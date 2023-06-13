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Канье Уэста назвали женоненавистником после его вечеринки с суши, разложенными на женских телах

Канье Уэста назвали женоненавистником после его вечеринки с суши, разложенными на женских телах

Автор:
13 июня 2023 15:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Nyotaimori   Канье Уэст   видео   день рождения   женоненавистничество   критика   ниотаимори   суши   шоу бизнес   японская традиция   
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Американский рэпер, похоже, решил вспомнить японскую традицию ниотаимори. Гостям, судя по всему, понравилось, а вот интернет-пользователям - нет.

На днях Канье Уэст закатил вечеринку по поводу своего 46-летия. Рэпер созвал гостей, угощение для которых сервировали с закосом под японскую традицию. Суши и сашими лежали не на тарелках и даже не на бамбуковых циновках, а на телах обнажённых женщин.


Судя по видео, гостей удивить удалось, а вот накормить - история умалчивает.


Между тем, традиция Ниотаимори (Nyotaimori) довольно древняя и имеет глубокий сакральный смысл. В Японии девушку, которая служила "подставкой" для блюд долго и тщательно готовили к этому событию. Она должна была быть непременно целомудренной, крайне выдержанной (в момент трапезы ей категорически запрещалось шевелиться и как-либо проявлять себя), ведь порой ужин мог затянуться на несколько часов.


Блюда на теле девушки располагались не абы как, а со смыслом. Для каждого вида пищи предназначалась особая часть тела: так, к примеру, икру лосося размещали на груди в области сердца, т.кю она дарила силу. Филе рыбы-меч клали на живот - там, чуть ниже пупка, по мнению японцев, находится душа. Съев кусочек рыбы с этого места, человек обретал бесстрашие. У самых гениталий выкладывали кусочки угря — он, как считают японцы, отвечает за мужскую силу.


При этом, вся еда была разложена на банановых листьях и не касалась тела девушки. Брать суши руками было запрещено - японцы ели исключительно палочками. Также категорически не разрешалось дотрагиваться до любой части обнаженного тела живой подставки для еды.


Соблюдались ли все эти правила при подаче суши на празднике Уэста - тот еще вопрос. Однако после того как видео с вечеринки появилось в Сети, Канье нарвался на критику. Некоторые пользователи Сети увидели оскорбление японских традиций, а кто-то из феминисток закатил скандал из-за того, что рэпер использовал женщину в качестве тарелки - сообщает издание The Independent.


Кстати, это не впервые, когда Канье Уэст провоцирует публику. После скандала с афроамериканцем Флойдом, который скончался после ареста полицейским, на долгие месяцы главной темой в США стал культ негромученичества, а главными людьми страны - активисты с лозунгами "Жизни чёрных важны". В пику им Уэст пришёл на показ своей новой коллекции одежды в футболке с провокационной надписью White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).

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Метки: Nyotaimori   Канье Уэст   видео   день рождения   женоненавистничество   критика   ниотаимори   суши   шоу бизнес   японская традиция   
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30  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
Надо было на мужских раскладывать? Тогда бы пдором назвали.
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1k
Duke_kir 7 минут назад
завидовать надо молча
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
Этот прикол по моему с Япошки пошел..в фильме *Разборки в маленьком Токио*,-там Якудзы так же жрали морепродукты и рис с тёлочки
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10k
BarOb Полчаса назад
Да пусть жрёт, главное чтобы не макал куда не надо
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
А может та женщина идентифицирует себя мужчиной! Шах и мат!
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3k
Pill 39 минут назад
Потому, что идиоты.
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5k
Babangdida 47 минут назад
Ну..., как раз ненавистью там и не пахнет. Наоборот, даже!
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19k
Александр 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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84
Л Д Час назад
Работа- просто полежать пару часов... есть и по хуже.
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265
устал я от вас Час назад
Ну так он же черномазый, а значит людоед. Но так как он сыкливый черномазый, то жрёт рис и рыбу, а не то на чём это сервировано.
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265
устал я от вас vijilante 39 минут назад
ненавижу расизм и негров.
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10k
Copycat 2 часа назад
По моему он наоборот любит женщин)

я уверен ни кто этих девушек не заставлял, а они наоборот хорошо заработали

где тут женоненавистничество то?
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1k
Вир Норин 2 часа назад
А как они поняли что это ненависть к женщинам, а не наоборот? :)
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14k
FatZilla 2 часа назад
Хорошо ещё не знают о традиции пить саке из того места, что образуется развилкой, когда женщина смыкает ноги, а волосы это типа водоросли... название только забыл японское.
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3k
poбт 2 часа назад
это потому что она черная?
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13k
Kostick 2 часа назад
почему на фемок не раскладывают хрючево? никто не хочет есть суши с кучеряхами))
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1k
ruslan d 2 часа назад
Красавчик
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1k
ChePaev 2 часа назад
интернет-пользователи просто завидуют))
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