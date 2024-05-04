Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries

Работать с людьми тяжело, особенно печально, когда некоторые особо одаренные граждане реально думают, что клиент всегда прав, а персонал - бесправные рабы.
Крохотный пункт выдачи заказов посетила мадам, которую очень возмутил тот факт, что сотрудники позволили себе один день в честь праздников не работать. Женщина несколько минут оскорбляла сотрудника, но надо отдать ему должное, он героически выдержал моральное нападение клиентки - ни разу не ответил женщине и выдал ей все покупки.
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Че, урод? Ни хрена вы гуляете, у вас праздники, да, на мои товары? Всё от людей зависит, но вы не люди, вы животные. Вы твари, молдавского и хохляцкого происхождения. Тут нету вообще людей, видимо. Я тебя, нах***, уничтожу, «Вайлдберриз». Ты скоро не будешь работать, су*** нище**ская. Чтобы вы закрылись навсегда.
В сети пользователи поддержали парня и высказали идею о том, что подобных клиентов необходимо наказывать.
Кстати, неплохая идея, где студентам психфака можно на будущих пациентов смотреть.
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А так то, можно и заяву накатать. На штраф она точно наговорила. А, если у парня внешность характерная, то и на разжигание межнациональной....