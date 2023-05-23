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«Верните наши деньги!»: продавцы Wildberries устроили новую акцию протеста из-за того, что компания заморозила им счета

«Верните наши деньги!»: продавцы Wildberries устроили новую акцию протеста из-за того, что компания заморозила им счета

Автор:
23 мая 2023 17:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   блокировка   видео   компания   маркетплейс   протесты   пункты выдачи   сотрудники   счета   
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Маркетплейс продолжает экспериментировать - и это возмущает персонал.

В этом году Wildberries постоянно преследуют скандалы и разборки. Сначала компания ввела новую систему штрафов, это всколыхнуло владельцев пунктов выдачи и они устроили забастовку.

«Ягодки» - это огромная контора с миллиардными оборотами, поэтому к ней всегда приковано внимание. Например, случай со штрафами продавцов даже обсуждали в Госдуме. Тогда руководству Wildberries и сотрудникам удалось договориться, но теперь у них новая напасть и очередная акция протеста.

Менеджеры «Ягодок» считают, что некоторые продавцы использовали какие-то «серые схемы» рекламы, поэтому их счета заблокировали. По словам одного из владельцев пункта выдачи, общая сумма замороженных средств больше 2 миллиардов рублей. Поэтому возмущённые сотрудники собрались у московского офиса компании и скандируют «Верните наши деньги!»

Но представители «Вайлдберриз» полагают, что продавцы своими «серыми схемами» рекламы нанесли им ущерб и «давать заднюю» не собираются. Счета у части сотрудников заблокированы до 10 июня, а полиция проводит проверку.

Интересно, что в прошлом году многие российские маркетплейсы понесли огромные убытки. И только «Вайлдберриз» вышла в уверенный «плюс».

Но пока страсти вокруг «Ягодок» не утихают. Возможно, вскоре мы услышим про новые «скандалы, интриги и расследования», связанные с этой компанией.

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Метки: Wildberries   блокировка   видео   компания   маркетплейс   протесты   пункты выдачи   сотрудники   счета   
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7k
Pravednik84 59 минут назад
===Менеджеры «Ягодок» считают, что некоторые продавцы использовали какие-то «серые схемы» рекламы, поэтому их счета заблокировали. По словам одного из владельцев пункта выдачи, общая сумма замороженных средств больше 2 миллиардов рублей. Поэтому возмущённые сотрудники собрались у московского офиса компании и скандируют «Верните наши деньги!»====

Ну вроде всё просто... Какие "серые схемы рекламы" может использовать пункт выдачи? Нафиг им вовсе рекламироваться (ну кроме вывески при входе)?
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15k
info-kozirev 6 минут назад
Ну во первых что за "серые схемы рекламы" (что подразумевает собой это нелепое словосочетание),во вторых,прежде чем что то блокировать,надо ДОКАЗАТЬ участие данного лица в этой схеме (по другому закон не работает,иначе это беспредел),давно пора Валдберриз нахлобучить,за тупость,жадность и в принципе рабовладельческие принципы ведения бизнеса.
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55k
Олег 14 минут назад
как можно играть в карты с мошенниками, заведомо зная что карты краплёные и тебя 999% обманут?
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10k
Copycat 20 минут назад
я помнб как ешё 2 года вайлдберис велся себя не красиво и люди возмущались, надо было тогда ещё от ней откреститься и дел с ней не иметь
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741
elena Полчаса назад
ситуация не такая однозначная. Вроде там вообще про мошенничество речь шла. Чуваки создали телеграмм бот и продвигали товары. Хотя у вб это платная услуга. Типа в обход самого вб раскручивали поставщиков. Ну я бы тоже разозлилась на месте вб если честно.
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3k
Андрей 50 минут назад
Ничему не учит людей выходки Ягод. Ну раз так, то и живите с этим.
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14k
a_komolow 52 минуты назад
Доиграется китаёза
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17k
RDen Час назад
раз не закрывают, значит там стоят очень значимые люди...
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936
Недовольный Херней Час назад
Счета у сотрудников не могут быть заблокированы пока не будет решения суда. Дальше - где доказательство что счета блокированы? Я вижу на видео только непонятное скандирование и треп блохера.

Доказательства где?
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5k
saliamnn Час назад
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2k
Lexx 2 часа назад
Поскандировали и разошлись. Ничего не громили, не поджигали.
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