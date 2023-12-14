"К нам пришел легендарный российский дизайнер": Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов заявил, что это совсем не похоже на хайп.

Но, я думаю, что это главным образом не хайп, а то, что творческие люди друг друга нашли. Рубчинский — талантливый дизайнер, который не выпускает одежду высокой моды, а работает именно с современными трендами, — добавил Белов. — То, что случилось — скрестились два творческих человека, которые хотят вместе делать что-то интересное.