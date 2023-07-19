"Wildberries хуже, чем ставки на спорт!": девушка просит признать маркетплейс игровой компанией, вызывающей зависимость

В соцсетях распространяется видео, в котором девушка просит признать популярный маркетплейс Wildberries игровой компанией и распространить на него ограничения. Она признаётся, что из-за этой торговой площадки потеряла семью.

Девушка тратила огромное количество денег из семейного бюджета, спуская их на ненужные мелочи. Заказывать на Wildberries стало для неё своего рода наркотиком. В результате муж автора видео не выдержал и ушёл.