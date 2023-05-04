На Wildberries нашли искусственную мочу

На маркетплейсе Wildberries можно купить вообще всё. Даже синтетическую мочу, которая поможет сдать анализы тем, кто что-то скрывает.
Пользователи сети обнаружили на знаменитом маркетплейсе синтетическую мочу. Почти за 2 тысячи рублей можно купить материал для сдачи анализов.
В описании товара говорится, что мочу просто можно нагреть у себя в трусах или использовать разогревающие полоски. Там же указано, что эта моча отлично подходит для сдачи анализов и для удобрения. Дороговатое удобрение получается, конечно.
На сайте есть несколько предложений. Для желающих "удобрить" побольше цветочков.
Судя по отзывам, синтетическая моча действительно работает. Что только не найдёшь в интернете...
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