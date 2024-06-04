В Тюмени мужчина забросал храм "коктейлями Молотова"

Вчера вечером, 3 июня, злоумышленник подъехал на велосипеде к храму Дмитрия Донского, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их рядом со входом.