Канье Уэста назвали женоненавистником после его вечеринки с суши, разложенными на женских телах

Судя по видео, гостей удивить удалось, а вот накормить - история умалчивает.





Между тем, традиция Ниотаимори (Nyotaimori) довольно древняя и имеет глубокий сакральный смысл. В Японии девушку, которая служила "подставкой" для блюд долго и тщательно готовили к этому событию. Она должна была быть непременно целомудренной, крайне выдержанной (в момент трапезы ей категорически запрещалось шевелиться и как-либо проявлять себя), ведь порой ужин мог затянуться на несколько часов.





Блюда на теле девушки располагались не абы как, а со смыслом. Для каждого вида пищи предназначалась особая часть тела: так, к примеру, икру лосося размещали на груди в области сердца, т.кю она дарила силу. Филе рыбы-меч клали на живот - там, чуть ниже пупка, по мнению японцев, находится душа. Съев кусочек рыбы с этого места, человек обретал бесстрашие. У самых гениталий выкладывали кусочки угря — он, как считают японцы, отвечает за мужскую силу.



