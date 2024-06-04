В Солнцево мигранты избили подростка за серёжку в ухе

Еще одна полиция нравов подъехала и исполняет.
На западе Москвы группа иностранцев предъявила претензии подростку с серьгой в ухе и потребовала снять аксессуар. Парень отказался, и этот ответ разозлил абу-бандитов. Они набросились на юношу и стали кулаками вбивать "модный приговор", однако на помощь ему подоспел мужчина - по некоторым сообщениям, его отец. Досталось и парню, и его заступнику - видео драки наглядно доказывает, что мирным разговором там и не пахло.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
Источник:
По информации в ряде СМИ, парню сломали челюсть, а защитившему его мужчине - нос. После чего группа шариат-полиции испарилась в неизвестном направлении. По факту драки с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Из группы напавших на парня нашли и задержали двух "героев". Один из них - несовершеннолетний.
Теперь помимо расследования инцидента в Солнцево, полиция проверит их на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы. И, конечно, выявит и задержит остальных участников группы.
После обнародования видео в сети на инцидент обратил внимание и А.Бастрыкин. Глава Следкома потребовал доклад по расследованию уголовного дела о хулиганстве. Так что абу-бандитам придётся хотя бы на некоторое время присмиреть.
А вообще, интересно, с чего бы понаехавшие решили, что на территории не их родной страны можно по-прежнему пытаться устанавливать свои законы?
Источник:
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу
- Мигранты животного мира
- Подростки-мигранты спрятались в приборную панель и под задний диван, но были пойманы на границе
- Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов
Минимум разжигание розни, а по хорошему террор местного населения.
Я в принципе тоже не поддерживаю мужиков с серёжками. Как когда-то сказал Жириновский, серьгу в ухе носят либо пираты либо пид""сы, но что то я не вижу пиратских кораблей в Москве реке. Но это моё мнение и я никогда не буду навязывать его остальным.
Конечно, хотелось бы, чтобы там все честные и неподкупные сидели. Но имеем то, что имеем.