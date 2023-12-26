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Скандальный американский рэпер Канье Уэст извинился перед евреями

Скандальный американский рэпер Канье Уэст извинился перед евреями

Автор:
26 декабря 2023 14:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Антисиметизм   Канье Уэст   гитлер   заявления   обвинения   рэпер   
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Его не раз обвиняли в антисемитизме и он решил оправдаться на иврите.

Канье Уэст - эпатажный музыкант и любитель громких заявлений. Например, когда вся Америка стояла на ушах с движением BLM, он вышел в свет в футболке с надписью «Жизни белых важны».

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В прошлом году он дал интервью и неожиданно заговорил об евреях и Гитлере. По его словам, им уже надо забыть об ужасах нацизма и жить дальше:

Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Сегодня еврейский народ должен простить Гитлера.

Рэпер разошёлся и добавил, что евреи обижены из-за того, что «Гитлер изгнал их из страны». И заметил, что они контролирует большинство СМИ, банков и крупный бизнес.

То ли хотел «хайпануть», то ли ещё что-то, не реакция общества была закономерной: от сотрудничества с рэпером отказались почти все рекламодатели (а это потеря контрактов на сотни миллионов долларов), потом его аккаунты стали банить в соцсетях. Артиста обвинили в разжигании ненависти, антисемитизме и национализме.

На этом карьера Уэста могла и закончится. Но он сделал ещё одно заявление - спустя год извинился за свои предыдущие высказывания. Один из его аккаунтов всё-таки разблокировали и музыкант выдал пост на иврите:

Я искренне приношу свои извинения еврейскому обществу за любой непреднамеренный всплеск, вызванный моими словами или действиями. Я не собирался причинять боль или показывать неуважение, я глубоко сожалею о любой боли, которую мог причинить. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы больше чувствовать и понимать в будущем. Ваше прощение важно для меня и я готов искупить вину и способствовать единству.

Сможет ли он после этого вернуться в большой бизнес и вновь ворочать миллионами - неизвестно.

Источник:

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Метки: Антисиметизм   Канье Уэст   гитлер   заявления   обвинения   рэпер   
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87k
Доктор Джонс Час назад
Ещё один прогнулся под Сион...
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843
Прямой Эффект 4 минуты назад
Все юдофобы, орущие что евреи "контролирует большинство СМИ, банков и крупный бизнес" таки начинают это чувствовать на собственной шкуре.
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798
ZeroCross.ru 6 минут назад
а поздняк, сионист не тот, кто не любит их, а тот, кого не любят они.

Осторожно, много запятых.
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798
ZeroCross.ru 8 минут назад
тоже люблю говорить: извините, я бы вас перебил...
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8k
Влад 20 минут назад
написал извинение, как и многие до него, да и после него напишут. но мы то все знаем...
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37k
albedo 39 минут назад
Пока не будет поименного списка евреев, погибших от нацистов - разговаривать нечего об их якобы печальной судьбе.
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1k
WithU 48 минут назад
Очень жалко выглядят те , которые , желая усидеть на двух стульях , идут на попятную с помощью вылизывания жопы и нашим , и вашим .
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13k
Rus77 Час назад
Справка Красного Креста выданная в 1979 г. по требованию адвокатов Э.Цюнделя, где указывается общее количество заключенных, умерших в 13-и самых крупных концлагерях 271 тыс. 301 человек. Данные взяты из архива концлагерей в Бен-Арользене, Германия

Они сами уже отказались от своих самых невероятных утверждений за эти все годы. Например, о количестве погибших. Сначала утверждали, что в одном только Освенциме (Аушвице) погибло 9 миллионов впоследствии эта цифра была пересмотрена и со времени окончания войны постоянно менялась. Впоследствии музей в Освенциме уменьшил количество погибших с 4-х до 1,5 миллионов, а согласно справкам Красного Креста даже эта цифра является сильно завышенной. Не будем даже гадать, как можно уменьшить на два с половиной миллиона число жертв Освенцима, при этом и далее иметь общую сумму в 6 миллионов погибших. Даже первоклассник поймет, что математика здесь не работает.

Во время одного из судебных заседаний против господина Эрнста Цюнделя, господин Цюндель и его адвокаты заставили Красный Крест представить данные своей организации по учету погибших. Красный Крест представил документ о том, что количество умерших по всем лагерям составила 272 тысячи. Конечно, человеческая смерть от тифа, голода и других причин является скверным делом. Но когда война близилась к концу и немецкие транспортные коммуникации были уничтожены бомбардировками союзнических войск, это сделало невозможным обеспечение продовольствием. В результате погибло много гражданского населения Германии, а что уж говорить за заключенных в концлагерях.
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August

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