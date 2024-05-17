«Заходите, у кого здоровья хватит!»: омич освободился из тюрьмы и выкрал своего сына

В тюрьму мужчина попал за избиение жены.
В Омске судебные приставы были вынуждены пойти на хитрость, чтобы объединить семью, которая распалась из-за неадекватного отца. Ранее женщина жила с мужчиной в гражданском браке. По её словам, жили как обычные люди. В полиции рассказали, что иногда муж её поколачивал. Однажды он избил её уже беременную до полусмерти и сел за это в тюрьму по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), и ст. 116 ч.1 УК РФ (Побои).
Когда он освободился, ребёнок уже родился и успел подрасти. После освобождения мужчина забирал к себе, проводил с ним время. Сообщается, что ребёнок ни разу не жаловался на своего отца. Но однажды он отказался его возвращать. Женщина пыталась забрать сына, но его отец только сыпал угрозами. Тогда омичка была вынуждена обратиться в суд.
Как только заявление приняли, приставы выехали на место проживания омича с сыном в поселок Амурский города Омска. Увидев, что у дверей его квартиры стоят приставы, мужчина впал в ярость. Надев бойцовские перчатки он кричал: «Заходите, у кого здоровья хватит!» и угрожал приставам. Тогда им пришлось пойти на хитрость. Они отвлекли отца, в это время старший сын омички, поговорив с братом, пробрался через окно в квартиру, расположенную на первом этаже, и помог младшему брату спуститься к матери.
Встреча матери с сыном после годовой невольной разлуки состоялась к общей радости обоих, - сообщили в ГУ ФССП России по Омской области.
Источник:
- "Проблемы с психикой есть": как сейчас живёт Диана Иванова, которую истязала родная мать
- Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей
- Депутат Госдумы фактически подтвердил, что сын Кадырова избил поджигателя Корана
- Марину Овсянникову суд лишил детей
- Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав
А если так, то можно применять табельное....пару дырок в голове освежат его мозги....