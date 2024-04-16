Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале

Мужчина, который подозревается в убийстве, скрывался от правосудия.
В Сочи спустя три месяца удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве комика КВН. 33-летнему Артуру Расулову грозит до 15 лет колонии. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает SHOT.
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Сообщается, что конфликт между мужчинами произошёл 18 января на фестивале КВН. Амиран Геворкян и Артур Расулов вместе выпивали в одной компании. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Расулов ударил своего оппонента, после чего тот упал и больше не вставал. Позже у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и гематомы. Мужчина скончался, а сам Расулов пропал.
Очевидцы драки рассказали, что погибший оскорбил мать Расулова и весь вечер вёл себя вызывающе. Геворкян бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы и вообще "всех задевал по жизни".
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