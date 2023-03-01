Лишённый смысла жизни и надежды на будущее: последние годы Наполеона на острове Святой Елены

Дни строились по чёткому плану: завтрак, прогулка – верхом или в повозке. Возможно, он посвящал бы прогулкам больше времени, но мужчину угнетало постоянное присутствие соглядатаев: на вышках находились солдаты и сигнализировали друг другу флагами о действиях императора. Унылое и психологически угнетающее зрелище. Поэтому большую часть времени заключённый посвящал мемуарам. Воспоминания о прошлых триумфах и былом величии, которое осталось только воспоминанием прошлого…

Время после ужина проходило за чтением классиков или игрой в карты. Съедали француза не только мысли, но и ставшая верной спутницей бессонница. Лежать без сна в кровати ему не нравилось. Мужчина выходил из дома и часами бродил вокруг него.

Иллюзию вовлечённости в жизнь и ощущение потерянной власти ему неожиданно подарили вредители. Округу населяли полчища крыс, и Наполеон проявлял чудеса тактики, изобретая способы их истребления. Вероятно, аналитический ум видел в серых грызунах противников. Пусть и маленьких, в зверином обличии.