FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6645 постов • 3051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Девушки поделились фото «надувных» губ и напугали пользователей сети

Девушки поделились фото «надувных» губ и напугали пользователей сети

Автор:
12 июля 2023 14:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ангелина бреженская   анджелина джоли   девушки   маркетплейс   филер для губ   фото   
1343
9

Кто-то называет их «губки-бантиком», ну а кто-то - утиным клювом.

Мода на пухлые губы появилась не сегодня и даже не вчера. Возможно, её «протолкнула» голливудская актриса Анджелина Джоли.

×
×

Или другая дама, но в последние лет 20, число женщин, которые хотят «накачать» губы, выросло стремительно. Ну а для обеспеченных девушек это становится чуть ли не обязательной частью «тюнинга». Одна из таких - победившая недавно на конкурсе «Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская. После того, как она получила титул, многие решили, что выиграла не она, а её пластический хирург.

А есть и бюджетный вариант. На российских маркетплейсах, вроде Ozon или Wildberries продаются наборы для инъекций филлеров. По идее, это должно менять и увеличивать губной контур. Некоторые отчаянные девушки такие наборы радостно покупают и «надувают» губы дома.

Потом выкладывают фото. Но получают не совсем ту реакцию, которой ожидали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: ангелина бреженская   анджелина джоли   девушки   маркетплейс   филер для губ   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Kristine Broka 14 минут назад
Покорнейше прошу простить, но... Может эти идиотки что-то перепутали и надо было колоть в половые губы? Это же просто какое-то мракобесие и уродство...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elena Ki 5 минут назад
"Пухлые губы - признак сексуальности" (учебник "Сексопатология").
Ключевое слово - патология. Не думаю, что они читали учебник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Мойша 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
381
Гугенот Полчаса назад
Ну ведь кто-то их убедил, что это красиво... Всегда посматриваю на тех, кто этих шмар сопровождает... обычно быдловатые личности. Если бабы хотят нормального мужика привлечь, то это самый зашквар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 36 минут назад
А не завели еще такую же моду на другие губы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Андрей Л 43 минуты назад
Нахрен этот пост? Походу это интересует только автора. Ну нужно человеку себя испоганить, это его личное дело, пусть что хочет с собой делает. Зачем это постить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt 47 минут назад
Девки "хоть куда"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum 50 минут назад
Это омерзительно. Всегда. У большинства из этих баб вообще нет понимания, что такое красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll 52 минуты назад
Зачем делать обезьянью жопу у себя на лице?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Янус Полуэктович 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick 53 минуты назад
не, ну для определённых манипуляций, весьма и весьма. а для иного носительницы тех ротополовых пельменей и не пригодны))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

228625



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#удивительно#шоу бизнес#кино#машина#США#история#археология
#Юмор#животные#интересно#в мире#Ynews#новости#истории#подборка#красота#дизайн
#интересное#забавно#факты#позитив#мир#улыбнуло#СССР#Жизнь#маразм#Китай
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться