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"Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла эквилибристка, весившая 40 кг

"Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла эквилибристка, весившая 40 кг

Автор:
10 марта 2024 07:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   анорексия   запашный   смерть   цирк   эквилибристика   
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Девушке пытались помочь врачи, но безуспешно.

Правильно говорят, что анорексия - болезнь психики. Человеку кажется, что он слишком жирный, в результате начинаются отказы от еды и прочие исхищрения, лишь не не набрать вес. 22-летняя эквилибристка Влада еще три года назад была в отличной форме. А потом спортивная и подтянутая девушка с прекрасной фигурой стала худеть. Артистам цирка, работающим на высоте, конечно, необходимо быть легкими и гибкими, однако худоба девушки уже выглядела неестественной.


Коллеги девушки говорят, что она мало ела, а еще принимала препараты, снижающие вес. Директор цирка на Московском бульваре Запашный эту информацию отрицает, ведь все артисты перед выходом на сцену проходят медосмотр, и Влада была в хорошей форме.


На 9 марта Морозова была занята в 2-х представлениях, однако отработала лишь одно. После выступления (на видео она - третья девушка, вылезающая из ящика фокусника) Влада вышла за кулисы и упала в обморок.




"Тут же подскочил униформист, подхватил ее на руки, закричал: «Врача!». И сам побежал навстречу к медицинскому кабинету. Влада была в скрюченном состоянии, и наш дежурный доктор вызвал скорую", — рассказывает Запашный.


Девушку пытались реанимировать в течение трёх часов:

"Делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь", - говорит директор цирка.

Потом было принято решение везти Владу на реанимобиле в Первую городскую больницу. Однако и там ей не смогли помочь.


По сообщениям Телеграм-канала 112, артистка цирка умерла от гипогликемии, однако Запашный эту информацию отрицает.


Между тем, пониженный уровень глюкозы в крови может возникать ина фоне физиологических причин (в случае Морозовой - длительное голодание+строгая диета + чрезмерные физические нагрузки), также - на фоне стресса или обезвоживания или из-за патологических процессов: сахарного диабета, заболеваний печени и ЖКТ.



Точную причину смерти девушки скорее всего публично раскрывать не станут, однако ни для кого из коллег Морозовой не было секретом её стремление к снижению веса. И последние фото артистки говорят сами за себя.


Эдгар Запашный счёл необходимым записать видеосообщение, в котором рассказал о случившемся.



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Метки: Видео   Москва   анорексия   запашный   смерть   цирк   эквилибристика   
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6  комментариев
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39k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Очень симпатичная девушка превратила себя в отталкивающее нечто... Печально.
Болезнь нужно лечить. И не охами-вздохами. Девчонка молоденькая совсем. Я бы несколько вопросов родителям задал...
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2k
Павел Христенко 2 минуты назад
Зато не жирная.
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3k
Александр 36 минут назад
Жаль девочку...
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