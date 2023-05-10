Никас Сафронов планирует подать в суд на Wildberries из-за полиэтиленовых пакетов

Известный российский художник Никас Сафронов требует с Wildberries10 миллиардов рублей. Виной всему пакеты бренда "Nikas". Как ни странно, но производителей сдали их же коллеги, которые обратились к художнику за разрешением на производство.
Никас Сафронов рассказал порталу Москва Онлайн, что компания продаёт пакеты под торговой маркой "Никас".
Всё началось с того, что нам позвонили люди с фабрики, которая производит полиэтиленовые изделия, сказали, что хотят выпускать пакеты с брендом «НИКАС», и отметили, что желают изготавливать их не в очень большом количестве — 6 миллионов в год, — объяснил свое негодование Никас Сафронов. — Тогда как, по их предположениям, другие компании, возможно, выпускают десятки миллионов таких пакетов и платят уже другие деньги. В общем, они попросили уступить.
Как оказалось, с названием "Никас" есть куча товаров, не только пакеты. Самым популярным маркетплейсом с этими товарами стал Wildberries.
Представители маркетплейса заявили, что не имеют никакого отношения ни к бренду художника, ни к другим похожим.
Около 90% продукции, которая представлена на Wildberries, реализуется независимыми продавцами: они ее выставляют самостоятельно без нашего участия.
Художник заявил, что намерен разобраться с производителями пакетов и других товаров, которые имеют созвучное название. Интересно, что бренд художника был зарегистрирован более двадцати лет назад. Но в сети также есть куча других брендов со словом "Никас".
Несмотря на это, Сафронов заявил, что все выигранные деньги от судов пойдут на благотворительность.
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А что так можно было?
Я сейчас имя "Сергей" зарегистрирую и буду капусту стричь...
у него чо, сынок не доедает ?
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Никас Степанович Сафронов (настоящее имя Николай).
Так что пошёл бы он в жопу, хайпожёр сраный!!!
И потом, да, а че на WB заявы, когда это лишь цифровой рынок??
О, зажрался..
хо да, можно. 1 рубль выплатить, пусть радуется.. дете.
Но видимо Сафронов с какого то хрена решил, что оно принадлежит только ему.