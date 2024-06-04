В Солнцево мигранты избили подростка за серёжку в ухе

По информации в ряде СМИ, парню сломали челюсть, а защитившему его мужчине - нос. После чего группа шариат-полиции испарилась в неизвестном направлении. По факту драки с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Из группы напавших на парня нашли и задержали двух "героев". Один из них - несовершеннолетний.