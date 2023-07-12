Девушки поделились фото «надувных» губ и напугали пользователей сети

Или другая дама, но в последние лет 20, число женщин, которые хотят «накачать» губы, выросло стремительно. Ну а для обеспеченных девушек это становится чуть ли не обязательной частью «тюнинга». Одна из таких - победившая недавно на конкурсе «Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская. После того, как она получила титул, многие решили, что выиграла не она, а её пластический хирург.