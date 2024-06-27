Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента Государственной "дурой"

Старый мем, за который Познеру в своё время пришлось трижды извиняться, председатель СК вспомнил, размышляя о миграционной политике и необходимых законах, которые не принимаются.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) поинтересовался у депутата Ольги Александровой, намерены ли в Госдуме решать давно назревшие проблемы в миграционной политике и принимать соответствующие законы. В ходе монолога Бастрыкин решил пошутить (может, и нет) и назвал нижнюю палату Государственной дурой. Его "оговорку" приняли благосклонно и со смехом.
"А вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов? Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура", — сказал Бастрыкин депутату на ПМЮФ.
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Размышляя над вопросом урегулирования ситуации с мигрантами, Бастрыкин привёл в пример "батьку" (Лукашенко) и предложил перенимать опыт Белоруссии, где контракт с приезжими заключается на год, при этом строго запрещено привозить с собой родственников.
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Также в ходе своего выступления Бастрыкин рассказал о придуманной в его ведомстве "фишке", которая заставляет мигрантов "потихонечку покидать территорию Российской Федерации". Новоявленных россиян попросту заставляют отдавать долг Родине. Он рассказал, что его ведомство уже отловило порядка 30 тысяч мигрантов, получивших паспорт, и поставило их на военный учёт. Около 10 тысяч из них уже отправились рыть окопы и укрепления.
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Глава СК рассказал о том, что за 4 месяца 2024 года в Москву, Подмосковье и Петербург приехали почти 3 млн мигрантов, а "на пароходики" в Петербурге туристов приглашают "только узбеки и таджики". Он предложил ужесточить миграционные нормы, обязать предпринимателей обосновывать необходимость завоза мигрантов и сделать статус нелегального мигранта отягчающим обстоятельством.
Он призвал бизнесменов "не мешать русским работать" — сделайте зарплату 120 тысяч рублей и на работу пойдут коренные жители. В качестве примера он поинтересовался, зачем Газпрому нужны иностранные специалисты, если можно было бы привезти "мужиков из Пскова в тот же Лахта-центр".
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В ходе выступления Бастрыкин также озвучил ужасающие число преступлений, совершённых мигрантами. Несмотря на то, что в 2023 году число правонарушений среди мигрантов сократилось на 3% (39 тыс.), количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло едва ли не в полтора раза (тяжкие — +32%, особо тяжкие — +27, экстремизм — 147%). И эти данные неполные, они не учитывают преступления, совершённые новоиспечёнными гражданами РФ. Глава СК добавил, что "незаменимые специалисты" завозят в Россию тонны наркотиков.
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Как отметил Бастрыкин, самое главное — начать говорить правду о миграционной политике и о целях государства. Он заявил, что мы не знаем точно о том, сколько мигрантов в России — 14,5 или 16,5 млн (каждый десятый в России — иностранец). Поэтому государству нужно определить, сколько вообще требуется привлеченной из-за рубежа силы.
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Отсюда и такие законы!!!)
Слышу даже у себя, как барин тебе кричит о том, что перекур окончен и ты должен продолжить шлифовку барского очка своим языком.
Приступай к работе холоп.
Геннадий Семигин, сопредседатель партии «Справедливая Россия», председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей .
Константин Затулин, депутат Госдумы («Единая Россия»), специальный представитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства, директор Института диаспоры, член Правительственной комиссии по миграционной политике.
Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям .
Благодаря этим тварям у нас такой пи.здец творится.Вопрос ещё и в другом,кто стоит за этими мразями,кто даёт им указания.
разнорядке (и в этом нет никакого секрета) и за благодарность за заслуги не перед народом, а лично конкретным чиновникам - нужно время от времени именно так встряхивать с самого верха. Это тоже форма общественного диалога.
На}{уй паразитов чиновников.