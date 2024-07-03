В Удмуртии группа работников маркетплейса подменяли ювелирные изделия на бижутерию

Часть мошенников заказывали украшения, а работники подменяли на бижутерию.
В Удмуртии полицейские раскрыли преступную схему молодых людей, которые обманывали покупателе интернет-магазина. Парни придумали, как красть бижутерию у покупателей, вводя их в заблуждение. Полицейские выяснили, что два парня устроились работать в пункт выдачи, а их подельники заказывали украшения в интернет-магазине. Когда заказ приходил, работники пункта выдачи подменяли дорогое украшение на дешёвую копию или вовсе отправляли пустые коробки.
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После жалобы покупателей интернет-магазин провёл внутреннюю проверку, обнаружил нарушителей и обратился в полицию. Там выяснили, что ущерб составил более 700 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 159 УК РФ, завершено. Его материалы направлены в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе МВД России.
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