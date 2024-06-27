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На Мальдивах завели уголовное дело на министра из-за чёрной магии, направленной на президента

На Мальдивах завели уголовное дело на министра из-за чёрной магии, направленной на президента

Автор:
27 июня 2024 18:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Мальдивы   интересное   магия   уголовное дело   фото   чёрная магия   
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Местные СМИ сообщили, что женщину поместили под стражу.

Издание The Sun сообщило, что государственный министр окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим была арестована по подозрению в чёрной магии. Сообщается, что Фатимат могла применять чёрную магию к президенту. Кроме неё были арестованы ещё двое. Кто именно в полиции не сообщили.

Были сообщения, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту Мохаммеду Муиззу, - сообщило местное СМИ.

Фптимат и её сообщники были задержаны на неделю и помещены под стражу, на время, пока идёт расследование. Больше никаких подробностей в полиции не сообщили.

Надо отметить, что согласно уголовному праву Мальдив, наказания за чёрную магию не существует, даже статьи такой нет. Однако Мальдивы - мусульманская страна. По исламским законам использование чёрной магии влечет за собой шестимесячное тюремное заключение.

Надо заметить, что год назад 62-летняя женщина была зарезана тремя соседями в Манаду из-за применения чёрной магии. А в 2022 году людей разогнали на митинге из-за "проклятого петуха", которого бросили в полицейских. Так что чёрной магии на Мальдивах боятся и уголовное дело может обернуться для Фатимат большими проблемами.

Источник:

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Метки: Ynews   Мальдивы   интересное   магия   уголовное дело   фото   чёрная магия   
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Григорий Бабкин Час назад
Так вот для чего чурки паранджу придумали. Какой гуманный народ, однако...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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