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На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей

На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей

Автор:
30 ноября 2023 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   возврат   деньги   закон   интересное   маркетплейс   товары   фото   
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Несмотря на то, что Генпрокуратура запретила "Ягодкам" требовать компенсацию за возврат товаров (кроме некоторых случаев), Wildberries продолжает поднимать цены за отказ.

На маркетплейсе Wildberries снова изменения. Стоимость возврата снова повысилась. Теперь за возврат придётся платить не 100 рублей, а 200. Кроме того, возврат некоторых товаров равен его стоимости.

Например, если вы решите отказаться от палатки за 1098 рублей, то заплатите за возврат 1000 рублей. То есть в любом случае вам придётся или выкупать товар, или отплачивать возврат.

Скорее всего это связано с тем, что при заказе за товар не надо платить. Покупатели платят за товар после того, как проверят качество в пункте выдачи. Из-за большого количества отказов увеличиваются расходы на логистику.

Совсем недавно в Генпрокуратуре запретили маркетплейсам брать деньги за возврат. Роспотребнадзор разъяснил: по закону именно продавец должен принять товар с недостатками, проверить его качество и, если недочеты подтвердятся, вернуть потребителю деньги. Поэтому удержание какой-либо платы в таком случае недопустимо. Прокуроры разрешили брать деньги за возврат товара надлежащего качества только в том случае, если у покупателя низкий процент выкупа, большое расстояние транспортировки товара и особенностей товаров (например, хрупкий товар), уточняет SHOT.

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Метки: Wildberries   возврат   деньги   закон   интересное   маркетплейс   товары   фото   
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7  комментариев
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6k
Alex 45 минут назад
Хорошо, что я перестал польщоваться услугами этой помойки.
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5k
Григорий Минуту назад
я на алике всё беру, надёжно, но не быстро. на валде заказывал подсветки для телевизоров и мониторов светодиодные раз 5 уже, там быстрее и дороже 50/50, но быстрее всегда.
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10k
JeanLuk 14 минут назад
Как вовремя автор запостил новость, совсем свежая, чуть больше года всего прошло

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16k
GROMOZEKA Час назад
Что тут сказать?
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
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2k
Максим Макашев Час назад
меркую, что скоро "ягодки" превратятся в ГНИЛЬ с такой финансовой политикой
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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