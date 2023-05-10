Никас Сафронов планирует подать в суд на Wildberries из-за полиэтиленовых пакетов

Никас Сафронов рассказал порталу Москва Онлайн, что компания продаёт пакеты под торговой маркой "Никас".

Всё началось с того, что нам позвонили люди с фабрики, которая производит полиэтиленовые изделия, сказали, что хотят выпускать пакеты с брендом «НИКАС», и отметили, что желают изготавливать их не в очень большом количестве — 6 миллионов в год, — объяснил свое негодование Никас Сафронов. — Тогда как, по их предположениям, другие компании, возможно, выпускают десятки миллионов таких пакетов и платят уже другие деньги. В общем, они попросили уступить.