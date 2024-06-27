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Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента Государственной "дурой"

Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента Государственной "дурой"

Автор:
27 июня 2024 13:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Видео   ПМЮФ   выступление   государственная дума   мигранты   
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Старый мем, за который Познеру в своё время пришлось трижды извиняться, председатель СК вспомнил, размышляя о миграционной политике и необходимых законах, которые не принимаются.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) поинтересовался у депутата Ольги Александровой, намерены ли в Госдуме решать давно назревшие проблемы в миграционной политике и принимать соответствующие законы. В ходе монолога Бастрыкин решил пошутить (может, и нет) и назвал нижнюю палату Государственной дурой. Его "оговорку" приняли благосклонно и со смехом.


"А вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов? Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура", — сказал Бастрыкин депутату на ПМЮФ.

Размышляя над вопросом урегулирования ситуации с мигрантами, Бастрыкин привёл в пример "батьку" (Лукашенко) и предложил перенимать опыт Белоруссии, где контракт с приезжими заключается на год, при этом строго запрещено привозить с собой родственников.

Также в ходе своего выступления Бастрыкин рассказал о придуманной в его ведомстве "фишке", которая заставляет мигрантов "потихонечку покидать территорию Российской Федерации". Новоявленных россиян попросту заставляют отдавать долг Родине. Он рассказал, что его ведомство уже отловило порядка 30 тысяч мигрантов, получивших паспорт, и поставило их на военный учёт. Около 10 тысяч из них уже отправились рыть окопы и укрепления.

Глава СК рассказал о том, что за 4 месяца 2024 года в Москву, Подмосковье и Петербург приехали почти 3 млн мигрантов, а "на пароходики" в Петербурге туристов приглашают "только узбеки и таджики". Он предложил ужесточить миграционные нормы, обязать предпринимателей обосновывать необходимость завоза мигрантов и сделать статус нелегального мигранта отягчающим обстоятельством.


Он призвал бизнесменов "не мешать русским работать" — сделайте зарплату 120 тысяч рублей и на работу пойдут коренные жители. В качестве примера он поинтересовался, зачем Газпрому нужны иностранные специалисты, если можно было бы привезти "мужиков из Пскова в тот же Лахта-центр".

В ходе выступления Бастрыкин также озвучил ужасающие число преступлений, совершённых мигрантами. Несмотря на то, что в 2023 году число правонарушений среди мигрантов сократилось на 3% (39 тыс.), количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло едва ли не в полтора раза (тяжкие — +32%, особо тяжкие — +27, экстремизм — 147%). И эти данные неполные, они не учитывают преступления, совершённые новоиспечёнными гражданами РФ. Глава СК добавил, что "незаменимые специалисты" завозят в Россию тонны наркотиков.

Как отметил Бастрыкин, самое главное — начать говорить правду о миграционной политике и о целях государства. Он заявил, что мы не знаем точно о том, сколько мигрантов в России — 14,5 или 16,5 млн (каждый десятый в России — иностранец). Поэтому государству нужно определить, сколько вообще требуется привлеченной из-за рубежа силы.

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Метки: Бастрыкин   Видео   ПМЮФ   выступление   государственная дума   мигранты   
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52  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
Всё больше начинаю уважать Бастрыкина.
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6k
Руслан 12 минут назад
Ну и у кого сомнения были, что Думаки (муд@ки) будут инициативы СК тормозить?
Там у мигрантов крыша и лоббисты, там гнилье сидит, которое надо сажать через одного! Радует только то, что раз уж в публичную плоскость дискуссию выпустили, то не просто так, значит проверяют общественный запрос. А запрос этот очевиден: надо ужесточать политику по миграции. Надеюсь команда Бастрыкина одержит верх!
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18k
Сергей 15 минут назад
Молодец "староста", жми дальше!)
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2k
raael13 21 минуту назад
Господин Бастрыкин всё правильно сказал. Законы регулирующие миграционные потоки и защищающие коренное население должны были принять ещё вчера. Но этого не сделано.
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Единственный из всего этого болота, кто, судя по всему, не продался, не потерял связь с реальностью, думает о людях и кому не безразлично будущее страны. Борется с реальной проблемой и угрозой для страны, а не с ветряными мельницами. Бастрыкина в президенты!)
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521
Ашот Углумбеков Полчаса назад
Дельный гражданин и патриот своей Родины. Бастрыкину - уважение.
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19k
Kucher Полчаса назад
Володин уже оскорбился по этому поводу. Привычно соврав, что депутатов в Думу яко бы народ выбирает.
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16k
Владимир Полчаса назад
Молоток. Я не оскорбился, так что за какой народ втирает Володин не понятно. Может кому то надо не языком чесать? А то пока они там оскорбляются у нас каждый день кого то насилуют, убивают, калечат и так далее, судя по всему любимыми думой мигрантами!
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2k
Алекс 39 минут назад
зачем делать 120 тыс русским - если нерусским можно 20 тыс
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37k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
Итак, у нас имеется три лоббиста существующей миграционной политики РФ:

Геннадий Семигин, сопредседатель партии «Справедливая Россия», председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей .

Константин Затулин, депутат Госдумы («Единая Россия»), специальный представитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства, директор Института диаспоры, член Правительственной комиссии по миграционной политике.

Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям .

Благодаря этим тварям у нас такой пи.здец творится.Вопрос ещё и в другом,кто стоит за этими мразями,кто даёт им указания.
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52
Тарабаунис Моллари БамбарбияКиргуду 19 минут назад
гнать их [мат] вместе с мигрантами [мат]
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52
Тарабаунис Моллари БамбарбияКиргуду 18 минут назад
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2
Макс 46 минут назад
Он просто озвучил 100% мнение народа.
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2k
Михаил 46 минут назад
Твою мать, я думал сплю...
Радует что хоть кто то там работает... ну может это шанс?
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13k
Дмитрий 46 минут назад
Там господин Володин уже возбудился по этому поводу. Мол не согласен!
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3k
Владимир 50 минут назад
Скоро угробят мужика.
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2
Макс Владимир 45 минут назад
На почетную пенсию отправят. А там открытое окно, сквозняк....
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11k
Alex Час назад
Правильно сказал. Единственным мужик, дай Бог ему здоровья и сил, который черножопых щемит
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5k
РАТНИК Час назад
Госдура это либеральные русофобы - они действуют по скопированной методичке США - миграционная политика один в один с запада срисована. Да и главное царь не при чём -Путину мигранты не мешают - они его дочку не изнасилуют, на других дочерей плевать.
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69
Alex Vlg Час назад
Пустое сотрясание воздуха. Популизм, не несущий ничего конструктивного.
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32k
Serg2001 Час назад
Изменение национального состава страны слишком большая цена за то, чтобы очередная кучка негодяев положила себе в карман лишние 5-10% прибыли, а потом благополучно свалила с бабками из страны, потому что жить они тут явно не собираются. Развалить страну, набить карманы и исчезнуть. Таков план. А тот же Милонов, между прочим член комитета по международным делам в Думе, геями и проститутками озабочен. Это же проще гораздо и безопаснее. Не нужно олигархам дорожку переходить. Так что тысячу раз прав Бастрыкин!
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Я не нуждаюсь в услугах президента, парламента, силовых ведомств и остальных чиновников, выньте руки из моего кармана паразиты никчёмные.
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2k
Corkscrew Час назад
Бастрыкин молодец!!! А его слова довольно ярко и точно отражают суть сего сборища за народ и страну "радеющих".
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23k
alexis Час назад
Узбеки и таджики прирождённые мореходы, со штурвалом рождаются. Вот и идут на пароходики.
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Burzum
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