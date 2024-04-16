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Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале

Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале

Автор:
16 апреля 2024 20:24
Сообщество : Жить в России
Метки: драка   интересное   квн   срок   тюрьма   убийство   уголовное дело   фото   
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Мужчина, который подозревается в убийстве, скрывался от правосудия.

В Сочи спустя три месяца удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве комика КВН. 33-летнему Артуру Расулову грозит до 15 лет колонии. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает SHOT.

Сообщается, что конфликт между мужчинами произошёл 18 января на фестивале КВН. Амиран Геворкян и Артур Расулов вместе выпивали в одной компании. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Расулов ударил своего оппонента, после чего тот упал и больше не вставал. Позже у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и гематомы. Мужчина скончался, а сам Расулов пропал.

Очевидцы драки рассказали, что погибший оскорбил мать Расулова и весь вечер вёл себя вызывающе. Геворкян бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы и вообще "всех задевал по жизни".

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Метки: драка   интересное   квн   срок   тюрьма   убийство   уголовное дело   фото   
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5  комментариев
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201
Алексей Давыдов 49 минут назад
ааааааааааааа........чурки...я думал что то действительно случилось....
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Maddy8 6 минут назад
очевидцы, это друзья убийцы?
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2k
Igor Grishaev 19 минут назад
Надо было комику в президенты Украины идти. Там, говорят, всех комиков берут в аппарат.
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77
ViciousSnake 40 минут назад
Так это ж черные. Так что
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61k
Мойша Час назад
Допросился...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4934 поста (4720 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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