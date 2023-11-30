На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей

Несмотря на то, что Генпрокуратура запретила "Ягодкам" требовать компенсацию за возврат товаров (кроме некоторых случаев), Wildberries продолжает поднимать цены за отказ.
На маркетплейсе Wildberries снова изменения. Стоимость возврата снова повысилась. Теперь за возврат придётся платить не 100 рублей, а 200. Кроме того, возврат некоторых товаров равен его стоимости.
Например, если вы решите отказаться от палатки за 1098 рублей, то заплатите за возврат 1000 рублей. То есть в любом случае вам придётся или выкупать товар, или отплачивать возврат.
Скорее всего это связано с тем, что при заказе за товар не надо платить. Покупатели платят за товар после того, как проверят качество в пункте выдачи. Из-за большого количества отказов увеличиваются расходы на логистику.
Совсем недавно в Генпрокуратуре запретили маркетплейсам брать деньги за возврат. Роспотребнадзор разъяснил: по закону именно продавец должен принять товар с недостатками, проверить его качество и, если недочеты подтвердятся, вернуть потребителю деньги. Поэтому удержание какой-либо платы в таком случае недопустимо. Прокуроры разрешили брать деньги за возврат товара надлежащего качества только в том случае, если у покупателя низкий процент выкупа, большое расстояние транспортировки товара и особенностей товаров (например, хрупкий товар), уточняет SHOT.
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ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Сейчас куча народу полезет на вайлдбериз, посмотреть, «а шо там за возвраты такие»?
Половина из этой кучи, купит что-нибудь по пути.
Вот и весь смысл данного посыла.
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