"Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке

Похожая группка появилась и в Липецкой области, где в её организации подозревают 16-летний подросток-азербайджанца. Парень серьёзно занимается боксом, и уже успел стать чемпионом области, однако лишь спортом его жизнь не ограничивается. Поговаривают, что именно он сколотил многонациональную банду, которая кошмарит окружающих.



