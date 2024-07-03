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В Удмуртии группа работников маркетплейса подменяли ювелирные изделия на бижутерию

В Удмуртии группа работников маркетплейса подменяли ювелирные изделия на бижутерию

Автор:
03 июля 2024 18:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аферисты   интересное   кража   маркетплейс   украшения   фото   
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Часть мошенников заказывали украшения, а работники подменяли на бижутерию.

В Удмуртии полицейские раскрыли преступную схему молодых людей, которые обманывали покупателе интернет-магазина. Парни придумали, как красть бижутерию у покупателей, вводя их в заблуждение. Полицейские выяснили, что два парня устроились работать в пункт выдачи, а их подельники заказывали украшения в интернет-магазине. Когда заказ приходил, работники пункта выдачи подменяли дорогое украшение на дешёвую копию или вовсе отправляли пустые коробки.

После жалобы покупателей интернет-магазин провёл внутреннюю проверку, обнаружил нарушителей и обратился в полицию. Там выяснили, что ущерб составил более 700 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 159 УК РФ, завершено. Его материалы направлены в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе МВД России.

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Метки: Видео   аферисты   интересное   кража   маркетплейс   украшения   фото   
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5k
Владимир 15 минут назад
Д.Б.
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3
aboutblank 2 минуты назад
Жаль что за такую мелкую кражу дают всеш лишь 5 лет.
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3
aboutblank 4 секунды назад
всего лишь*
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5189 постов (4974 в горячем)
Pika-Pika?
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