Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента Государственной "дурой"

Глава СК рассказал о том, что за 4 месяца 2024 года в Москву, Подмосковье и Петербург приехали почти 3 млн мигрантов, а "на пароходики" в Петербурге туристов приглашают "только узбеки и таджики". Он предложил ужесточить миграционные нормы, обязать предпринимателей обосновывать необходимость завоза мигрантов и сделать статус нелегального мигранта отягчающим обстоятельством.





Он призвал бизнесменов "не мешать русским работать" — сделайте зарплату 120 тысяч рублей и на работу пойдут коренные жители. В качестве примера он поинтересовался, зачем Газпрому нужны иностранные специалисты, если можно было бы привезти "мужиков из Пскова в тот же Лахта-центр".