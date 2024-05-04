Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries

Че, урод? Ни хрена вы гуляете, у вас праздники, да, на мои товары? Всё от людей зависит, но вы не люди, вы животные. Вы твари, молдавского и хохляцкого происхождения. Тут нету вообще людей, видимо. Я тебя, нах***, уничтожу, «Вайлдберриз». Ты скоро не будешь работать, су*** нище**ская. Чтобы вы закрылись навсегда.