Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов

Интересно, почему на эту работу не идут местные жители РФ? Потому что в таких условиях работать просто невозможно.
Telegram-канал Readovka привёл доказательства того, что всё же на складах Wildberries работает очень много мигрантов. Достаточно только почитать тематические группы. Там часто публикуются фотографии со складов, потерянные предметы или объявления. Больше всего россиян удивила столовая рядом со складом, которая ввела в меню халяльные продукты, убрав мясо. Кроме того, русские работники, коих меньшинство, жалуются — приезжих много, и они агрессивно себя ведут.
Также в этих чатах тысячи жалоб на условия труда - людям в жару приходится работать без кондиционера и воды.
Также работники часто жалуются на штрафы, которые иногда бывают просто заоблачными. Например, человека оштрафовали за кофе, за отправленный товар и перепечатку штрихкода. Суммы просто поражают. Конечно же работники обратились к руководству, пообещали всё исправить. Но штрафы до сих пор висят.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее тоже сделал замечание организациям, которые мешают русским работать во имя России. Он подчеркнул, что бизнес должен вовлекать внутренние ресурсы, а не рассчитывать на мигрантов. Тем временем глава ВБ рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты. Неделей ранее в подмосковье сгорел хостел с нелегальными мигрантами: погибли восемь человек. Все они трудились на складах онлайн-магазинов.
Источник:
- На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей
- Силовики приехали на склад Wildberries, чтобы проверить работников
- Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты
- Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries
- Клиент Wildberries получил вместо аккумулятора ₽2 млн, $100, слиток серебра и червовый туз
А, если нарушают, то штраф лямов 50.
Чтобы местные шли, надо повысить комфорт труда, ЗП и прочее.
Угадай с одного раза, на кого лягут издержки.
Ничего критичного не вижу.
Товарооборот вайлдбериз настолько велик, что достаточно поднять стоимость каждой позиции рублей на 20-50 и всё решится.
А вообще госпожа Бакальчук считается самой богатой женщиной России.
Вот пусть и раскошеливается.
К ногтю надо прижимать таких