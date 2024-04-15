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В московском ТЦ умер курьер, работавший несколько недель без выходных

В московском ТЦ умер курьер, работавший несколько недель без выходных

Автор:
15 апреля 2024 08:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   ТЦ Мозаика   курьер   переутомление   реанимация   смерть   
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Мужчине стало плохо с сердцем, и он умер, несмотря на попытки реанимации.

Посетители московского торгового центра «Мозаика» стали свидетелями неожиданной трагедии. Курьер присел на скамью отдохнуть, ему стало плохо. Мужчина потерял сознание прямо в торговом зале.


Пока дожидались приезда неотложки, неравнодушные посетители ТЦ пытались его реанимировать, но тщетно.



Медикам тоже не удалось помочь. Труп умершего некоторое время лежал в зале ТЦ. Что характерно. посетители не обращали на него никакого внимания, будто смерть в общественном месте - самая обычная вещь.


Ряд СМИ сообщил, что умерший мужчина несколько недель работал без выходных, однако насколько это достоверная информация, сказать невозможно.


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Метки: Видео   Москва   ТЦ Мозаика   курьер   переутомление   реанимация   смерть   
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19  комментариев
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1k
... Час назад
жуткая смерть, а больше пугает равнодушие людей.
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1k
Александр Шевченко 4 минуты назад
Вот так сам себя и загоняешь в гроб. Не стоит оно всё здоровья и жизни.
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3k
Сергей Викторович 14 минут назад
Курьеры в Москве зарабатывают вполне нормальные деньги. И если он так много работал, то, скорее всего, у него была какая-то личная причина заработать как можно больше. Так что это был его выбор - работать без отдыха. В любом случае человек, и его жалко.
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684
стеклоВАТА 14 минут назад
в москве десятки тысяч курьеров. они работают по 12 и более часов. т.о. странно даже что это типа первый случай когда кто-то на работе умер из них.
тупо статистика....
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−6
6k
Руслан Полчаса назад
Курьер тоже человек и мог умереть из-за банальных причин, никак не связанных с переработкой...Да и была ли она - не известно. Но надо сразу говна на вентилятор накинуть, чтобы вызвать у аудитории праведный гнев на жуткие условия труда что ли?
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Прям таки переработал? Смерть, а она такая тетка, ей пофигу когда за душой приходить.
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2k
Игорь Меншиков Полчаса назад
Вот он точно "сгорел на работе" А то планктон плачет 2 выходных мало, как же тяжело до 5-6 работать
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39k
russger 38 минут назад
"Что характерно. посетители не обращали на него никакого внимания, будто смерть в общественном месте - самая обычная вещь"

А что им надо было делать? Стоять толпой вокруг трупа и причитать?
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10k
vasilykopkov 47 минут назад
У курьеров вообще тяжелая работа, вне зависимости, пеший он или "конный".
Всегда стараюсь с ними уважительно беседовать, иногда "на чай" даю...
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1k
Quantimus Час назад
Я лучше картохи поем отварной с солью и хлебушек, чем до смерти себя заработаю. Всех денег мира не заработаешь, а жизнь одна.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1999 постов (1988 в горячем)

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