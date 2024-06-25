После теракта один из боевиков в Дагестане планировал бежать, надев никаб

По последним данным, число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, число пострадавших достигло 51 человек — сообщает Телеграм-канал "112"

"Среди погибших — 16 силовиков и 5 гражданских, ещё 5 пока не идентифицированы. Двое из раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. 13 пострадавших — тяжёлые", - сообщают СМИ.