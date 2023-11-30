На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей

На маркетплейсе Wildberries снова изменения. Стоимость возврата снова повысилась. Теперь за возврат придётся платить не 100 рублей, а 200. Кроме того, возврат некоторых товаров равен его стоимости.

Например, если вы решите отказаться от палатки за 1098 рублей, то заплатите за возврат 1000 рублей. То есть в любом случае вам придётся или выкупать товар, или отплачивать возврат.