«Заходите, у кого здоровья хватит!»: омич освободился из тюрьмы и выкрал своего сына

В Омске судебные приставы были вынуждены пойти на хитрость, чтобы объединить семью, которая распалась из-за неадекватного отца. Ранее женщина жила с мужчиной в гражданском браке. По её словам, жили как обычные люди. В полиции рассказали, что иногда муж её поколачивал. Однажды он избил её уже беременную до полусмерти и сел за это в тюрьму по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), и ст. 116 ч.1 УК РФ (Побои).

Когда он освободился, ребёнок уже родился и успел подрасти. После освобождения мужчина забирал к себе, проводил с ним время. Сообщается, что ребёнок ни разу не жаловался на своего отца. Но однажды он отказался его возвращать. Женщина пыталась забрать сына, но его отец только сыпал угрозами. Тогда омичка была вынуждена обратиться в суд.