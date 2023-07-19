Болезни, вредные привычки, покушения: как уходили из жизни императоры династии Романовых?

Николай довольно внимательно относился к своему здоровью, занимался спортом. В молодости перенёс тиф – довольно распространённую болячку того времени. Но восстановился. Именно хорошая подготовка и реакция спасли императору жизнь во время покушения в Японии. Из хронических болезней у Николая был пиелонефрит (возможно, сказывался наследственный фактор). Был расстрелян вместе с семьёй в возрасте 50 лет.

Может показаться, что над правящей династией висело какое-то проклятие. Ведь за исключением Александра II никто из императоров не преодолел 60-летний рубеж. Но не стоит винить злой рок, ведь правители были такими же людьми, со своими наследственными болячками, пагубными привычками и пристрастиями. И для уровня медицины своего времени прожили вполне себе нормальную жизнь за исключением случаев насильственных смертей.