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В Таджикистане колдунов, ведьм и гадалок будут сажать в тюрьму

В Таджикистане колдунов, ведьм и гадалок будут сажать в тюрьму

Автор:
03 июля 2024 18:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гадалки   интересное   колдуны   таджикистан   тюрьма   уголовное дело   фото   
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Поправки в Уголовный кодекс уже внесены.

В Таджикистане появилось уголовное наказание за колдовство и гадание. Для этого в кодекс была добавлена новая статья 240(1) в мае 2024 года. Однако, было неизвестно, какое наказание предусматривается за занятие колдовством и гаданием. 3 июля стало известно, что за колдовство будут наказывать и рублём и тюрьмой.

ТАСС сообщает, что повторное занятие колдовством в течение года будет наказываться штрафом от 1,5 тыс. до 2 тыс. показателей для расчетов или лишением свободы на срок от одного до двух лет. Показатель расчёта равен 72 сомони ($6,8). Штраф за колдовство в долларах будет равен ($10 тыс. - $13,5 тыс.).

За первое нарушение подобного плана будет грозить штраф от 5760 до 7200 сомони ($542 - $678) или административный арест на срок от 10 до 15 суток. В полиции рассказали, что за 2024 год правоохранители провели множество рейдов по выявлению гадалок и колдунов. В Таджикистане с этими мошенниками борются уже с помощью реальных сроков и уголовных дел.

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Метки: гадалки   интересное   колдуны   таджикистан   тюрьма   уголовное дело   фото   
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Corkscrew 42 минуты назад
Судя по наличию в России таких шоу как "битва экстрасенсов" и подобных, у нас санкций подобных таджикским в отношении разного рода колдунов, гадалок и прочего дерьмеца не предвидится. Ну что, пипл же ведется и хавает тему, так чего не поднять бабла на скудоумных верящих в чудеса?
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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