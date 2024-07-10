«Богатые должны платить больше»: в Госдуме приняли закон о прогрессивной шкале налогообложения

Как считает кто-то из депутатов: лёд тронулся, но этого недостаточно.
Сегодня ГД одобрила закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Как заявил Вячеслав Володин:
Богатые должны платить больше, экономика - развиваться, налоговая система должна быть стабильна.
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С 1 января 2025 года шкала будет выглядеть так:
- Для доходов от 2,4 до 5 млн руб. в год НДФЛ составит 15%.
- Для доходов от 5 до 20 млн руб. - 18%.
- Для доходов от 20 до 50 млн руб. - 20%.
- Для доходов свыше 50 млн руб. - 22%.
В Минфине подчёркивают, что повышенный налог надо будет платить только с суммы, превышающей минимальный порог. Пример из первой категории: если человек заработает за год 3 млн рублей, то с 2,4 млн возьмут 13% НДФЛ, а с 600 тысяч - 15%. С остальными то же самое. И добавляют, что повышение коснётся тех, кто получает больше 200 тысяч в месяц - это 2 млн человек из 64 миллионов работающего населения. Все остальные будут платить прежние 13% НДФЛ. Как-то так.
Повысится и налог на прибыль организаций: с 20% до 25%. Тут говорили, что это вообще не коснётся рядовых граждан. Тут есть нюанс - бизнес часто перекладывает издержки на плечи покупателей. И если он станет платить больше налогов, то просто поднимет цены на свои товары/услуги. Обычно так и делается.
По поводу введения прогрессивной шкалы высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев. Он считает, что новые налоги ударят по среднему классу, а для олигархов ничего особенно не изменится:
Но от этого законопроекта пострадал наш средний класс. Поскольку до 200 тысяч рублей - это люди не очень зажиточные. А те, у кого зарплата выше 200 тысяч рублей, пострадают, потому что им повысили подоходный налог. Ставка была сделана на ущемление интересов среднего класса, а не олигархической верхушки.
Он добавил, что его фракция всё равно проголосовала «за», ведь в законе есть и положительные моменты. Но указал, что за прошлый год наши олигархи увеличили своё состояние на 38 миллиардов долларов. И ставка налога в 22% для них - это не слишком серьёзно.
Я давал поправку о том, чтобы сверхбогатым увеличить подоходный налог до 47%, это средний налог из 43 государств… Меньше 28% подоходного налога нет нигде в мире, а у нас только 22%. Фактически, нашим олигархам повысили подоходный налог всего на 5%. Допустим, во Франции 55,4%, в Австрии - 55%. В прошлом году олигархи у нас увеличили свое состояние на 38 млрд долларов.
Если бы мы ввели подоходный налог 47%, то с голоду бы никто не умер, они получили бы не 38, а почти 20 млрд долларов, это тоже огромные деньги, причём чаще всего эти деньги размещаются за границей. У нас очень сильно охраняется олигархическая верхушка, поскольку в Госдуме находится большинство её ставленников.
Но всё же сказал, что в плане налога на богачей «лёд тронулся». А в следующем году увидим, как это отразится на нас - обычных гражданах без всяких сверхдоходов.
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Лан хотите чтобы человек с большими заработками, ок. Ну так дайте кроме кнута пряник чтоль, типа на пенсию чуть раньше, полис омс расширенный, место в детском саду вне очереди.
Дебил дочитает до момента - что кто-то будет платить больше чем он и радостно кинется пускать слюни - типа так и надо богачам.
Нормальный - прочитает целиком и выяснит:
- для него улучшений ровным счётом никаких ( радоваться что кому-то станет хуже - для нормального человека как-то фи), как ни странно - в благой заботе о малоимущих снизить налог тем, кто получает и так хрен с маслом идея в голову нашим заботливым не пришла.
- но есть ухудшения - все налоги на предприятия так или иначе падают на конечного плательщика ( "папа, по телевизору сказали что водка подорожает ! Значит - ты будешь меньше пить ? - Нет, сынок, это значит что ты будешь меньше есть... ")
- а ещё добавили обязательный налог на туризм. Потолкаться жопами в Анапе станет ещё дороже , сначала на 1%, а потом дорастёт до 5%
Так что этот закон чистой воды популизм и не затрагивает тех, кого в первую очередь должен.
Собственно чего другого можно ожидать от нашего богоданного начальства. Пчелы против меда, ага
Со следующего года
25 и 13.
Работаешь в "0"
Нет прибыли - нет дивидендов.
Было: до 5млн - 13%, от 5млн - 15%.
Сделали: до 2,4 млн - 13%, от 2,4 до 5 млн - 15%, свыше 5 млн - 18%. и т.д.
Тенденция направления сдвига границ наглядно показана =))