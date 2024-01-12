Кусь любви, нелюбви и не только

704
26
Конечно, причины, по которым кошки кусают друг друга, прозаичные. Это ревность по отношению к хозяину, борьба за ресурсы, игры, в том числе брачные, охотничий инстинкт.
Но чаще всего причины покусываний у пушистых – это просто желание пошалить и порезвиться. А для хозяина такие шалости мурлык – возможность сделать трогательные фото.
×
×
А какие куси любит использовать ваш котик?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистые привереды
- Кошки на крыше
- Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать
- Коты-романтики и их эмоции
- Ты особенно не трусь: будет лёгкий котокусь
Новости партнёров
реклама