Мошенники выманили у 55-летней женщины 3 миллиона рублей, а потом заставили осквернить памятник Жукову.
Стало известно, что 4 июне две женщины написали на памятнике Жукову на Красной площади «ГУР» (Главное управление разведки Минобороны Украины). Полицейские задержали двух подозреваемых — женщин 55 и 28 лет. 55-летняя Вера оказалась работницей частной клиники, 28-летняя Анастасия тоже медсестра. Женщины взяли баллончик и написали на памятнике красно краской «ГУР». Полиция задержала их сразу после этого.
Сообщается, что родственники 55-летней медсестры заявили, что она сама никогда не решилась бы на преступление. Кроме того, не ясно, были ли знакомы женщины до преступления. Сейчас задержанные находятся в суде. Вера рассказала, что мошенники общались с ней на протяжении двух месяцев. Они заставили её отдать им 3 миллиона рублей. На преступление мошенники обязали женщин идти с включённой видеозаписью.
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Обеих медсестёр задержали на два месяца. По статье "Порча памятников Великой Отечественной войны" им грозит до 5 лет колонии, сообщает Mash.
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Товарищи мошенники я вам заплатила 3 ляма , идите сами рисуйте хер на памятнике ! Но нет же она побежала статью поднять , чего она там валяется.
Не жалко абсолютно
Когда за них доктора всё решали.
Вчера вечером, 3 июня, злоумышленник подъехал на велосипеде к храму Дмитрия Донского, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их рядом со входом.