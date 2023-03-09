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Крупнейший российский маркетплейс отказывается принимать на работу выходцев с Кавказа

Крупнейший российский маркетплейс отказывается принимать на работу выходцев с Кавказа

Автор:
09 марта 2023 12:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   видео   дагестан   запрет   работа   устав   чечня   
3790
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Оказывается, у компании это прописано в уставе.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео жителя Дагестана, который был ошарашен отказом пройти собеседование в "Вайлдберриз". Как рассказал мужчина, он скачал специальное приложение компании, скинул туда свои данные и пришёл в HR-отдел (отдел кадров), расположенный где-то в Домодедове. Однако дальше порога его не пустили.

Охранник прямо сказал соискателю, что согласно уставу компании, Wildberries не принимает на работу чеченцев и дагестанцев.

Они приняли такой устав, что ни чеченцы, ни дагестанцы не работают. Ты никак не решишь, ни через главный офис, ни через что. Девушка сейчас занята, она вам чётко и доходчиво объяснила, что устав „Вайлдберриз"

Известно, что мигранты из Средней Азии свободно работают на складах маркетплейса по всей стране. И силовики регулярно устраивают там рейды для проверки миграционного учёта. Поэтому политика относительно чеченцев и дагестанцев не совсем понятна. Впрочем, скоро мы услышим извинения объяснения по поводу странного запрета. Тем более что кавказец, которому отказали в работе, записывал это видео по совету юриста.


UPD: в пресс-службе Wildberries опровергли запрет принимать на работу жителей Кавказа. В компании сообщили, что готовы показать журналистам дагестанцев и чеченцев, которые работают в маркетплейсе.

Источник:

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Метки: Wildberries   видео   дагестан   запрет   работа   устав   чечня   
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23  комментария
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18k
Александр 2 часа назад
На вброс похоже
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5k
vasilykopkov Минуту назад
Охранник - дебил.
Нигде это естественно не прописано, такой устав противоречил бы законам почти любой страны в мире. Конечно, могут быть устные рекомендации HR-службе, но не более того.
Владельцы могут не желать принимать на работу ту или иную категорию граждан, хоть это и незаконно, но могут не принять под любым предлогом.
Но говорить об этом вслух естественно не следует.
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783
Kra 10 минут назад
ерунда какая-то... а звук могли сверху наложить? )
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13k
Artem 21 минуту назад
Есть же отличный проверенный способ, - "Заполните анкету. Мы вам перезвоним!"
Зачем так провокационно отвечать?!
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3k
Рафаэль 43 минуты назад
Где то читал что представителей народов кавказа за исключением грузин в иностранный легион не берут. якобы эмоционально неустойчивы
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299
guess 50 минут назад
Есть мнение что дагеру отказали не по национальному признаку, а по наличию судимости.
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27k
Юрьевич 53 минуты назад
Устав не может противоречить законодательству РФ. Если действительно такая запись в Уставе есть, то она незаконна, т.к. попадает под статью 136 УК РФ.
Wildberries довольно крупная компания и вряд ли они допустили такой ляп в Уставе.
Это скорее всего вброс. Автора этого вброса можно, даже нужно привлечь по Статье УК РФ 282...
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2k
ChePaev 59 минут назад
Ну равно как если в руководстве компании стоит лицо кавказской нацинальности, то бесполезно лезть туда на хорошие должности и рассчитывать на карьерный рост. Я начинал помню по молодости работать в одной компании, где руководитель (ген дир) и весь топ менеджемент были владикавказские осетины, как это у них водится, один приехал в Мск, чего то достиг и перетащил всех оттуда к себе. Так вот было бесполезно биться рыбой об лед, доказывать свой профессионализм и компетентность чтобы продвинуться хотя бы в начальники отдела этой компании - бесполезно. На руководящие должности поставят тупое полено-земляка, вчера только с гор спустившееся спросить сколько время, но не тебя. Поэтому я встал и ушел оттуда, поняв что роста мне тут не видать. Поэтому тут с обеих сторон нелюбовь взаимная, ни они нас не хотят видеть у себя на хороших должностях, ни мы их.
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29k
Григорий Час назад
Ему на пальцах объяснил охранник. Хочет подать в суд на охренника? Ну вперед. Руководство никогда не говорило, что им не нужны даги и чехи на работу, никогда не говорило, что не нужны после 45-ти, беременные и прочие другие.
И что самое удивительное - ни в одной кампании так не говорят. На работу не берут, но не говорят.
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14k
Ser Час назад
Хм... бывает
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332
ruslan d Час назад
Чушь какая-то ...
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59k
pynh 2 часа назад
Т.е. человеку так нужна работа именно в вб что он нанял юриста и решил все записать на видео? Полюбому слямзить что-то хотел или лезгинку на ваших товарах станцевать
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