Это ревность по отношению к хозяину, борьба за ресурсы, игры, в том числе брачные, охотничий инстинкт.

Но чаще всего причины покусываний у пушистых – это просто желание пошалить и порезвиться. А для хозяина такие шалости мурлык – возможность сделать трогательные фото.

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А какие куси любит использовать ваш котик?

Источник:

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Метки: забавно   зверь   конкуренция   кот   кусание   кусь   любовь   поведение   причина   эмоция   
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Damvrot Hohlam 23 минуты назад
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