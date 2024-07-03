В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы достать его из кабины, пришлось вызвать спасателей

Сообщали, что он умер от духоты и проблем с сердцем. Теперь появилась другая версия.
В Даниловском районе строят ЖК HIGH LIFE. Сегодня там случилось ЧП. Сначала рабочие обратили внимание, что башенный кран перестал работать. Коллега крановщика полез наверх и обнаружил, что мужик лежит в кабине без сознания.
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Доставать его надо было с высоты примерно 32 этажа, поэтому вызвали спасателей. Сообщают, что тем пришлось спускать на землю уже бездыханное тело. Да и то не сразу:
Погиб, долго не могли проникнуть в кабину - был сильный боковой ветер, рассказал очевидец.
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По неподтверждённым данным, рабочий - 44-летний гражданин Узбекистана. Сначала была версия, что он умер от духоты в кабине и сердечно-сосудистой недостаточности. А уже потом в СМИ просочилась информация, что жара и духота ни при чём. Мужчина якобы умер от передозировки наркотиками.
По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами, - сообщил источник.
В тг-каналах уже вовсю обсуждают, что рядом с мужчиной лежал шприц, а на теле умершего нашли следы от уколов. Это должны подтвердить официально, сейчас проводят все необходимые экспертизы.
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Но если версия с героиновым наркоманом в кабине башенного крана подтвердится - будет много интересных вопросов. В том числе и от силовиков. Тут надо дождаться официального заключения.
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Потому, что если от духоты это типа плохие условия труда и возможно "уважаемым людям" придется искать какого нибудь прораба\инженера\ещекогото чтоб сделать крайним.
А так "сам виноват" и всё.
Второй. Загнать историю про шприц, чтобы не поимели за нарушение техники безопасности. Ибо тогда стройка встанет на проверки и взъё*бывание. Шикарные штрафы и пр., пр., пр. Так что такой вариант исключать нельзя.
Потому-что НЕ МОГУ Я ПОВЕРИТЬ В КРАНОВЩИКА-ТОРЧКА. Торчки не работают на стройках по-умолчанию. Где угодно, но не на стройке. Ни физически, ни морально не потянут. У нас пробовал травокур работать. Сразу вычислили. А тут тяжёлая артиллерия. Опиатные торчки под дозой не могут ничего делать, только лежать и слюни пускать.
Не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство
Или подвешен груз.
Наркоманы там, карапуз.