Примеры самых нелепых смертей в истории

Излишняя вежливость тоже может стать причиной гибели. И пример астронома Тихо Браге (1546-1601 гг.) это доказывает. Происходил он из древнего рода викингов. И вышло так, что в соответствии с законами викингов того времени, родители могли отдать по доброй воле ребенка на воспитание бездетному соплеменнику.

А у них как раз проживал по соседству знаменитый адмирал, которому не удалось завести потомство. Семейство нашего героя было более чем многочисленным (в общей сложности 12 детей, 8 из которых выжили). Поэтому мальчиком больше, мальчиком меньше.

Тихо тяготел к науке, и приемный отец позволил ему заниматься любимым делом в отличие от родного, который был типичным солдафоном. К тому же после смерти адмирала юноша унаследовал нехилое состояние.

Правила вежливости в тот период действовали очень жесткие. В соответствии с этикетом, из-за стола правителя никому нельзя было выходить. А астронома как раз пригласили ко двору. Что и стало причиной смерти.

Дело в том, что Тихо до конца остался верным этикету и не покинул зал, хотя дико хотел облегчиться. И в итоге его мочевой пузырь не выдержал и лопнул. Несчастный скончался не сразу, а еще несколько дней промучился.

Так неукоснительное соблюдение правил хорошего тона стало причиной нелепой гибели человека. А ведь если бы он наплевал на этикет, то прожил бы еще некоторое время, наслаждаясь тем, что ему было отведено.