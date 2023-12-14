FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8345 постов • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"К нам пришел легендарный российский дизайнер": Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

"К нам пришел легендарный российский дизайнер": Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Автор:
14 декабря 2023 18:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Yeezy   Канье Уэст   бренд   дизайнер   интересное   рубчинский   фото   шоу бизнес   
1069
3

46-летний музыкант, продюсер и владелец бренда Yeezy представил миру нового главного дизайнера. Им стал талантливый дизайнер из Москвы.

В социальной сети X (бывший Twitter) Канье Уэст рассказал, что главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy стал москвич Гоша Рубчинский.

Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна, - написал Канье.

В записи имя и фамилия Рубчинского написаны русскими буквами.

В очередной раз Канье взбудоражил публику. Запись за несколько часов набрала миллионы просмотров.

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов заявил, что это совсем не похоже на хайп.

Но, я думаю, что это главным образом не хайп, а то, что творческие люди друг друга нашли. Рубчинский — талантливый дизайнер, который не выпускает одежду высокой моды, а работает именно с современными трендами, — добавил Белов. — То, что случилось — скрестились два творческих человека, которые хотят вместе делать что-то интересное.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Yeezy   Канье Уэст   бренд   дизайнер   интересное   рубчинский   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Тигран Саркисян 59 минут назад
Блет , если бы не фишки понятия бы не имел кто это и зачем это , а в прочем поюх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 15 минут назад
Странный дизайнер, я бы от такого ничего бы не хотел иметь. Это если руководствоваться принципом, что встречают по внешнему виду...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342546



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у...
Набирающие популярность в сообществах
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
А газ и ныне там. Жители отказываются подписывать договоры с газовщиками
А газ и ныне там. Жители отказываются подписывать договоры с газовщиками
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото)
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Шоколадка от гостей

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#позитив#аварии#авто аварии#Автовсячина#фильм#истории#полиция
#в мире#автомир#Прикол#интересное#ДТП#история#Разное#дети#Ynews#задержание
#машина#животные#Юмор#факты#люди#кино#подборка#забавно#собака#милота
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал Поклонники Аллы Пугачёвой создали петицию, в которой попросили певицу поздравить россиян с Новым годом Поклонники Аллы Пугачёвой создали петицию, в которой попросили певицу поздравить россиян с Новым... Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и... Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью

На что жалуетесь?

Вернуться