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Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов"

Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов"

Автор:
10 марта 2024 07:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   США   гоша рубчинский   звезды   знаменитости   коллекция одежды   черные псы   шоу бизнес   
2023
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В первых числах марта Канье Уэст порадовал публику новым образом от Гоши Рубчинского. Но оказалось, что это только начало.

Американский рэпер и российский дизайнер выпустили новую коллекцию одежды. На повседневку для самых брутальных мужиков и девчуль. Тут вам и футболки, спортивные штаны, худи и носки чёрного и серого цвета.




Линейка называется «Чёрные псы», причём надпись на каждом предмете одежды выполнена кириллицей в старославянском стиле.


Стать черным псом можно по цене всего за 20 долларов — все позиции от носков до худи стоят одинаково. Бюджетно!



Рубчинский стал креативным директором созданного Уэстом бренда Yeezy в декабре и уже наделал много шума в информационном поле. Ждем Канье в лаптях и с балалайкой.

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Метки: Канье Уэст   США   гоша рубчинский   звезды   знаменитости   коллекция одежды   черные псы   шоу бизнес   
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13k
Copycat Час назад
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77
Лопатин Михаил 9 минут назад
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9k
Maximvs 39 минут назад
ошибка в надписи. Правильно было бы:
ЧЁРНЫЕ - ПСЫ!!!
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6k
Харон ( Χάρων) 46 минут назад
Ещё парочка идей навскидку...
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Александр Шевченко 47 минут назад
Сам ты пёс, гнида чёрножопая ...
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5k
A Час назад
Надо было ещё сильнее название делать: "Черномазые"
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59k
zloykoyot Час назад
Охереть, какой сука талантливый дизайнер! Берёшь носки по 20 баксов за мешок, заказываешь на них надпись ещё за 200 баксов и продаёшь уже по 20 за пару. Это называется мелкий гешефт, а не новая коллекция.
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