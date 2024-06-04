Сообщается, что родственники 55-летней медсестры заявили, что она сама никогда не решилась бы на преступление. Кроме того, не ясно, были ли знакомы женщины до преступления. Сейчас задержанные находятся в суде. Вера рассказала, что мошенники общались с ней на протяжении двух месяцев. Они заставили её отдать им 3 миллиона рублей. На преступление мошенники обязали женщин идти с включённой видеозаписью.