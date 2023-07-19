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"Wildberries хуже, чем ставки на спорт!": девушка просит признать маркетплейс игровой компанией, вызывающей зависимость

"Wildberries хуже, чем ставки на спорт!": девушка просит признать маркетплейс игровой компанией, вызывающей зависимость

Автор:
19 июля 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   Видео   маркетплейс   покупки   семейный бюджет   удаленный шопинг   шопоголизм   
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Когда-то онлайн-площадки по продаже самых разнообразных товаров были просто удобным местом удалённого шопинга. Однако для многих покупательниц они превратились в самый настоящий наркотик. Девушки просто не могут отказаться от очередной свечки, корзиночки под косметику, салфеточки - и в результате спускают на эту ерунду половину зарплаты.

В соцсетях распространяется видео, в котором девушка просит признать популярный маркетплейс Wildberries игровой компанией и распространить на него ограничения. Она признаётся, что из-за этой торговой площадки потеряла семью.


Девушка тратила огромное количество денег из семейного бюджета, спуская их на ненужные мелочи. Заказывать на Wildberries стало для неё своего рода наркотиком. В результате муж автора видео не выдержал и ушёл.


Многие пользователи в сети считают это видео постановкой, хотя признаются, что доля истины в нём есть. Шопоголизм с онлайн-доступностью вышел на новый уровень.



И почти у каждого есть такой знакомый/знакомая. Ну чем не наркотик?


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Метки: Wildberries   Видео   маркетплейс   покупки   семейный бюджет   удаленный шопинг   шопоголизм   
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8  комментариев
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17k
Сергей 58 минут назад
-Доктор,я каждый день хожу в магазин за водкой...Скажите,я шопоголик?
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245
Степан Серёгин 36 минут назад
Но все признают её дурой...
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14k
Kostick 37 минут назад
у меня бж2 такая была. в "избранном" были сотни товаров. а общий чек за несколько лет был просто чудовищным. ежедневно десятки скринов - "как тебе эта юбочка-платюшко". это не болезнь, это просто отсутствие мозга. потому что те маркетплейсы, особенно со всяким дерьмом китайским, продают оное по скотским ценам. затарившись на садоводе или в китае.
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24k
Тигран Саркисян 41 минуту назад
Мозгов нет считай калека .
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12k
..: Атеист :.. Час назад
шопоголизм это серьезно.. ей бы к доктору, а не с рамкой какой-то стоять позле пвз. Ну или реально постанова галимая/антиреклама/реклама.
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3k
Alex Час назад
Тупая овца
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