Звезда "Битвы экстрасенсов", которая обвиняется в мошенничестве, устроила истерику в суде

Алена Полынь зарабатывала миллионы на магии. Она открыла организацию "Империя сильнейших ведьм". У компании есть свой сайт, где каждый сможет найти для себя услугу по душе. Например, в режиме онлайн вы можете стать магом после посвящения, которое пройдёт по Зуму. Кроме того, в "Империи", как и в любой другой подобной организации, есть иерархия. Чем больше платите - тем выше ранг. Самое страшное, что в эту организацию вступают целыми семьями, приводя с собой детей. Также Полынь открыла свой "Хогвартс" и приняла участие в "Битве экстрасенсов".