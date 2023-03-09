Крупнейший российский маркетплейс отказывается принимать на работу выходцев с Кавказа

Оказывается, у компании это прописано в уставе.
Телеграм-канал Baza опубликовал видео жителя Дагестана, который был ошарашен отказом пройти собеседование в "Вайлдберриз". Как рассказал мужчина, он скачал специальное приложение компании, скинул туда свои данные и пришёл в HR-отдел (отдел кадров), расположенный где-то в Домодедове. Однако дальше порога его не пустили.
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Охранник прямо сказал соискателю, что согласно уставу компании, Wildberries не принимает на работу чеченцев и дагестанцев.
Они приняли такой устав, что ни чеченцы, ни дагестанцы не работают. Ты никак не решишь, ни через главный офис, ни через что. Девушка сейчас занята, она вам чётко и доходчиво объяснила, что устав „Вайлдберриз"
Известно, что мигранты из Средней Азии свободно работают на складах маркетплейса по всей стране. И силовики регулярно устраивают там рейды для проверки миграционного учёта. Поэтому политика относительно чеченцев и дагестанцев не совсем понятна. Впрочем, скоро мы услышим
извинения объяснения по поводу странного запрета. Тем более что кавказец, которому отказали в работе, записывал это видео по совету юриста.
UPD: в пресс-службе Wildberries опровергли запрет принимать на работу жителей Кавказа. В компании сообщили, что готовы показать журналистам дагестанцев и чеченцев, которые работают в маркетплейсе.
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Нигде это естественно не прописано, такой устав противоречил бы законам почти любой страны в мире. Конечно, могут быть устные рекомендации HR-службе, но не более того.
Владельцы могут не желать принимать на работу ту или иную категорию граждан, хоть это и незаконно, но могут не принять под любым предлогом.
Но говорить об этом вслух естественно не следует.
Зачем так провокационно отвечать?!
Wildberries довольно крупная компания и вряд ли они допустили такой ляп в Уставе.
Это скорее всего вброс. Автора этого вброса можно, даже нужно привлечь по Статье УК РФ 282...
И что самое удивительное - ни в одной кампании так не говорят. На работу не берут, но не говорят.