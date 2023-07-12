Девушки поделились фото «надувных» губ и напугали пользователей сети

Кто-то называет их «губки-бантиком», ну а кто-то - утиным клювом.
Мода на пухлые губы появилась не сегодня и даже не вчера. Возможно, её «протолкнула» голливудская актриса Анджелина Джоли.
Или другая дама, но в последние лет 20, число женщин, которые хотят «накачать» губы, выросло стремительно. Ну а для обеспеченных девушек это становится чуть ли не обязательной частью «тюнинга». Одна из таких - победившая недавно на конкурсе «Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская. После того, как она получила титул, многие решили, что выиграла не она, а её пластический хирург.
А есть и бюджетный вариант. На российских маркетплейсах, вроде Ozon или Wildberries продаются наборы для инъекций филлеров. По идее, это должно менять и увеличивать губной контур. Некоторые отчаянные девушки такие наборы радостно покупают и «надувают» губы дома.
Потом выкладывают фото. Но получают не совсем ту реакцию, которой ожидали.
Источник:
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Ключевое слово - патология. Не думаю, что они читали учебник.