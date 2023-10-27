Столбик не столбик, котейка завис

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Котики – существа очень гибкие и легко способны принять любую позу от рулона до батона. А вот стоять – это не в природе шерстяных. Но всё же иногда они замирают на задних лапах – так даёт о себе знать древний инстинкт выживания – будь выше и кажись страшнее.
Ещё кошки таким образом выпрашивают ласку, вкусности, удовлетворяют любопытство или просто удивляются. Но в любом случае выглядит такой столбик с глазами очень умилительно.
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А ваш любимец может зависнуть на задних лапках?
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