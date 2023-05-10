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Никас Сафронов планирует подать в суд на Wildberries из-за полиэтиленовых пакетов

Никас Сафронов планирует подать в суд на Wildberries из-за полиэтиленовых пакетов

Автор:
10 мая 2023 15:08
Сообщество : Юмор
Метки: Wildberries   интересное   никас сафронов   пакеты   патент   суд   фото   
1755
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Известный российский художник Никас Сафронов требует с Wildberries10 миллиардов рублей. Виной всему пакеты бренда "Nikas". Как ни странно, но производителей сдали их же коллеги, которые обратились к художнику за разрешением на производство.

Никас Сафронов рассказал порталу Москва Онлайн, что компания продаёт пакеты под торговой маркой "Никас".

Всё началось с того, что нам позвонили люди с фабрики, которая производит полиэтиленовые изделия, сказали, что хотят выпускать пакеты с брендом «НИКАС», и отметили, что желают изготавливать их не в очень большом количестве — 6 миллионов в год, — объяснил свое негодование Никас Сафронов. — Тогда как, по их предположениям, другие компании, возможно, выпускают десятки миллионов таких пакетов и платят уже другие деньги. В общем, они попросили уступить.

Как оказалось, с названием "Никас" есть куча товаров, не только пакеты. Самым популярным маркетплейсом с этими товарами стал Wildberries.

Представители маркетплейса заявили, что не имеют никакого отношения ни к бренду художника, ни к другим похожим.

Около 90% продукции, которая представлена на Wildberries, реализуется независимыми продавцами: они ее выставляют самостоятельно без нашего участия.

Художник заявил, что намерен разобраться с производителями пакетов и других товаров, которые имеют созвучное название. Интересно, что бренд художника был зарегистрирован более двадцати лет назад. Но в сети также есть куча других брендов со словом "Никас".

Несмотря на это, Сафронов заявил, что все выигранные деньги от судов пойдут на благотворительность.

Источник:

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Метки: Wildberries   интересное   никас сафронов   пакеты   патент   суд   фото   
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25  комментариев
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17k
Алексей Час назад
кто этот пидр?
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29k
Григорий 7 минут назад
На пакетах надпись Никас Папандопулус, с какого бока тут Сафронов? И как он смог получить патент на имя? Даже Иисус не смог - всяких Хесусов по миру много бегает.
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645
adssaf afasffdsga 14 минут назад
Посмотрел я его работы... Сам он самым наглым образом п*здит и сюжеты картин, и стили, и техники. И пишет буквально во всех. Омерзительно.
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48k
Элек Мек 23 минуты назад
Художник от слова худо.
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6k
heta Полчаса назад
У этого "творческого индивидуума" в свид-ве о рождении так и написано - "Никас ®" или "Никас ©"?
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1k
raael13 41 минуту назад
Да что мелочиться ? Нужно сразу было требовать передать компанию Wildberries в личное пользование.
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33k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
Никас, сосикас.
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1k
Сергей Викторович 51 минуту назад
еще один паразит - никак нажраться не может
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4k
Pechenegiatakuyt 52 минуты назад
Отдайте ему пакетами
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8k
Сергей 55 минут назад
Нихрена се, он имя как бренд зарегистрировал.
А что так можно было?

Я сейчас имя "Сергей" зарегистрирую и буду капусту стричь...
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13k
котегRUS 58 минут назад
10 лярдов ???


у него чо, сынок не доедает ?
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1k
Николай 58 минут назад
Я бы требовал 60 триллионов. Чё бы нет.
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37
Ἀλάστωρ 59 минут назад
Он запатентовал своё имя как товарный знак?
---
Никас Степанович Сафронов (настоящее имя Николай).

Так что пошёл бы он в жопу, хайпожёр сраный!!!
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12k
..: Атеист :.. Час назад
А харя не треснет? Написано же nikas papandopolus, а не просто его никас или как там его мать зовут.
И потом, да, а че на WB заявы, когда это лишь цифровой рынок??
О, зажрался..
хо да, можно. 1 рубль выплатить, пусть радуется.. дете.
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Он че - Папандопулос ? Скорее он сказочный ...еп.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332963



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