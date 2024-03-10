Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов"

В первых числах марта Канье Уэст порадовал публику новым образом от Гоши Рубчинского. Но оказалось, что это только начало.
Американский рэпер и российский дизайнер выпустили новую коллекцию одежды. На повседневку для самых брутальных мужиков и девчуль. Тут вам и футболки, спортивные штаны, худи и носки чёрного и серого цвета.
Линейка называется «Чёрные псы», причём надпись на каждом предмете одежды выполнена кириллицей в старославянском стиле.
Стать черным псом можно по цене всего за 20 долларов — все позиции от носков до худи стоят одинаково. Бюджетно!
Рубчинский стал креативным директором созданного Уэстом бренда Yeezy в декабре и уже наделал много шума в информационном поле. Ждем Канье в лаптях и с балалайкой.
Источник:
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ЧЁРНЫЕ - ПСЫ!!!