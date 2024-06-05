Он просто ненормальный: бывшая ассистентка Канье Уэста рассказала о самой неприятной стороне характера рэпера

Самое страшное, что у него куча денег!
Давно стало известно, как именно Канье Уэст познакомился со своей женой Бьянкой Цензори. Бьянка работала его ассистенткой и в какой-то момент между ними завязался роман. Как стало известно, перед Бьянкой была ещё одна ассистентка, которая отказался рэперу из-за его отвратительных ухаживаний, сообщает The Sun.
Лорен Пишотта познакомилась с Уэстом в 2021 году. Он нанял её помогать с запуском новой коллекции одежды, но она также работала при запуске альбома и исполняла мелкие поручения. В 2022 году Канье предложил ей 1 млн долларов в год, если Лорен оставит свою прошлую работу. Она согласилась. Вскоре после этого Пишотта стала получать от Канье очень странные сообщения.
«Видишь ли, моя проблема в том, что я хочу [заниматься сексом], но потом, после того, как я сделаю это, я хочу, чтобы девушка рассказала мне, как сильно я её ***. После этого я хочу, чтобы она изменила мне…».
Он предлагал ей заняться любовью и рассказывал интимные подробности своей жизни.
«Мой член — расист? Так и есть. Он расист, черт возьми. Я собираюсь выбить всё из этого расиста, черт возьми, за то, что он расист. Я собираюсь пялиться на фотографии белых женщин с задницами как у черных и выбивать дерьмо из моего *** ».
Представляете, насколько странные сообщения получала Лорен? Но ей платили 1 миллион долларов в год, так что особо они её не волновали, раз заговорила она о них только сейчас. Лорен также утверждает, что Уэст мастурбировал во время телефонных разговоров с ней и спрашивал, слышит ли она или догадывается, что он делает.
Несмотря на то, что Лорен не отвечала ему взаимностью, рэпер продолжал повышать её в должности. В итоге её сделали руководителем аппарата в различных компаниях Уэста с зарплатой в 4 миллиона долларов. Но сказка кончилась, когда появилась Бьянка Цензори. Лорен уволили, пообещав ей 3 миллиона долларов. Лорен Пишотта обратилась в суд за нарушение контракта, сексуальные домогательства, незаконное увольнение и враждебную рабочую среду.
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А потом глянул кто ТС.