Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале

Сообщается, что конфликт между мужчинами произошёл 18 января на фестивале КВН. Амиран Геворкян и Артур Расулов вместе выпивали в одной компании. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Расулов ударил своего оппонента, после чего тот упал и больше не вставал. Позже у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и гематомы. Мужчина скончался, а сам Расулов пропал.