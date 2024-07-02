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Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов

Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов

Автор:
02 июля 2024 20:13
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Россия   интересное   мигранты   работа   условия труда   фото   
1683
4

Интересно, почему на эту работу не идут местные жители РФ? Потому что в таких условиях работать просто невозможно.

Telegram-канал Readovka привёл доказательства того, что всё же на складах Wildberries работает очень много мигрантов. Достаточно только почитать тематические группы. Там часто публикуются фотографии со складов, потерянные предметы или объявления. Больше всего россиян удивила столовая рядом со складом, которая ввела в меню халяльные продукты, убрав мясо. Кроме того, русские работники, коих меньшинство, жалуются — приезжих много, и они агрессивно себя ведут.

Также в этих чатах тысячи жалоб на условия труда - людям в жару приходится работать без кондиционера и воды.

Также работники часто жалуются на штрафы, которые иногда бывают просто заоблачными. Например, человека оштрафовали за кофе, за отправленный товар и перепечатку штрихкода. Суммы просто поражают. Конечно же работники обратились к руководству, пообещали всё исправить. Но штрафы до сих пор висят.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее тоже сделал замечание организациям, которые мешают русским работать во имя России. Он подчеркнул, что бизнес должен вовлекать внутренние ресурсы, а не рассчитывать на мигрантов. Тем временем глава ВБ рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты. Неделей ранее в подмосковье сгорел хостел с нелегальными мигрантами: погибли восемь человек. Все они трудились на складах онлайн-магазинов.

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Метки: Wildberries   Россия   интересное   мигранты   работа   условия труда   фото   
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11  комментариев
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52k
Элек Мек Час назад
Она сама чурка и берёт себе подобных.Прикрывать её пора.
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13k
butata 13 минут назад
Косоглазая любит дешёвых чурок
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2k
Yow Полчаса назад
Это Левиафан
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9k
Онотолей 41 минуту назад
А уволится оттуда не вариант раз там всё плохо?Или там цепями приковывают?
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27
TradeMoney 47 минут назад
Недавно где-то читал список отклоненных постановлений ГДРФ касающихся мигранов. Взгрелся. Дело в том, что рестораны, склады, швейные фабрики и т.п. оформлены жен (тещ, дядь) чиновников. Они не будут против себя идти. А потом Россия получает теракт, ботулизм, изнасилования.
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5k
Алекс Лом Час назад
Все очень логично и просто. Чурок много ? Нормальный человек не пойдет работать бок о бок с животными , поэтому приходят только чурки итак по кругу .
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20k
GROMOZEKA Час назад
На законодательном уровне установить квоту по мигрантам, не более 10-15% от общего числа сотрудников.
А, если нарушают, то штраф лямов 50.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5184 поста (4969 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
361236



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