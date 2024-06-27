На Мальдивах завели уголовное дело на министра из-за чёрной магии, направленной на президента

Издание The Sun сообщило, что государственный министр окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим была арестована по подозрению в чёрной магии. Сообщается, что Фатимат могла применять чёрную магию к президенту. Кроме неё были арестованы ещё двое. Кто именно в полиции не сообщили.

Были сообщения, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту Мохаммеду Муиззу, - сообщило местное СМИ.

Фптимат и её сообщники были задержаны на неделю и помещены под стражу, на время, пока идёт расследование. Больше никаких подробностей в полиции не сообщили.