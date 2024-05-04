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Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries

Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries

Автор:
04 мая 2024 06:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   Видео   ПВЗ   выходные   клиент   работа   сотрудник   
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Работать с людьми тяжело, особенно печально, когда некоторые особо одаренные граждане реально думают, что клиент всегда прав, а персонал - бесправные рабы.

Крохотный пункт выдачи заказов посетила мадам, которую очень возмутил тот факт, что сотрудники позволили себе один день в честь праздников не работать. Женщина несколько минут оскорбляла сотрудника, но надо отдать ему должное, он героически выдержал моральное нападение клиентки - ни разу не ответил женщине и выдал ей все покупки.


Че, урод? Ни хрена вы гуляете, у вас праздники, да, на мои товары? Всё от людей зависит, но вы не люди, вы животные. Вы твари, молдавского и хохляцкого происхождения. Тут нету вообще людей, видимо. Я тебя, нах***, уничтожу, «Вайлдберриз». Ты скоро не будешь работать, су*** нище**ская. Чтобы вы закрылись навсегда.


В сети пользователи поддержали парня и высказали идею о том, что подобных клиентов необходимо наказывать.

Кстати, неплохая идея, где студентам психфака можно на будущих пациентов смотреть.


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Метки: Wildberries   Видео   ПВЗ   выходные   клиент   работа   сотрудник   
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Anatolij 12 секунд назад
Прописать в правилах пользования магазином. Чуть что (имеется ввиду, нарушение административного кодекса) - запрет пользования торговой площадкой. Чтобы не было предвзятости, заявка сотрудника ВБ + видео с неадекватом. Думаю, интернет магазины потеряют немного, но как дисциплинирует.
А так то, можно и заяву накатать. На штраф она точно наговорила. А, если у парня внешность характерная, то и на разжигание межнациональной....
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