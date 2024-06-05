Он просто ненормальный: бывшая ассистентка Канье Уэста рассказала о самой неприятной стороне характера рэпера

Лорен Пишотта познакомилась с Уэстом в 2021 году. Он нанял её помогать с запуском новой коллекции одежды, но она также работала при запуске альбома и исполняла мелкие поручения. В 2022 году Канье предложил ей 1 млн долларов в год, если Лорен оставит свою прошлую работу. Она согласилась. Вскоре после этого Пишотта стала получать от Канье очень странные сообщения.

«Видишь ли, моя проблема в том, что я хочу [заниматься сексом], но потом, после того, как я сделаю это, я хочу, чтобы девушка рассказала мне, как сильно я её ***. После этого я хочу, чтобы она изменила мне…».

Он предлагал ей заняться любовью и рассказывал интимные подробности своей жизни.