В Таджикистане официально запретили паранджу и хиджаб

Еще в марте президент Рахмон на встрече с общественными и религиозными деятелями заметил, что для Таджикистана «подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием сатр и хиджаб, — это актуальная проблема». Национальная одежда отражает материально-духовные ценности прошлого ее народа и делает нацию узнаваемой по форме и стилю одеяния, тогда как культурное отчуждение подрывает национальную самобытность. И все эти хиджабы и прочие накидки, которые внезапно стали популярными в стране не только уничтожают традиции народа, но и приводят к тотальной исламизации общества.





Между тем, Таджикистан - светская страна, поэтому с чуждой одеждой будет вестись непримиримая борьба.