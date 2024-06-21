В Таджикистане официально запретили паранджу и хиджаб

Президент страны подписал закон о запрете чуждой культуре народа одежде.
Эмомали Рахмон подписал 35 законов, среди которых, помимо регламента торжеств и обрядов, ответственности родителей за обучение и воспитание детей, есть документ, запрещающий ношение чуждой для страны одежды. Речь идёт о хиджабе и прочих мусульманских женских одеяниях, которые никогда не носили таджички.
Еще в марте президент Рахмон на встрече с общественными и религиозными деятелями заметил, что для Таджикистана «подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием сатр и хиджаб, — это актуальная проблема». Национальная одежда отражает материально-духовные ценности прошлого ее народа и делает нацию узнаваемой по форме и стилю одеяния, тогда как культурное отчуждение подрывает национальную самобытность. И все эти хиджабы и прочие накидки, которые внезапно стали популярными в стране не только уничтожают традиции народа, но и приводят к тотальной исламизации общества.
Между тем, Таджикистан - светская страна, поэтому с чуждой одеждой будет вестись непримиримая борьба.
Рахмон поручил Комитету по делам женщин и семьи республики совместно с таджикскими дизайнерами придумать национальную одежду, которая отвечала бы религиозным и этическим потребностям таджикских женщин и отличалась от нарядов женщин Афганистана и других стран.
Всех нарушителей нового закона ждёт штраф. Отныне чуждую одежду нельзя не только носить, но и продавать. А пока женщин с платками на голове учат правильно их повязывать и носить. Не закрывая лоб, лицо и шею. Подобные рейды организуют в поликлиниках и местах, куда обычно ходит много женщин.
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К примеру, на этом видео медсёстры останавливают женщин и показывают, как нужно носить платок по новым правилам. Рядом сидит мужчина из комиссии - он говорит заупрямившейся таджичке, что за неповиновение может сфотографировать её и отправить фото в правоохранительные органы - тогда нарушительницу закона ждёт серьезный штраф в 3500 сомони (более 300 долларов США).
Запреты на ношение подчеркнуто религиозной одежды есть не только в Таджикистане.
Недавно в Ташкенте остановили покрытую женщину с целью проверки документов. Выяснилось, что под накидкой вовсе не мусульманка, а юный парень, который оказал сопротивление правоохранителям.
Как сообщают СМИ, на задержанного составили "протокол по статьям 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 184-4 (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) Кодекса об административной ответственности".
Между тем, в России даже полностью покрытые дамы - не редкость. На днях одну такую встретили не абы где, а в подмосковном аквапарке.
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Вопрос, не собираются ли в РФ последовать примеру Рахмона, отнюдь не праздный. Если фанаты религии решат, что им в Таджикистане оставаться не с руки, несложно будет догадаться, куда поедут покрытые дамы и их мужья.
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в России своя специфика. зимой в -37 ещё и не так обмотаешься. и не только женщины. и не только мусульмане.
тут надо действовать "аккуратно (чтобы кого не надо не обидеть), но сильно (чтобы кого надо - обидеть)." (с)
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Для этого нужно получить разрешение от одного акадэмика...
МЧС России:
"Куда обращаться и как действовать в случае возникновения террористической угрозы
В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, а также для повышения бдительности граждан напоминаем порядок действий.
Общие рекомендации:
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Обо всем, что показалось вам подозрительным, следует сообщать в правоохранительные органы."
И вот пусть на каждого такого индивидуума в парандже реагируют, останавливают, выясняют личность.