Инфоцыгане, которые недавно приглашали всех на Wildberries, теперь уверяют, что OZON - золотая жила

Совсем недавно инфоцыгане изо всех сил продавали свои курсы, которые якобы обучали торговать на Wildberries. Однако после последних скандалов и забастовок в "ягодках", блогеры поняли, что настоящие деньги всё же на Ozon. И побежали просвещать своих подписчиков.
Совсем недавно маркетплейс Wildberries стал участником громких скандалов. Поставщики обвинили маркетплейс в краже денег и устроили забастовку. Ранее сотрудник IT-отдела придумал хитрую схему, по которой забирал себе деньги за рекламу продавцов. Все эти громкие дела повлияли на лояльность покупателей.
Как ни странно, пострадали не только сотрудники маркетплейса. Внезапно под раздачу попали инфоцыгане, которые до недавнего времени обучали подписчиков торговать на Wildberries. Как обычно, они обещали лёгкие деньги сидя из дома и без вложений. В действительности в этих курсах никакой ценной информации не содержалось.
После провала "ягодок" блогеры внезапно осознали, что на самом деле будущее все это время якобы было за Ozon. Инфоцыгане, привыкшие зарабатывать на "обучении" других людей, теперь в один голос твердят, что именно Ozon - золотая жила. Некоторые даже умудрились обернуть провал Wildberries в свою пользу, и теперь сравнивают маркетплейсы.
К сожалению, спрос рождает предложение. Это значит, что всё же находятся люди, которые верят в эти сказки и всё же надеются заработать лёгкие деньги. Пока обогатились только сами инфоцыгане.
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З.Ы. У вас больше шансов умереть по дороге за лотерейным билетом, чем выиграть в лотерее.