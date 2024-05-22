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"Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке

"Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке

Автор:
22 мая 2024 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   АмарКасимов   Видео   криминал   липецк   подростковая банда   
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Ранее сообщалось, что к её организации причастен чемпион Липецкой области по боксу.

После просмотра сериала "Слово пацана", во многих регионах страны появляются банды малолетних дурачков,, которые нападают на прохожих, отбирают у тех, кто помладше деньги и, что главное, не забывают хвалиться "подвигами" в соцсетях.


Похожая группка появилась и в Липецкой области, где в её организации подозревают 16-летний подросток-азербайджанца. Парень серьёзно занимается боксом, и уже успел стать чемпионом области, однако лишь спортом его жизнь не ограничивается. Поговаривают, что именно он сколотил многонациональную банду, которая кошмарит окружающих.


Благо, найти подростков с хулиганскими наклонностями труда не составило.


Вместо учёбы и спорта парни принялись избивать школьников, приставать к девочкам, обирать младшеклассников и тех, кто боится вступать с ними в конфликт.


Продвижение воровской и бандитской романтики прилагается - на фото плей-лист идейного вдохновителя липецких хулиганов Амара Касимова.



После массовых публикаций в соцсетях юные бандиты добились-таки славы: о них заговорили правоохранители. Председатель Следкома А.Бастрыкин поручил провести проверку информации о "подвигах" Касимова и его друзей. Возможно, карьера боксёра на некоторое время будет прекращена, т.к. за проступки придётся отвечать уже по-взрослому.





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Метки: А.Бастрыкин   АмарКасимов   Видео   криминал   липецк   подростковая банда   
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22  комментария
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Азербайджанцы все такие конченные мрази или только те которые сюда едут ?
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1k
Михаил 9 минут назад
поздно уже наводить порядок мягкими методами...
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206
IntuitCrypto 10 минут назад
Живем прямо как во времена ВОВ: патриоты - на фронт, работяги - на заводы, крысы - в банды.
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10k
Роман 16 минут назад
Почему СК проверяет саму банду, а не тех кто должен ею заниматься?
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2k
raael13 Полчаса назад
Слово бабуина, шерсть на асфальте...
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9k
ишты Полчаса назад
"в её организации подозревают 16-летний подросток-азербайджанца" - афтар плоха учил падежов рускава языку.
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Оу!? Такие вот азервативы-ценные и стратегичные партнеры. Понять и простить
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13k
Марсианин 47 минут назад
Спасибо сценаристу и режиссеру, сумели вкинуть дрожжей в уличный сортир. Ну и некоторым власть преимущим, что не запретили... Это еще не раз аукнется, и похлеще будет...
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17k
Алексей 53 минуты назад
Ндяяя... неуловимые мстители уже не те.....
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
за что менты и прокуратура зарплату получают...бедненький Бастрыкин за всех отдувается...и ниуя не меняется...представители Власти...фу на..
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40k
russger Час назад
"и, что главное, не забывают хвалиться "подвигами" в соцсетях"

Вот это самое тупое. Только за этот долпоепизм лет 10 давать надо
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11k
Vacony 2 часа назад
. а кто пускал в прокат этот фильм про Слово пацана - не подумали о последствиях ?
... а без Быстрикина что-то делается у нас вообще ?
.....
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13k
Том Сойер 2 часа назад
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6k
Денис 2 часа назад
Ну так и пусть сидит, для вора же это нормально.
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Бастрыкин не вмешается - полиция не перекрестится... Клонировать его надо бы...
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1k
Darki 2 часа назад
Дичь какая то.Нелюди.
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7k
Бу 2 часа назад
ублюдки
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2116 постов (2104 в горячем)

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