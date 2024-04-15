В московском ТЦ умер курьер, работавший несколько недель без выходных

Мужчине стало плохо с сердцем, и он умер, несмотря на попытки реанимации.
Посетители московского торгового центра «Мозаика» стали свидетелями неожиданной трагедии. Курьер присел на скамью отдохнуть, ему стало плохо. Мужчина потерял сознание прямо в торговом зале.
Пока дожидались приезда неотложки, неравнодушные посетители ТЦ пытались его реанимировать, но тщетно.
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Медикам тоже не удалось помочь. Труп умершего некоторое время лежал в зале ТЦ. Что характерно. посетители не обращали на него никакого внимания, будто смерть в общественном месте - самая обычная вещь.
Ряд СМИ сообщил, что умерший мужчина несколько недель работал без выходных, однако насколько это достоверная информация, сказать невозможно.
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тупо статистика....
****Смерть, а она такая тетка, ей пофигу когда за душой приходить.****-с этим согласен.
Но он сам подгонял эту леди......
А что им надо было делать? Стоять толпой вокруг трупа и причитать?
Всегда стараюсь с ними уважительно беседовать, иногда "на чай" даю...