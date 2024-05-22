"Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке

Ранее сообщалось, что к её организации причастен чемпион Липецкой области по боксу.
После просмотра сериала "Слово пацана", во многих регионах страны появляются банды малолетних дурачков,, которые нападают на прохожих, отбирают у тех, кто помладше деньги и, что главное, не забывают хвалиться "подвигами" в соцсетях.
Похожая группка появилась и в Липецкой области, где в её организации подозревают 16-летний подросток-азербайджанца. Парень серьёзно занимается боксом, и уже успел стать чемпионом области, однако лишь спортом его жизнь не ограничивается. Поговаривают, что именно он сколотил многонациональную банду, которая кошмарит окружающих.
Благо, найти подростков с хулиганскими наклонностями труда не составило.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Вместо учёбы и спорта парни принялись избивать школьников, приставать к девочкам, обирать младшеклассников и тех, кто боится вступать с ними в конфликт.
Продвижение воровской и бандитской романтики прилагается - на фото плей-лист идейного вдохновителя липецких хулиганов Амара Касимова.
После массовых публикаций в соцсетях юные бандиты добились-таки славы: о них заговорили правоохранители. Председатель Следкома А.Бастрыкин поручил провести проверку информации о "подвигах" Касимова и его друзей. Возможно, карьера боксёра на некоторое время будет прекращена, т.к. за проступки придётся отвечать уже по-взрослому.
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Вот это самое тупое. Только за этот долпоепизм лет 10 давать надо
... а без Быстрикина что-то делается у нас вообще ?
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