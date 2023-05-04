FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7204 поста • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На Wildberries нашли искусственную мочу

На Wildberries нашли искусственную мочу

Автор:
04 мая 2023 13:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Юмор   анализ   интересное   моча   мошенники   фото   
1022
5

На маркетплейсе Wildberries можно купить вообще всё. Даже синтетическую мочу, которая поможет сдать анализы тем, кто что-то скрывает.

Пользователи сети обнаружили на знаменитом маркетплейсе синтетическую мочу. Почти за 2 тысячи рублей можно купить материал для сдачи анализов.

×
×

В описании товара говорится, что мочу просто можно нагреть у себя в трусах или использовать разогревающие полоски. Там же указано, что эта моча отлично подходит для сдачи анализов и для удобрения. Дороговатое удобрение получается, конечно.

На сайте есть несколько предложений. Для желающих "удобрить" побольше цветочков.


Судя по отзывам, синтетическая моча действительно работает. Что только не найдёшь в интернете...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   Юмор   анализ   интересное   моча   мошенники   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
У меня знакомый из-за 30 капель корвалола чуть не лишился ружья. Барбитураты, сэр! Пересдал через месяц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Час назад
теперь понятно где спортивные сборные команды западного мира, затавариваются перед сдачей тестов на запрещенные препараты )))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332737



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими...
17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах
17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах
Набирающие популярность в сообществах
А могли бы продать всё Рено-Ниссану
А могли бы продать всё Рено-Ниссану
Mansory P900 - доработанный 900-сильный "гелик" в эксклюзивном окрасе
Mansory P900 - доработанный 900-сильный "гелик" в эксклюзивном окрасе
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Деливери-клад

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#позитив#дтп#подборка#шоу бизнес#природа#Москва#знакомства
#Юмор#интересное#автомир#история#авто аварии#полиция#в мире#Автовсячина#кот#знаменитости
#интересно#автомобили#машина#аварии#люди#факты#улыбнуло#Россия#забавно#кино
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган

На что жалуетесь?

Вернуться