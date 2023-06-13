Канье Уэста назвали женоненавистником после его вечеринки с суши, разложенными на женских телах

Американский рэпер, похоже, решил вспомнить японскую традицию ниотаимори. Гостям, судя по всему, понравилось, а вот интернет-пользователям - нет.
На днях Канье Уэст закатил вечеринку по поводу своего 46-летия. Рэпер созвал гостей, угощение для которых сервировали с закосом под японскую традицию. Суши и сашими лежали не на тарелках и даже не на бамбуковых циновках, а на телах обнажённых женщин.
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Судя по видео, гостей удивить удалось, а вот накормить - история умалчивает.
Между тем, традиция Ниотаимори (Nyotaimori) довольно древняя и имеет глубокий сакральный смысл. В Японии девушку, которая служила "подставкой" для блюд долго и тщательно готовили к этому событию. Она должна была быть непременно целомудренной, крайне выдержанной (в момент трапезы ей категорически запрещалось шевелиться и как-либо проявлять себя), ведь порой ужин мог затянуться на несколько часов.
Блюда на теле девушки располагались не абы как, а со смыслом. Для каждого вида пищи предназначалась особая часть тела: так, к примеру, икру лосося размещали на груди в области сердца, т.кю она дарила силу. Филе рыбы-меч клали на живот - там, чуть ниже пупка, по мнению японцев, находится душа. Съев кусочек рыбы с этого места, человек обретал бесстрашие. У самых гениталий выкладывали кусочки угря — он, как считают японцы, отвечает за мужскую силу.
При этом, вся еда была разложена на банановых листьях и не касалась тела девушки. Брать суши руками было запрещено - японцы ели исключительно палочками. Также категорически не разрешалось дотрагиваться до любой части обнаженного тела живой подставки для еды.
Соблюдались ли все эти правила при подаче суши на празднике Уэста - тот еще вопрос. Однако после того как видео с вечеринки появилось в Сети, Канье нарвался на критику. Некоторые пользователи Сети увидели оскорбление японских традиций, а кто-то из феминисток закатил скандал из-за того, что рэпер использовал женщину в качестве тарелки - сообщает издание The Independent.
Кстати, это не впервые, когда Канье Уэст провоцирует публику. После скандала с афроамериканцем Флойдом, который скончался после ареста полицейским, на долгие месяцы главной темой в США стал культ негромученичества, а главными людьми страны - активисты с лозунгами "Жизни чёрных важны". В пику им Уэст пришёл на показ своей новой коллекции одежды в футболке с провокационной надписью White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).
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Ниггеры и прочие жывотные , навроде чехов и дагов не любят когда их называют "черномазыми" !
я уверен ни кто этих девушек не заставлял, а они наоборот хорошо заработали
где тут женоненавистничество то?