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Московские фанаты Канье Уэста приняли случайного мужчину за своего кумира

Московские фанаты Канье Уэста приняли случайного мужчину за своего кумира

Автор:
01 июля 2024 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Канье Уэст   Москва   Прикол   гоша рубчинский   ошибка   приезд   рэпер   
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Американский рэпер Канье Уэст на выходных прилетел в Москву на день рождения друга и главного модельера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Приезд не остался незамеченным. Множество фанатов собрались возле отеля, где остановился рэпер. В какой-то момент поклонники и вовсе перепутали своего кумира со случайным мужчиной и побежали с ним фотографироваться.

Не сотвори себе кумира

Мужчина был не против такого внимания и уделил время своим новым фанатам.

У мужчины был звездный час.

Ошибочка вышла

Неизвестный удостоился аплодисментов и селфи с фанатами, ждущими рэп-звезду возле отеля в Москве. А он и не против.

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Метки: Видео   Канье Уэст   Москва   Прикол   гоша рубчинский   ошибка   приезд   рэпер   
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Доктор Джонс 58 минут назад
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Олег 4 минуты назад
Счастье-то какое! НЕГР приехал
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1k
Ugo 5 минут назад
Канье понял, что в России его знают и любят.
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Alex 48 минут назад
"Дураков на Руси, лет на 100 припасено"
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Владимир 52 минуты назад
Как много в Москве, еб@нутых особей!
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Пчёлкин 54 минуты назад
Биомусор. И сам репер и его фанаты.
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5k
Василий Афиногенов Час назад
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Василий Афиногенов Час назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4073 поста (4068 в горячем)

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