«Верните наши деньги!»: продавцы Wildberries устроили новую акцию протеста из-за того, что компания заморозила им счета

Маркетплейс продолжает экспериментировать - и это возмущает персонал.
В этом году Wildberries постоянно преследуют скандалы и разборки. Сначала компания ввела новую систему штрафов, это всколыхнуло владельцев пунктов выдачи и они устроили забастовку.
«Ягодки» - это огромная контора с миллиардными оборотами, поэтому к ней всегда приковано внимание. Например, случай со штрафами продавцов даже обсуждали в Госдуме. Тогда руководству Wildberries и сотрудникам удалось договориться, но теперь у них новая напасть и очередная акция протеста.
Менеджеры «Ягодок» считают, что некоторые продавцы использовали какие-то «серые схемы» рекламы, поэтому их счета заблокировали. По словам одного из владельцев пункта выдачи, общая сумма замороженных средств больше 2 миллиардов рублей. Поэтому возмущённые сотрудники собрались у московского офиса компании и скандируют «Верните наши деньги!»
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Но представители «Вайлдберриз» полагают, что продавцы своими «серыми схемами» рекламы нанесли им ущерб и «давать заднюю» не собираются. Счета у части сотрудников заблокированы до 10 июня, а полиция проводит проверку.
Интересно, что в прошлом году многие российские маркетплейсы понесли огромные убытки. И только «Вайлдберриз» вышла в уверенный «плюс».
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Но пока страсти вокруг «Ягодок» не утихают. Возможно, вскоре мы услышим про новые «скандалы, интриги и расследования», связанные с этой компанией.
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Ну вроде всё просто... Какие "серые схемы рекламы" может использовать пункт выдачи? Нафиг им вовсе рекламироваться (ну кроме вывески при входе)?
Доказательства где?