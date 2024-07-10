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«Богатые должны платить больше»: в Госдуме приняли закон о прогрессивной шкале налогообложения

«Богатые должны платить больше»: в Госдуме приняли закон о прогрессивной шкале налогообложения

Автор:
10 июля 2024 16:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   НДФЛ   доходы   закон   налог   повышение   прогрессивная шкала   
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Как считает кто-то из депутатов: лёд тронулся, но этого недостаточно.

Сегодня ГД одобрила закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Как заявил Вячеслав Володин:

Богатые должны платить больше, экономика - развиваться, налоговая система должна быть стабильна.

С 1 января 2025 года шкала будет выглядеть так:

  •  Для доходов от 2,4 до 5 млн руб. в год НДФЛ составит 15%.
  •  Для доходов от 5 до 20 млн руб. - 18%.
  •  Для доходов от 20 до 50 млн руб. - 20%.
  •  Для доходов свыше 50 млн руб. - 22%.

В Минфине подчёркивают, что повышенный налог надо будет платить только с суммы, превышающей минимальный порог. Пример из первой категории: если человек заработает за год 3 млн рублей, то с 2,4 млн возьмут 13% НДФЛ, а с 600 тысяч - 15%. С остальными то же самое. И добавляют, что повышение коснётся тех, кто получает больше 200 тысяч в месяц - это 2 млн человек из 64 миллионов работающего населения. Все остальные будут платить прежние 13% НДФЛ. Как-то так.

Повысится и налог на прибыль организаций: с 20% до 25%. Тут говорили, что это вообще не коснётся рядовых граждан. Тут есть нюанс - бизнес часто перекладывает издержки на плечи покупателей. И если он станет платить больше налогов, то просто поднимет цены на свои товары/услуги. Обычно так и делается.

По поводу введения прогрессивной шкалы высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев. Он считает, что новые налоги ударят по среднему классу, а для олигархов ничего особенно не изменится:

Но от этого законопроекта пострадал наш средний класс. Поскольку до 200 тысяч рублей - это люди не очень зажиточные. А те, у кого зарплата выше 200 тысяч рублей, пострадают, потому что им повысили подоходный налог. Ставка была сделана на ущемление интересов среднего класса, а не олигархической верхушки.

Он добавил, что его фракция всё равно проголосовала «за», ведь в законе есть и положительные моменты. Но указал, что за прошлый год наши олигархи увеличили своё состояние на 38 миллиардов долларов. И ставка налога в 22% для них - это не слишком серьёзно.

Я давал поправку о том, чтобы сверхбогатым увеличить подоходный налог до 47%, это средний налог из 43 государств… Меньше 28% подоходного налога нет нигде в мире, а у нас только 22%. Фактически, нашим олигархам повысили подоходный налог всего на 5%. Допустим, во Франции 55,4%, в Австрии - 55%. В прошлом году олигархи у нас увеличили свое состояние на 38 млрд долларов.

Если бы мы ввели подоходный налог 47%, то с голоду бы никто не умер, они получили бы не 38, а почти 20 млрд долларов, это тоже огромные деньги, причём чаще всего эти деньги размещаются за границей. У нас очень сильно охраняется олигархическая верхушка, поскольку в Госдуме находится большинство её ставленников.

Но всё же сказал, что в плане налога на богачей «лёд тронулся». А в следующем году увидим, как это отразится на нас - обычных гражданах без всяких сверхдоходов.

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Метки: Видео   Госдума   НДФЛ   доходы   закон   налог   повышение   прогрессивная шкала   
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70  комментариев
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4k
Александр Долматов 6 часов назад
Тех пролетариев (никого не обижаю, я сам пролетарий), которые уже кричат "ура, богатеев пощипают", я разочарую, пощипают нас всех. Ибо этот повышенный налог будет заложен в стоимость конечного продукта, за который мы все заплатим.
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224
npocto__Makc 2 часа назад
Удар по среднему классу.
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42k
Бабай 3 часа назад
Шото както слабо...
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12k
BarOb 3 часа назад
Просто всё подорожает, впрочем как и всегда было. Кому придётся платить повышенный налог, просто включат его в стоимость товара или услуг, перекладывая тем самым свой налог на плечи народа.
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12k
BarOb 3 часа назад
могли бы тем, у кого до 500 тыс в год убавить налог, раз считают что у нас нет таких зарплат
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34k
Snork Snorkoff 3 часа назад
20 лет кричали, что плоская шкала это как раз справедливо.., а тут переобулись резко.
Лан хотите чтобы человек с большими заработками, ок. Ну так дайте кроме кнута пряник чтоль, типа на пенсию чуть раньше, полис омс расширенный, место в детском саду вне очереди.
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23k
BiZ 3 часа назад
дольоебы. типа 200 тыр это богатый..
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29k
Matrosskin 3 часа назад
Как на фоне этой новости понять - дебил человек или с нормальным уровнем развития ?
Дебил дочитает до момента - что кто-то будет платить больше чем он и радостно кинется пускать слюни - типа так и надо богачам.
Нормальный - прочитает целиком и выяснит:
- для него улучшений ровным счётом никаких ( радоваться что кому-то станет хуже - для нормального человека как-то фи), как ни странно - в благой заботе о малоимущих снизить налог тем, кто получает и так хрен с маслом идея в голову нашим заботливым не пришла.
- но есть ухудшения - все налоги на предприятия так или иначе падают на конечного плательщика ( "папа, по телевизору сказали что водка подорожает ! Значит - ты будешь меньше пить ? - Нет, сынок, это значит что ты будешь меньше есть... ")
- а ещё добавили обязательный налог на туризм. Потолкаться жопами в Анапе станет ещё дороже , сначала на 1%, а потом дорастёт до 5%
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17k
_delphin_ 4 часа назад
пох, я самозанятый, клиенты - физики. А так бы мог получить в налоговой майку 15% ))
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235
Lopasin 5 часов назад
Уже 10 раз обсудили - это чистой воды фикция и основных наших «деловых русичей» и миллиардеров практически не затронет. Речь про официальные зарплаты, а не про доходы. У основных наших любимых олигархов доходы не с зарплат, а с дивидендов, прибыли от предприятий и тп. А оно как облагалось 13% , так и будет.
Так что этот закон чистой воды популизм и не затрагивает тех, кого в первую очередь должен.

Собственно чего другого можно ожидать от нашего богоданного начальства. Пчелы против меда, ага
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43k
Сергей 6 часов назад
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1k
max20 6 часов назад
Ага, корову нужно меньше кормить и больше доить. Мозгов для привлечения и развития бизнеса - нет, а население почти извели под корень.
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2k
BAMBRA 6 часов назад
Ну и пенсионный возраст до 80-ти. Чего уж там. Большинство не доживёт, а значит и не пострадает.
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2k
Александр Шевченко 6 часов назад
Компенсировать то убытки нужно , горе бизнесменов и эффективных менеджеров. Люди , это новая нефть.

Ссылка youtube.com
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11k
Trenzel2003 7 часов назад
Ну ну. Сколько на следующий год станут кто зажмет реальные доходы? Сколько уйдет в тень???
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5
Dmitry Trenzel2003 6 часов назад
В категории до 5 млн примерно нисколько. Скорее всего даже прибавится таких людей. Потому что это в основном наемные работники а у работодателя нет стимула уменьшать их НДФЛ, ему свой бы с дивидендов уменьшить. И будут это делать через "возвратные премии", "мертвые души" они же "фиктивные работники" и другие схемы.
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10k
perekrestok 7 часов назад
Надеюсь границы будут двигать по инфляции. С люксовыми авто ежегодно перечень пересматривают в части налога на роскошь.
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5
Dmitry perekrestok 6 часов назад
Конечно будут, первый сдвиг сделали.
Было: до 5млн - 13%, от 5млн - 15%.
Сделали: до 2,4 млн - 13%, от 2,4 до 5 млн - 15%, свыше 5 млн - 18%. и т.д.
Тенденция направления сдвига границ наглядно показана =))
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5
Dmitry 7 часов назад
Ну вообще-то НДФЛ считается от "начисления" так что коснется это тех кто "получает" в месяц больше 174 т.р. а таких уже побольше, работодателю, если он платит в белую, начхать, НДФЛ же не из его кармана, это не фонды, он просто меньше "на руки" будет выдавать . Вообще странное желание нажиться на бедном слое населения учитывая как подорожала жизнь. Сделали бы например так: до 2,4 млн уменьшаем и делаем НДФЛ 10%, от 2,4 до 5 оставляем 13% а выше 5 млн увеличиваем мол как хотим. В результате и низшие слои поддержали и прогрессивную шкалу ввели и вроде как оставили все как было в категории до 5млн и абсолютную цифру налогов увеличили.
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8k
Oleg 7 часов назад
Вопрос только один, почему 2к$ - это уже богатый? И почему ставка не растёт так же, как доход?
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2k
portroy 7 часов назад
Прекрасные новости! Как я за вас рад, дорогие россияне! Будете платить больше, особенно богатеи с зп от двух косарей долларов в месяц. И таких всего 3% от работающего населения??? Правда что ли???
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2k
AUTOMAN 7 часов назад
Депутатам пора поголовно проходить проверку на адекватность и вменяемость! Основное мнение о введении повышенных налогов-богатые должны платить больше! Так они и так платят больше, потому что доходы больше! И коснется это остатков среднего класса, видимо для того, чтобы окончательно его уничтожить… чтобы не было больше обеспеченных людей, кроме уже существующих, и госчиновников. Так сказать - расчищают поляну от тех, кто может задавать вопросы об эффективности работы госчиновников, депутатов и прочих дармоедов. Пусть сначала разберутся с «осваиванием», «распиливанием» и наглым воровством бюджета, а то выглядит это попыткой наполнить дырявую бочку, просто увеличив напор, не устраняя самой аварийной ситуации… дебиля, @ля…
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10k
Роман 7 часов назад
А границы эти будут пересчитываться? А то с такой инфляцией мы все будем по максимуму платить.
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