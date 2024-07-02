Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов

Telegram-канал Readovka привёл доказательства того, что всё же на складах Wildberries работает очень много мигрантов. Достаточно только почитать тематические группы. Там часто публикуются фотографии со складов, потерянные предметы или объявления. Больше всего россиян удивила столовая рядом со складом, которая ввела в меню халяльные продукты, убрав мясо. Кроме того, русские работники, коих меньшинство, жалуются — приезжих много, и они агрессивно себя ведут.