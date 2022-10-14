Примеры самых нелепых смертей в истории

Смерть может стать как избавлением, так и полной неожиданностью. А еще случайностью, да такой нелепой, что сложно даже поверить, что подобное возможно.
Итак, некто Дедо III Толстый. Жил этот персонаж примерно в 1140-1190 гг. Поскольку живопись была в то время еще не особенно распространена, то изображение сохранилось только такое, с гробницы.
Человеком он был знатным, дворянских кровей, и жизнь свою провел в походах и завоеваниях. Под конец жизни, правда, поднабрал веса и с трудом передвигался. Но тут на горизонте маячит Третий Крестовый поход. Не ходить никак нельзя. Поэтому Дедо собрал всех возможных медиков и распорядился сделать ему… липосакцию. Проще говоря, вырезать жировые излишки. Выбора у эскулапов не было: граф как-никак велел. Но операция ожидаемо закончилась летальным исходом пациента. И Дедо не попал к великому сожалению в поход.
Джордж Плантагенет, первый герцог Кларенс (1449-1478 гг.) – славный рыцарь и брат целых двух королей сам придумал для себя способ покончить с жизнью.
Заговоры, перевороты, козни – это была обычная жизнь того времени. И мимо всех этих прелестей Джо пройти не смог и принимал в них наиактивнейшее участие. В результате был раскрыт и приговорен к смертной казни.
Поскольку преступник был дворянских кровей, то ему позволили выбрать способ казни. И он выбрал, да еще как выбрал. Будучи активным выпивохой, Джордж захотел, чтобы его утопили в бочонке со сладким видом. Видимо, чтобы насладиться в последний раз и сделать переход более сладким. Хотя мог выбрать относительно безболезненное отсечение головы.
Излишняя вежливость тоже может стать причиной гибели. И пример астронома Тихо Браге (1546-1601 гг.) это доказывает. Происходил он из древнего рода викингов. И вышло так, что в соответствии с законами викингов того времени, родители могли отдать по доброй воле ребенка на воспитание бездетному соплеменнику.
А у них как раз проживал по соседству знаменитый адмирал, которому не удалось завести потомство. Семейство нашего героя было более чем многочисленным (в общей сложности 12 детей, 8 из которых выжили). Поэтому мальчиком больше, мальчиком меньше.
Тихо тяготел к науке, и приемный отец позволил ему заниматься любимым делом в отличие от родного, который был типичным солдафоном. К тому же после смерти адмирала юноша унаследовал нехилое состояние.
Правила вежливости в тот период действовали очень жесткие. В соответствии с этикетом, из-за стола правителя никому нельзя было выходить. А астронома как раз пригласили ко двору. Что и стало причиной смерти.
Дело в том, что Тихо до конца остался верным этикету и не покинул зал, хотя дико хотел облегчиться. И в итоге его мочевой пузырь не выдержал и лопнул. Несчастный скончался не сразу, а еще несколько дней промучился.
Так неукоснительное соблюдение правил хорошего тона стало причиной нелепой гибели человека. А ведь если бы он наплевал на этикет, то прожил бы еще некоторое время, наслаждаясь тем, что ему было отведено.
Источник:
АНТИФИШКИ
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