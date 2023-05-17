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Инфоцыгане, которые недавно приглашали всех на Wildberries, теперь уверяют, что OZON - золотая жила

Инфоцыгане, которые недавно приглашали всех на Wildberries, теперь уверяют, что OZON - золотая жила

Автор:
17 мая 2023 12:10
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: OZON   Wildberries   деньги   инфоцыгане   курсы   лёгкий заработок   маркетплейс   фото   
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Совсем недавно инфоцыгане изо всех сил продавали свои курсы, которые якобы обучали торговать на Wildberries. Однако после последних скандалов и забастовок в "ягодках", блогеры поняли, что настоящие деньги всё же на Ozon. И побежали просвещать своих подписчиков.

Совсем недавно маркетплейс Wildberries стал участником громких скандалов. Поставщики обвинили маркетплейс в краже денег и устроили забастовку. Ранее сотрудник IT-отдела придумал хитрую схему, по которой забирал себе деньги за рекламу продавцов. Все эти громкие дела повлияли на лояльность покупателей.

Как ни странно, пострадали не только сотрудники маркетплейса. Внезапно под раздачу попали инфоцыгане, которые до недавнего времени обучали подписчиков торговать на Wildberries. Как обычно, они обещали лёгкие деньги сидя из дома и без вложений. В действительности в этих курсах никакой ценной информации не содержалось.

После провала "ягодок" блогеры внезапно осознали, что на самом деле будущее все это время якобы было за Ozon. Инфоцыгане, привыкшие зарабатывать на "обучении" других людей, теперь в один голос твердят, что именно Ozon - золотая жила. Некоторые даже умудрились обернуть провал Wildberries в свою пользу, и теперь сравнивают маркетплейсы.

К сожалению, спрос рождает предложение. Это значит, что всё же находятся люди, которые верят в эти сказки и всё же надеются заработать лёгкие деньги. Пока обогатились только сами инфоцыгане.

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Метки: OZON   Wildberries   деньги   инфоцыгане   курсы   лёгкий заработок   маркетплейс   фото   
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5  комментариев
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24k
MrGod Полчаса назад
Нормально, лохов не жалко, пусть проходят курсы как зарабатывать на платформе, на которой учитель ни когда не зарабатывал))
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10
Tralay 6 минут назад
Коучи, гуру, инфоцыганы. Хоть бы раз увидеть правдивый коммент от их жертвы. Но все ведутся, отдают бабки, осознают, что их [мат] и молчат. Еслиб эти гондоны столько не зарабатывали, не было бы наивных лохов.
З.Ы. У вас больше шансов умереть по дороге за лотерейным билетом, чем выиграть в лотерее.
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501
Ivan Shotgun 16 минут назад
Блин, насколько наши люди тупы, если их может развести тупая лахудра , которая даже название платформы не может правильно написать.
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8k
Mauritanien 19 минут назад
Еще есть яндекс маркет))) Там сплит)
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6k
Бу 54 минуты назад
лох похоже действительно не мамонт
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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