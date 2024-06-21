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В Таджикистане официально запретили паранджу и хиджаб

В Таджикистане официально запретили паранджу и хиджаб

Автор:
21 июня 2024 09:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Эмомали Рахмон   закон   запрет на хиджаб   никаб   паранджа   религиознач одежда   таджикистан   хиджаб   
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Президент страны подписал закон о запрете чуждой культуре народа одежде.

Эмомали Рахмон подписал 35 законов, среди которых, помимо регламента торжеств и обрядов, ответственности родителей за обучение и воспитание детей, есть документ, запрещающий ношение чуждой для страны одежды. Речь идёт о хиджабе и прочих мусульманских женских одеяниях, которые никогда не носили таджички.


Еще в марте президент Рахмон на встрече с общественными и религиозными деятелями заметил, что для Таджикистана «подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием сатр и хиджаб, — это актуальная проблема». Национальная одежда отражает материально-духовные ценности прошлого ее народа и делает нацию узнаваемой по форме и стилю одеяния, тогда как культурное отчуждение подрывает национальную самобытность. И все эти хиджабы и прочие накидки, которые внезапно стали популярными в стране не только уничтожают традиции народа, но и приводят к тотальной исламизации общества.


Между тем, Таджикистан - светская страна, поэтому с чуждой одеждой будет вестись непримиримая борьба.


Рахмон поручил Комитету по делам женщин и семьи республики совместно с таджикскими дизайнерами придумать национальную одежду, которая отвечала бы религиозным и этическим потребностям таджикских женщин и отличалась от нарядов женщин Афганистана и других стран.


Всех нарушителей нового закона ждёт штраф. Отныне чуждую одежду нельзя не только носить, но и продавать. А пока женщин с платками на голове учат правильно их повязывать и носить. Не закрывая лоб, лицо и шею. Подобные рейды организуют в поликлиниках и местах, куда обычно ходит много женщин.


К примеру, на этом видео медсёстры останавливают женщин и показывают, как нужно носить платок по новым правилам. Рядом сидит мужчина из комиссии - он говорит заупрямившейся таджичке, что за неповиновение может сфотографировать её и отправить фото в правоохранительные органы - тогда нарушительницу закона ждёт серьезный штраф в 3500 сомони (более 300 долларов США).


Запреты на ношение подчеркнуто религиозной одежды есть не только в Таджикистане.

Недавно в Ташкенте остановили покрытую женщину с целью проверки документов. Выяснилось, что под накидкой вовсе не мусульманка, а юный парень, который оказал сопротивление правоохранителям.


Как сообщают СМИ, на задержанного составили "протокол по статьям 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 184-4 (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) Кодекса об административной ответственности".

Между тем, в России даже полностью покрытые дамы - не редкость. На днях одну такую встретили не абы где, а в подмосковном аквапарке.


Вопрос, не собираются ли в РФ последовать примеру Рахмона, отнюдь не праздный. Если фанаты религии решат, что им в Таджикистане оставаться не с руки, несложно будет догадаться, куда поедут покрытые дамы и их мужья.

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Метки: Ynews   Эмомали Рахмон   закон   запрет на хиджаб   никаб   паранджа   религиознач одежда   таджикистан   хиджаб   
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15  комментариев
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152k
parallax Час назад
И этот в чисто мусульманской стране. А у нас даже в парандже ходить дозволяют.
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1k
олег 12 минут назад
Басмачи не указ .
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3k
Константин Полчаса назад
Власти Точикистон, и Узбекистон (там эти трямки тоже запрещены) выдавливают всех радикальных тупых исламистов из своих стран. И едут они в Россию. Где по какой-то причине все эти радикальные проявления не наказываются. Это какой-то позор
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32k
Serg2001 39 минут назад
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24k
hebpat 39 минут назад
внести в админ кодекс такую же статью как нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность и активно штрафовать, проблема снимется сама собой
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3k
Александр 47 минут назад
и вся эта хрень в парандже и хиджабах сейчас поедет к нам в РФ.
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1k
DuckTales 49 минут назад
Ну если уж у них запретили, то нам сам Бог велел
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7k
hhwost 50 минут назад
<<Между тем, в России даже полностью покрытые дамы - не редкость.>>
в России своя специфика. зимой в -37 ещё и не так обмотаешься. и не только женщины. и не только мусульмане.
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1k
Corkscrew 50 минут назад
Нам достаточно посмотреть к чему привела политика толерантности по отношению к мигрантам в европе и не сложно сделать выводы, чем всё подобное может закончиться у нас. Тем более, что миграция неизвестно кого из республик бывшего СССР на территорию РФ, при полном попустительстве коррумпированных чиновников как в правительстве так и на местах, уже приобрела неконтролируемый характер, сродни эпидемии и такой же по масштабности.
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11k
Alex 51 минуту назад
А у нас эти макаки в своих мешках ходят
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7k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Теперь они поедут в Россию, тут можно всё.
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17k
ss 59 минут назад
"Вопрос, не собираются ли в РФ последовать примеру Рахмона..."
---
Для этого нужно получить разрешение от одного акадэмика...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2237 постов (2228 в горячем)

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