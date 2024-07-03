В Таджикистане колдунов, ведьм и гадалок будут сажать в тюрьму

ТАСС сообщает, что повторное занятие колдовством в течение года будет наказываться штрафом от 1,5 тыс. до 2 тыс. показателей для расчетов или лишением свободы на срок от одного до двух лет. Показатель расчёта равен 72 сомони ($6,8). Штраф за колдовство в долларах будет равен ($10 тыс. - $13,5 тыс.).

За первое нарушение подобного плана будет грозить штраф от 5760 до 7200 сомони ($542 - $678) или административный арест на срок от 10 до 15 суток. В полиции рассказали, что за 2024 год правоохранители провели множество рейдов по выявлению гадалок и колдунов. В Таджикистане с этими мошенниками борются уже с помощью реальных сроков и уголовных дел.