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«Заходите, у кого здоровья хватит!»: омич освободился из тюрьмы и выкрал своего сына

«Заходите, у кого здоровья хватит!»: омич освободился из тюрьмы и выкрал своего сына

Автор:
17 мая 2024 18:26
Сообщество : Жить в России
Метки: СУД   дети   избиение   интересное   семья   тюрьма   фото   
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В тюрьму мужчина попал за избиение жены.

В Омске судебные приставы были вынуждены пойти на хитрость, чтобы объединить семью, которая распалась из-за неадекватного отца. Ранее женщина жила с мужчиной в гражданском браке. По её словам, жили как обычные люди. В полиции рассказали, что иногда муж её поколачивал. Однажды он избил её уже беременную до полусмерти и сел за это в тюрьму по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), и ст. 116 ч.1 УК РФ (Побои).

Когда он освободился, ребёнок уже родился и успел подрасти. После освобождения мужчина забирал к себе, проводил с ним время. Сообщается, что ребёнок ни разу не жаловался на своего отца. Но однажды он отказался его возвращать. Женщина пыталась забрать сына, но его отец только сыпал угрозами. Тогда омичка была вынуждена обратиться в суд.

Как только заявление приняли, приставы выехали на место проживания омича с сыном в поселок Амурский города Омска. Увидев, что у дверей его квартиры стоят приставы, мужчина впал в ярость. Надев бойцовские перчатки он кричал: «Заходите, у кого здоровья хватит!» и угрожал приставам. Тогда им пришлось пойти на хитрость. Они отвлекли отца, в это время старший сын омички, поговорив с братом, пробрался через окно в квартиру, расположенную на первом этаже, и помог младшему брату спуститься к матери.

Встреча матери с сыном после годовой невольной разлуки состоялась к общей радости обоих, - сообщили в ГУ ФССП России по Омской области.

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Метки: СУД   дети   избиение   интересное   семья   тюрьма   фото   
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6  комментариев
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Я надеюсь, потом отряд ОМОНа зашëл? У отца, после этого, здоровья поубавилось?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Разве отказ от сдачи ребенка не является похищением?
А если так, то можно применять табельное....пару дырок в голове освежат его мозги....
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Андрей Полчаса назад
что за бред я прочитал...
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1k
Михаил Час назад
Мдя... видимо отбили ему все в тупой бошке пока сидел... сейчас окончательно добьют...
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PokemonKa
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