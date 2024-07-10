«Богатые должны платить больше»: в Госдуме приняли закон о прогрессивной шкале налогообложения

Но от этого законопроекта пострадал наш средний класс. Поскольку до 200 тысяч рублей - это люди не очень зажиточные. А те, у кого зарплата выше 200 тысяч рублей, пострадают, потому что им повысили подоходный налог. Ставка была сделана на ущемление интересов среднего класса, а не олигархической верхушки.

Он добавил, что его фракция всё равно проголосовала «за», ведь в законе есть и положительные моменты. Но указал, что за прошлый год наши олигархи увеличили своё состояние на 38 миллиардов долларов. И ставка налога в 22% для них - это не слишком серьёзно.

Я давал поправку о том, чтобы сверхбогатым увеличить подоходный налог до 47%, это средний налог из 43 государств… Меньше 28% подоходного налога нет нигде в мире, а у нас только 22%. Фактически, нашим олигархам повысили подоходный налог всего на 5%. Допустим, во Франции 55,4%, в Австрии - 55%. В прошлом году олигархи у нас увеличили свое состояние на 38 млрд долларов.

Если бы мы ввели подоходный налог 47%, то с голоду бы никто не умер, они получили бы не 38, а почти 20 млрд долларов, это тоже огромные деньги, причём чаще всего эти деньги размещаются за границей. У нас очень сильно охраняется олигархическая верхушка, поскольку в Госдуме находится большинство её ставленников.