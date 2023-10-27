Столбик не столбик, котейка завис

Котики – существа очень гибкие и легко способны принять любую позу от рулона до батона. А вот стоять – это не в природе шерстяных. Но всё же иногда они замирают на задних лапах – так даёт о себе знать древний инстинкт выживания – будь выше и кажись страшнее.