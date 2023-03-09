Крупнейший российский маркетплейс отказывается принимать на работу выходцев с Кавказа

Известно, что мигранты из Средней Азии свободно работают на складах маркетплейса по всей стране. И силовики регулярно устраивают там рейды для проверки миграционного учёта. Поэтому политика относительно чеченцев и дагестанцев не совсем понятна. Впрочем, скоро мы услышим извинения объяснения по поводу странного запрета. Тем более что кавказец, которому отказали в работе, записывал это видео по совету юриста.



UPD: в пресс-службе Wildberries опровергли запрет принимать на работу жителей Кавказа. В компании сообщили, что готовы показать журналистам дагестанцев и чеченцев, которые работают в маркетплейсе.