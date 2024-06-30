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Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву

Автор:
30 июня 2024 12:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Канье Уэст   Модельер   Москва   гоша рубчинский   приезд   рэпер   
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В начале мая по сети гуляли слухи, что известный музыкант даст концерт в "Лужниках". Однако эта информация оказалась недостоверной.

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву накануне вечером, пишут российские СМИ. Он прилетел на частном джете во "Внуково-3" и поселился в отеле "Националь".


Первой о приезде популярного музыканта и эксцентричного самодура сообщила продюсер Яна Рудковская. В частности она заявила, что артист даст концерт в "Лужниках", а 80 тысяч билетов на его выступление разлетятся как горячие пирожки. Однако оказалось, что она запустила очередной фейк. В пресс-службе концертной площадки сообщили, что никаких договоров с музыкантом не заключали.

Как выяснилось позже, Уэст прилетел в Москву на день рождения давнего друга и главного модельера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Вчера российскому дизайнеру исполнилось 40 лет. День рождения, естественно, праздновали по-русски — в одном из ресторанов Канье Уэста напоили водкой и накормили чёрной икрой.

И из смешного: не успел Канье Уэст прилететь в Россию, как ему уже предлагают гражданство. Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко заявила, что если музыкант хорошо относится к нашей стране, то проблем с получением гражданства у него не возникнет. Если, конечно, он попросит.

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Метки: Видео   Канье Уэст   Модельер   Москва   гоша рубчинский   приезд   рэпер   
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21  комментарий
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Раздачу гражданства - как сувенир подарить.
Законы? Нет не слышали.
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5k
Василий Афиногенов 2 минуты назад
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2k
Мурчелло 16 минут назад
Больше всего бесит,что русские,которые приезжают с республик бывшего СССР, до сих пор имеют проблемы с получением гражданства.Кому то не выгодно,чтобы русских было больше в России.Кому?Жидовскому отродью,которое прибрало ключевые посты в правительстве.А тут приехал какой еб.учий нигер,мычание которого даже творчеством не назовёшь,а ему на блюдечке выносят гражданство,которого он даже не просил.Уроды конченые.
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5k
Двестиграмм Полчаса назад
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1k
рулон обоев Полчаса назад
засиделась старая в госдуре
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10k
Роман 38 минут назад
Гражданство РФ эдак уже начнем может в сувенирной лавке предлагать в аэропортах? Видео как его дама отс@сыв@ет на фоне какой то достопримечательности тоже будет? Че за хрень? Прилетел и прилетел, шума то...
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1k
AlexWoyz 44 минуты назад
Драпеко надо проверить на профпригодность..
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65k
Олег 45 минут назад
во-первых, кто эти люди? А во-вторых, реально тревожит то, что русским людям гражданство достаётся нервами, беготнёй по кабинетам, унижением и порой взятками. А тут ХОП, обезьяна, давайте дадим ей паспорт! Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко не только зря ест свой хлеб, но и нарушает Законы РФ.
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32k
Сталкер 49 минут назад
Щщастье-то какое! Ниггер-говорэпер Москву посетил!
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153k
parallax Час назад
А на кой гн здесь нужен? Такого говна у самих хоть отбавляй.
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8k
pinbalist 2 часа назад
Блин, понимаю был бы какой-то достойный человек. А тут обычный певец ртом. Да ещё и рэпер. А шуму наделали...
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40k
Александр 2 часа назад
Какое гражданство? Кому? Нигеру реперу? У нас своих епланов мало чтоли стало? Все в верхние ларсы разбежались?
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51k
Максим Т. 2 часа назад
Своего гуано мало?
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10
Семён Семёныч 2 часа назад
В следующий раз, паспорт надо сразу вручать, как только по трапу спускаются. П..дец...
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1M
Великий Немой 2 часа назад
ВОПРОС: Нахрена он нам нужен?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2201 пост (2210 в горячем)
Лесник
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