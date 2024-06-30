Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву

В начале мая по сети гуляли слухи, что известный музыкант даст концерт в "Лужниках". Однако эта информация оказалась недостоверной.
Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву накануне вечером, пишут российские СМИ. Он прилетел на частном джете во "Внуково-3" и поселился в отеле "Националь".
Первой о приезде популярного музыканта
и эксцентричного самодура сообщила продюсер Яна Рудковская. В частности она заявила, что артист даст концерт в "Лужниках", а 80 тысяч билетов на его выступление разлетятся как горячие пирожки. Однако оказалось, что она запустила очередной фейк. В пресс-службе концертной площадки сообщили, что никаких договоров с музыкантом не заключали.
Источник:
Как выяснилось позже, Уэст прилетел в Москву на день рождения давнего друга и главного модельера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Вчера российскому дизайнеру исполнилось 40 лет. День рождения, естественно, праздновали по-русски — в одном из ресторанов Канье Уэста напоили водкой и накормили чёрной икрой.
И из смешного: не успел Канье Уэст прилететь в Россию, как ему уже предлагают гражданство. Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко заявила, что если музыкант хорошо относится к нашей стране, то проблем с получением гражданства у него не возникнет. Если, конечно, он попросит.
Источник:
Источник:
- Скандальный американский рэпер Канье Уэст извинился перед евреями
- Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги
- В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать
- Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов"
- Канье Уэст вывел свою жену на улицу в пакете
Законы? Нет не слышали.