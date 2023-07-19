Болезни, вредные привычки, покушения: как уходили из жизни императоры династии Романовых?

Кажется, что в распоряжении властителей империи масса возможностей, гарантирующих долгую и качественную жизнь. Но на деле наши великие и не очень императоры сталкивались с теми же проблемами, что и их подданные.
Итак, что губило российских императоров образца XVIII-XIX века?
Внук Петра I от его казнённого сына Алексея и фактически последний Романов по прямой мужской линии. Мать – немецкая принцесса скончалась вскоре после родов, что свидетельствует о слабом здоровье. А сам юноша прожил печально мало – скончался в 15 лет. По официальной версии жизнь наследника унесла оспа. А как оно было в действительности – никто уже не скажет.
Дама была дочерью Ивана – больного брата Петра I. Была по жизни грубовата и страдала массой болячек, начиная от подагры и заканчивая мочекаменной болезнью. Проблемы с почками, видимо, её и доконали. В последние годы женщина сильно страдала. Жизнь правительницы оборвалась в возрасте 47 лет.
Доводился правнуком всё тому же Ивану – брату Петра I. После долгого заключения потерял рассудок и был убит стражниками в возрасте 23 лет при попытке побега.
Дщерь Петра и последняя представительница Романовых по прямой женской линии. Как и великий отец, императрица была подвержена резким перепадам настроения. В детстве у неё фиксировались припадки эпилепсии. Во взрослом возрасте мучилась от частых головокружений, но препараты, назначаемые придворными эскулапами, игнорировала. Накануне смерти перенесла инсульт. Причиной ухода из жизни стало горловое кровотечение. С высокой долей вероятности гибель самодержицы в возрасте 52 лет ускорила невоздержанность в разных направлениях.
Внук Петра с пелёнок был ходячим пособием для студентов-медиков. Страдал полным набором болячек. Тут тебе и оспа, и проблемы с сердцем, и фиброз, и геморрой. И нешуточные проблемы с психикой. Жизнь первого представителя династии Гольштейн-Готторпов на российском престоле оборвалась в 34 года. По официальной версии, от жуткой диареи и алкогольной интоксикации. В действительности императора убили.
Правнук Петра имел целую гору психических проблем, среди которых приступы гнева, галлюцинации, биполярное расстройство. Собственно, набор болезней во многом и поспособствовал уходу правителя из жизни в 46 лет. Вместе с табакеркой, которая прилетела бедняге в висок.
В общем и целом был человеком крепким и здоровым. Если не брать в расчёт левостороннюю глухоту. Но ближе к концу жизни (а прожил Александр 48 лет) он увлёкся мистическими течениями, что отразилось на характере и поведении (закрытость, скрытность, апатичность). Впрочем, тогда это был тренд, и императора нельзя за это винить. По официальной версии причиной смерти стал тиф.
Николай иллюзий по поводу своего здоровья и долгожительства не питал, ибо наследственность. Был высок, под 1,90, атлетически сложен, занимался спортом и игнорировал вредные привычки типа курения и алкоголя. Из хронических болячек у императора были мигрени и давление. Тот набор, который сейчас называют вегетососудистой дистонией. С ВСД живут до 100 лет. Но Николай ушёл из жизни в 58 лет. От пневмонии. Состояние ухудшила и давняя рана. Хотя неофициальные источники настаивают, что императора убило сожаление из-за неудач в Крымской войне. Он отказывался есть, лечиться. И в итоге скончался.
Массу проблем императору доставляла склонность к полноте, с которой он всю жизнь боролся, сложности с пищеварением и астма. Но ещё большей проблемой стали бесконечные покушения, которые выведут из равновесия и человека с железобетонными нервами. Последнее покушение оказалось успешным и оборвало жизнь императора в возрасте 62 лет.
Как и отец был склонен к полноте. В остальном был здоров как бык – обладал недюжинной силой при богатырском росте. А главной проблемой стала банальная травма: император повредил почки при крушении поезда. Которая на фоне чрезмерного увлечения спиртным и ускорила уход императора из жизни. Александр скончался после воспаления лёгких в возрасте 49 лет. Вскрытие показало, что обострение пиелонефрита спровоцировало проблемы с сердцем и сосудами. Причём, такие, которые в тот период времени лечить ещё не умели.
Николай довольно внимательно относился к своему здоровью, занимался спортом. В молодости перенёс тиф – довольно распространённую болячку того времени. Но восстановился. Именно хорошая подготовка и реакция спасли императору жизнь во время покушения в Японии. Из хронических болезней у Николая был пиелонефрит (возможно, сказывался наследственный фактор). Был расстрелян вместе с семьёй в возрасте 50 лет.
Может показаться, что над правящей династией висело какое-то проклятие. Ведь за исключением Александра II никто из императоров не преодолел 60-летний рубеж. Но не стоит винить злой рок, ведь правители были такими же людьми, со своими наследственными болячками, пагубными привычками и пристрастиями. И для уровня медицины своего времени прожили вполне себе нормальную жизнь за исключением случаев насильственных смертей.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Там "прынцессы", все с кучей наследственных болячек и хреновыми генами из-за постоянного близкородственного кровосмешения.
Средняя продолжительность жизни 40 лет.
50 лет очень немало.
А так, те, кто выживал, те жили примерно также, как и сейчас.
Вы странно рассуждаете - если Ваши предки жили до 100, то значит и все так жили.
Марья Гавриловна из "Метели" Пушкина была уже немолода: "Ей шел 20-й год".
«Бальзаковский возраст» - 30 лет.
Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года (у него была 16- летняя дочь на выданье).
Старухе процентщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42 года.
Анне Карениной на момент гибели было 28 лет, Вронскому - 23 года, старику мужу Анны Карениной - 48 лет (в начале описанных в романе событий всем на 2 года меньше).
Старикану кардиналу Ришелье на момент описанной в «Трех мушкетерах» осады крепости Ла-Рошель было 42 года.
Из записок 16-летнего Пушкина: «В комнату вошел старик лет 30» (это был Карамзин).
У Тынянова: "Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года - возраст угасания».