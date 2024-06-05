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Он просто ненормальный: бывшая ассистентка Канье Уэста рассказала о самой неприятной стороне характера рэпера

Он просто ненормальный: бывшая ассистентка Канье Уэста рассказала о самой неприятной стороне характера рэпера

Автор:
05 июня 2024 19:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   СУД   интересное   работа   рэпер   фото   шоу бизнес   
1888
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Самое страшное, что у него куча денег!

Давно стало известно, как именно Канье Уэст познакомился со своей женой Бьянкой Цензори. Бьянка работала его ассистенткой и в какой-то момент между ними завязался роман. Как стало известно, перед Бьянкой была ещё одна ассистентка, которая отказался рэперу из-за его отвратительных ухаживаний, сообщает The Sun.

Лорен Пишотта познакомилась с Уэстом в 2021 году. Он нанял её помогать с запуском новой коллекции одежды, но она также работала при запуске альбома и исполняла мелкие поручения. В 2022 году Канье предложил ей 1 млн долларов в год, если Лорен оставит свою прошлую работу. Она согласилась. Вскоре после этого Пишотта стала получать от Канье очень странные сообщения.

«Видишь ли, моя проблема в том, что я хочу [заниматься сексом], но потом, после того, как я сделаю это, я хочу, чтобы девушка рассказала мне, как сильно я её ***. После этого я хочу, чтобы она изменила мне…».

Он предлагал ей заняться любовью и рассказывал интимные подробности своей жизни.

«Мой член — расист? Так и есть. Он расист, черт возьми. Я собираюсь выбить всё из этого расиста, черт возьми, за то, что он расист. Я собираюсь пялиться на фотографии белых женщин с задницами как у черных и выбивать дерьмо из моего *** ».

Представляете, насколько странные сообщения получала Лорен? Но ей платили 1 миллион долларов в год, так что особо они её не волновали, раз заговорила она о них только сейчас. Лорен также утверждает, что Уэст мастурбировал во время телефонных разговоров с ней и спрашивал, слышит ли она или догадывается, что он делает.

Несмотря на то, что Лорен не отвечала ему взаимностью, рэпер продолжал повышать её в должности. В итоге её сделали руководителем аппарата в различных компаниях Уэста с зарплатой в 4 миллиона долларов. Но сказка кончилась, когда появилась Бьянка Цензори. Лорен уволили, пообещав ей 3 миллиона долларов. Лорен Пишотта обратилась в суд за нарушение контракта, сексуальные домогательства, незаконное увольнение и враждебную рабочую среду.

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Метки: Канье Уэст   СУД   интересное   работа   рэпер   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) 47 минут назад
Вначале подумал что за херню я читаю.
А потом глянул кто ТС.
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18k
Majul 12 минут назад
покемонка - не завидуй! С пустой башкой даже под этого дрочилу не получиться лечь.
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640
Corkscrew 22 минуты назад
У богатеньких ублюдков, у каждого, свои тараканы в голове.
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12k
Летучий Мыш 54 минуты назад
Вот по поводу нарушения рабочего контракта пусть пободается, имеет право, а остальное бред.
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287
Бывалый Трус Час назад
Чёрный пиар - тоже пиар. Четыре ляма зелени проституткам не платят. Вывод: Брехня, с целью попиариться.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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