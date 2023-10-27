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Сообщество Без кота и жизнь не та 1775 постов • 485 подписчиков подписаться
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Столбик не столбик, котейка завис

Столбик не столбик, котейка завис

Автор:
27 октября 2023 15:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выражение   забавно   кот   котик   лапа   поза   причина   стойка   столб   
1520
19

Котики – существа очень гибкие и легко способны принять любую позу от рулона до батона. А вот стоять – это не в природе шерстяных. Но всё же иногда они замирают на задних лапах – так даёт о себе знать древний инстинкт выживания – будь выше и кажись страшнее.

Ещё кошки таким образом выпрашивают ласку, вкусности, удовлетворяют любопытство или просто удивляются. Но в любом случае выглядит такой столбик с глазами очень умилительно.

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А ваш любимец может зависнуть на задних лапках?

Источник:

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Метки: Животное   выражение   забавно   кот   котик   лапа   поза   причина   стойка   столб   
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4  комментария
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Мария Коненкова 6 часов назад
Может, но не делает. Этот чудом заснятый момент - второй в жизни.
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София 3 часа назад
Наш за все свои 18 лет ни разу так не стоял.
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14k
Ivan 4 часа назад
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3k
Replicant 5 часов назад
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