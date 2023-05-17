Инфоцыгане, которые недавно приглашали всех на Wildberries, теперь уверяют, что OZON - золотая жила

После провала "ягодок" блогеры внезапно осознали, что на самом деле будущее все это время якобы было за Ozon. Инфоцыгане, привыкшие зарабатывать на "обучении" других людей, теперь в один голос твердят, что именно Ozon - золотая жила. Некоторые даже умудрились обернуть провал Wildberries в свою пользу, и теперь сравнивают маркетплейсы.