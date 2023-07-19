"Wildberries хуже, чем ставки на спорт!": девушка просит признать маркетплейс игровой компанией, вызывающей зависимость

Когда-то онлайн-площадки по продаже самых разнообразных товаров были просто удобным местом удалённого шопинга. Однако для многих покупательниц они превратились в самый настоящий наркотик. Девушки просто не могут отказаться от очередной свечки, корзиночки под косметику, салфеточки - и в результате спускают на эту ерунду половину зарплаты.
В соцсетях распространяется видео, в котором девушка просит признать популярный маркетплейс Wildberries игровой компанией и распространить на него ограничения. Она признаётся, что из-за этой торговой площадки потеряла семью.
Девушка тратила огромное количество денег из семейного бюджета, спуская их на ненужные мелочи. Заказывать на Wildberries стало для неё своего рода наркотиком. В результате муж автора видео не выдержал и ушёл.
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Многие пользователи в сети считают это видео постановкой, хотя признаются, что доля истины в нём есть. Шопоголизм с онлайн-доступностью вышел на новый уровень.
И почти у каждого есть такой знакомый/знакомая. Ну чем не наркотик?
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