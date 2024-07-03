В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы достать его из кабины, пришлось вызвать спасателей

По неподтверждённым данным, рабочий - 44-летний гражданин Узбекистана. Сначала была версия, что он умер от духоты в кабине и сердечно-сосудистой недостаточности. А уже потом в СМИ просочилась информация, что жара и духота ни при чём. Мужчина якобы умер от передозировки наркотиками.

По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами, - сообщил источник.

В тг-каналах уже вовсю обсуждают, что рядом с мужчиной лежал шприц, а на теле умершего нашли следы от уколов. Это должны подтвердить официально, сейчас проводят все необходимые экспертизы.