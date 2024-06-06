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Звезда "Битвы экстрасенсов", которая обвиняется в мошенничестве, устроила истерику в суде

Звезда "Битвы экстрасенсов", которая обвиняется в мошенничестве, устроила истерику в суде

Автор:
06 июня 2024 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Видео   СУД   интересное   магия   мошенники   уголовное дело   фото   
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Как только "ведьма" успокоилась, заседание продолжили. Волшебницу отправили в СИЗО на 2 месяца.

Алена Полынь зарабатывала миллионы на магии. Она открыла организацию "Империя сильнейших ведьм". У компании есть свой сайт, где каждый сможет найти для себя услугу по душе. Например, в режиме онлайн вы можете стать магом после посвящения, которое пройдёт по Зуму. Кроме того, в "Империи", как и в любой другой подобной организации, есть иерархия. Чем больше платите - тем выше ранг. Самое страшное, что в эту организацию вступают целыми семьями, приводя с собой детей. Также Полынь открыла свой "Хогвартс" и приняла участие в "Битве экстрасенсов".

Деятельность Полынь разрослась до такой степени, что на многочисленные «магические» фирмы Алены обратили внимание следователи. На ведунью возбудили уголовное дело по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. 6 июня женщину привезли в Ивантеевский суд. Там ей избирали меру пресечения.

Однако, что-то пошло не так. Она билась об клетку головой и в итоге упала в обморок. Что это было - тёмные силы, нервный срыв или хитрый ход? Так или иначе, но Алёна Полынь ждала скорую помощь 30 минут. За это время она успела прийти в себя.

Врачи завезли на носилках Полынь в карету скорой и поставили ей капельницу. После того, как она пришла в сознание, заседание продолжили.

Перед нервным срывом женщина частично признала свою вину. В итоге суд отправил в СИЗО на два месяца Алёну Полынь, сообщает Shot.

Источник:

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Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Видео   СУД   интересное   магия   мошенники   уголовное дело   фото   
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99k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Ипучие шарлатаны...
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2k
Bonefacius 7 минут назад
На позорный стул ее! Ведьм нам еще не хватало! Если всплывет со стулом и попытается улететь - судить как ведьму, если утонет -значит все хорошо и звезда отправилась к Богу)
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19k
Aaron Bezzazrenia Полчаса назад
Сжечь.
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251
Бывалый Трус Полчаса назад
1. Она реально ведьма. По телевизлру врать не будут. Просто энергетика судьи оказалась сильнее.

2. "На ведунью возбудили уголовное дело по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих."

Никто так не оскарбляет чувства верующих, как сама церковь.
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44k
Notan Blaine Полчаса назад
И чему их там учат, в этих академиях ведьм и волшебников. Что уже не может создать телепорт, призвать демона, что вытащит ее из заключения или просто превратиться в сову и улететь.
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713
Corkscrew 37 минут назад
«Алена Полынь зарабатывала миллионы на магии. Она открыла организацию "Империя сильнейших ведьм". У компании есть свой сайт, где каждый сможет найти для себя услугу по душе. Например, в режиме онлайн вы можете стать магом после посвящения, которое пройдёт по Зуму.»
=======
«Кто ищет волшебника, чаще всего находит сказочника.»
«Вера в чудеса напрямую связана с низким уровнем интеллекта.»
=======
Это всё что нужно знать о лошарах которые идут к подобного рода мошенникам.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5099 постов (4884 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358392



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