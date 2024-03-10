"Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла эквилибристка, весившая 40 кг

Коллеги девушки говорят, что она мало ела, а еще принимала препараты, снижающие вес. Директор цирка на Московском бульваре Запашный эту информацию отрицает, ведь все артисты перед выходом на сцену проходят медосмотр, и Влада была в хорошей форме.

На 9 марта Морозова была занята в 2-х представлениях, однако отработала лишь одно. После выступления (на видео она - третья девушка, вылезающая из ящика фокусника) Влада вышла за кулисы и упала в обморок.