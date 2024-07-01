Московские фанаты Канье Уэста приняли случайного мужчину за своего кумира

Американский рэпер Канье Уэст на выходных прилетел в Москву на день рождения друга и главного модельера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Приезд не остался незамеченным. Множество фанатов собрались возле отеля, где остановился рэпер. В какой-то момент поклонники и вовсе перепутали своего кумира со случайным мужчиной и побежали с ним фотографироваться.
Не сотвори себе кумира
Мужчина был не против такого внимания и уделил время своим новым фанатам.
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У мужчины был звездный час.
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Ошибочка вышла
Неизвестный удостоился аплодисментов и селфи с фанатами, ждущими рэп-звезду возле отеля в Москве. А он и не против.
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