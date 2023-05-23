«Верните наши деньги!»: продавцы Wildberries устроили новую акцию протеста из-за того, что компания заморозила им счета

В этом году Wildberries постоянно преследуют скандалы и разборки. Сначала компания ввела новую систему штрафов, это всколыхнуло владельцев пунктов выдачи и они устроили забастовку.

«Ягодки» - это огромная контора с миллиардными оборотами, поэтому к ней всегда приковано внимание. Например, случай со штрафами продавцов даже обсуждали в Госдуме. Тогда руководству Wildberries и сотрудникам удалось договориться, но теперь у них новая напасть и очередная акция протеста.

Менеджеры «Ягодок» считают, что некоторые продавцы использовали какие-то «серые схемы» рекламы, поэтому их счета заблокировали. По словам одного из владельцев пункта выдачи, общая сумма замороженных средств больше 2 миллиардов рублей. Поэтому возмущённые сотрудники собрались у московского офиса компании и скандируют «Верните наши деньги!»