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В Солнцево мигранты избили подростка за серёжку в ухе

В Солнцево мигранты избили подростка за серёжку в ухе

Автор:
04 июня 2024 13:22
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   Видео   Москва   Солнцево   драка   избиение подростка   мигранты   подростки   полиция нравов   
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Еще одна полиция нравов подъехала и исполняет.

На западе Москвы группа иностранцев предъявила претензии подростку с серьгой в ухе и потребовала снять аксессуар. Парень отказался, и этот ответ разозлил абу-бандитов. Они набросились на юношу и стали кулаками вбивать "модный приговор", однако на помощь ему подоспел мужчина - по некоторым сообщениям, его отец. Досталось и парню, и его заступнику - видео драки наглядно доказывает, что мирным разговором там и не пахло.



По информации в ряде СМИ, парню сломали челюсть, а защитившему его мужчине - нос. После чего группа шариат-полиции испарилась в неизвестном направлении. По факту драки с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".


Из группы напавших на парня нашли и задержали двух "героев". Один из них - несовершеннолетний.



Теперь помимо расследования инцидента в Солнцево, полиция проверит их на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы. И, конечно, выявит и задержит остальных участников группы.




После обнародования видео в сети на инцидент обратил внимание и А.Бастрыкин. Глава Следкома потребовал доклад по расследованию уголовного дела о хулиганстве. Так что абу-бандитам придётся хотя бы на некоторое время присмиреть.


А вообще, интересно, с чего бы понаехавшие решили, что на территории не их родной страны можно по-прежнему пытаться устанавливать свои законы?

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Метки: А.Бастрыкин   Видео   Москва   Солнцево   драка   избиение подростка   мигранты   подростки   полиция нравов   
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20  комментариев
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10k
Alex 50 минут назад
Черножопых на кол!
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1k
asd 2 минуты назад
Это не хулиганка, а целенаправленные акции устрашения.
Минимум разжигание розни, а по хорошему террор местного населения.
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13k
Б.Касторский 4 минуты назад
Сдаётся мне, что "мигрант" должно стать отягчающим обстоятельством. Нет, не думайте, что я националист. Скорее не любитель приезжих. Но когда определенный слой населения начинает вести себя столь вызывающе, адекватным ответом будет именно ужесточение наказания. По типу как наказывают за принадлежность к АУЕ сообществу или криминальному миру.
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846
Александр 5 минут назад
В Солнцево !?, абу-бандиты, я О.Х.У.Е.В.А.Ю. ,Михась наверно тоже...
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32k
AzuveR 6 минут назад
Сцуко,чуркобесов давно пора отстреливать ,как бешеных собак. Это не люди ,а звери живущие,по буй знает каким законам.
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3k
Fiverknot 6 минут назад
Просто назовите фамилии и покажите рожи тех, кто их сюда везет, кто разрешает их сюда завозить. И тех кто их отмазывает от административок и уголовщины. Там несколько десятков фамилий, уверен. Это источник всех проблем.
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20k
Алексей 8 минут назад
Таких надо выявлять, собирать все семейство и до границы подвозить без права обратного въезда всем. И максимально это афишировать, что мол вот махмуд он накосячил и вся его большая семья больше никогда не появится на территории РФ. И пусть там в своем ауле свои правила распространяет.
Я в принципе тоже не поддерживаю мужиков с серёжками. Как когда-то сказал Жириновский, серьгу в ухе носят либо пираты либо пид""сы, но что то я не вижу пиратских кораблей в Москве реке. Но это моё мнение и я никогда не буду навязывать его остальным.
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4k
Александр 9 минут назад
Братцы... Вступайте!
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6k
Руслан 11 минут назад
Мне вот интересно, а чурок, которых высылают, обратно пускают или как? Я к тому, введена ли дактилоскопия, биометрия для въезда чурбанов? Ведь они могут запросто поменять документы в своем кишлаке и снова вернуться.
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13k
Том Сойер 20 минут назад
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5k
Максим Макашев 21 минуту назад
кормить задержанных у6людков только жирной свининой
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16k
Ivan 38 минут назад
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17k
Kostick 38 минут назад
батя красава. жаль у него, совершенно случайно, не оказалось молоточка в руках, скамейки бабушкам чинил. гниды черножопые, только толпой могут, насекомые.
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9k
Тяжолый Орк 47 минут назад
Хреново иметь серёжку в ухе. Бить будут и свои, и чужие.
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60k
alertol 48 минут назад
А у Бастрыкина есть какие-то дела кроме как смотреть тиктоки? Ну там подчинённых менять на тех кто без пинка под жопу работали бы, или ещё что-то такое?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2168 постов (2156 в горячем)

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