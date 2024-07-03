В Удмуртии группа работников маркетплейса подменяли ювелирные изделия на бижутерию

В Удмуртии полицейские раскрыли преступную схему молодых людей, которые обманывали покупателе интернет-магазина. Парни придумали, как красть бижутерию у покупателей, вводя их в заблуждение. Полицейские выяснили, что два парня устроились работать в пункт выдачи, а их подельники заказывали украшения в интернет-магазине. Когда заказ приходил, работники пункта выдачи подменяли дорогое украшение на дешёвую копию или вовсе отправляли пустые коробки.