Звезда "Битвы экстрасенсов", которая обвиняется в мошенничестве, устроила истерику в суде

Как только "ведьма" успокоилась, заседание продолжили. Волшебницу отправили в СИЗО на 2 месяца.
Алена Полынь зарабатывала миллионы на магии. Она открыла организацию "Империя сильнейших ведьм". У компании есть свой сайт, где каждый сможет найти для себя услугу по душе. Например, в режиме онлайн вы можете стать магом после посвящения, которое пройдёт по Зуму. Кроме того, в "Империи", как и в любой другой подобной организации, есть иерархия. Чем больше платите - тем выше ранг. Самое страшное, что в эту организацию вступают целыми семьями, приводя с собой детей. Также Полынь открыла свой "Хогвартс" и приняла участие в "Битве экстрасенсов".
Деятельность Полынь разрослась до такой степени, что на многочисленные «магические» фирмы Алены обратили внимание следователи. На ведунью возбудили уголовное дело по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. 6 июня женщину привезли в Ивантеевский суд. Там ей избирали меру пресечения.
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Однако, что-то пошло не так. Она билась об клетку головой и в итоге упала в обморок. Что это было - тёмные силы, нервный срыв или хитрый ход? Так или иначе, но Алёна Полынь ждала скорую помощь 30 минут. За это время она успела прийти в себя.
Врачи завезли на носилках Полынь в карету скорой и поставили ей капельницу. После того, как она пришла в сознание, заседание продолжили.
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Перед нервным срывом женщина частично признала свою вину. В итоге суд отправил в СИЗО на два месяца Алёну Полынь, сообщает Shot.
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2. "На ведунью возбудили уголовное дело по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих."
Никто так не оскарбляет чувства верующих, как сама церковь.
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«Кто ищет волшебника, чаще всего находит сказочника.»
«Вера в чудеса напрямую связана с низким уровнем интеллекта.»
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Это всё что нужно знать о лошарах которые идут к подобного рода мошенникам.