"К нам пришел легендарный российский дизайнер": Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

46-летний музыкант, продюсер и владелец бренда Yeezy представил миру нового главного дизайнера. Им стал талантливый дизайнер из Москвы.
В социальной сети X (бывший Twitter) Канье Уэст рассказал, что главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy стал москвич Гоша Рубчинский.
Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна, - написал Канье.
В записи имя и фамилия Рубчинского написаны русскими буквами.
В очередной раз Канье взбудоражил публику. Запись за несколько часов набрала миллионы просмотров.
Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов заявил, что это совсем не похоже на хайп.
Но, я думаю, что это главным образом не хайп, а то, что творческие люди друг друга нашли. Рубчинский — талантливый дизайнер, который не выпускает одежду высокой моды, а работает именно с современными трендами, — добавил Белов. — То, что случилось — скрестились два творческих человека, которые хотят вместе делать что-то интересное.
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