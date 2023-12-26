Скандальный американский рэпер Канье Уэст извинился перед евреями

В прошлом году он дал интервью и неожиданно заговорил об евреях и Гитлере. По его словам, им уже надо забыть об ужасах нацизма и жить дальше:

Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Сегодня еврейский народ должен простить Гитлера.

Рэпер разошёлся и добавил, что евреи обижены из-за того, что «Гитлер изгнал их из страны». И заметил, что они контролирует большинство СМИ, банков и крупный бизнес.