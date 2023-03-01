Лишённый смысла жизни и надежды на будущее: последние годы Наполеона на острове Святой Елены

Империи рушатся, в небытие уходят те, кто ещё вчера считался властелином мира. Жизни исторических персонажей не всегда прерываются неожиданно. И им приходится провести дни, месяцы и годы в размышлениях о несбывшихся надеждах и разрушенных планах.
Когда Наполеон Бонапарт сдался англичанам, он рассчитывал на снисхождение. Но расчёт не оправдался, поскольку решение принималось в коллегиальном порядке и задолго до пленения. И император отправился на остров Святой Елены, который стал пристанищем пленного политика в последние годы жизни.
География острова такова, что сбежать с него практически невозможно. Ближайший континент – жаркая Африка. Да и до той добираться порядка 1800 километров. В плане климата условия вполне себе комфортные: не слишком жарко, достаточно чистой воды, не досаждают ветры и осадки. В эту обитель природной благости Наполеон прибыл 15 октября 1815 года, некоторое время пробыл в доме колониального администратора Уильяма Балкомба, а потом переехал в собственную резиденцию. Лонгвуд-хаус располагался от столицы острова на расстоянии около 6 километров.
В распоряжении бывшего императора были две комфортабельные комнаты. По его просьбе при доме оборудовали купальню.
Все личные вещи, в том числе ценные, остались с ним. Не конфисковали даже инкрустированные драгоценными камнями часы, преподнесённые в подарок Фридрихом II. Обстановка была спартанской, но за Бонапартом сохранили даже целый штат прислуги, в том числе личного секретаря.
Фон Мирбах как раз запечатлел на своём полотне момент, когда Наполеон предаётся воспоминаниями и диктует их своему секретарю Эммануэлю Огюстену графу де Лас Казу и его сыну. От картины веет безмятежностью, и не скажешь, что на ней изображён страдающий узник. Однако сюжет несколько идеализирован, и в действительности психологическое состояние заключённого было далеко не таким радужным.
Полотно Айвазовского гораздо точнее передаёт внутренние ощущения в прошлом великого человека, а ныне – крохотной фигурки, букашки в огромном мире, который смотрит на стихию океана и понимает, что эту преграду ему никогда не преодолеть.
Дни строились по чёткому плану: завтрак, прогулка – верхом или в повозке. Возможно, он посвящал бы прогулкам больше времени, но мужчину угнетало постоянное присутствие соглядатаев: на вышках находились солдаты и сигнализировали друг другу флагами о действиях императора. Унылое и психологически угнетающее зрелище. Поэтому большую часть времени заключённый посвящал мемуарам. Воспоминания о прошлых триумфах и былом величии, которое осталось только воспоминанием прошлого…
Время после ужина проходило за чтением классиков или игрой в карты. Съедали француза не только мысли, но и ставшая верной спутницей бессонница. Лежать без сна в кровати ему не нравилось. Мужчина выходил из дома и часами бродил вокруг него.
Иллюзию вовлечённости в жизнь и ощущение потерянной власти ему неожиданно подарили вредители. Округу населяли полчища крыс, и Наполеон проявлял чудеса тактики, изобретая способы их истребления. Вероятно, аналитический ум видел в серых грызунах противников. Пусть и маленьких, в зверином обличии.
Постепенно ему становилось всё труднее передвигаться. На прогулки из-за усталости он выбирался всё реже, от верховых отказался. Как и от мемуаров. Периодически Бонапарт сцеплялся с губернатором острова Хадсоном Лоу, которого совершенно не радовала такая персона в его владениях. По старой привычке француз пытался командовать, но его попытки пресекались на корню.
В 1819 году стало понятно, что Бонапарт заболел. И спустя два года он скончался. В качестве причин смерти рассматривались гепатит, онкология и даже отравление. Точных доказательств ни одной из них нет, как и опровержений. И, возможно, тайна смерти свергнутого императора так никогда и не будет раскрыта.
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