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После теракта один из боевиков в Дагестане планировал бежать, надев никаб

После теракта один из боевиков в Дагестане планировал бежать, надев никаб

Автор:
25 июня 2024 12:46
Сообщество : Криминал
Метки: Дагестан   Меликов   боевики   накидка   никаб   теракт   террористы   
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Женское одеяние нашли при обыске. Еще один аргумент в пользу запрета этих накидок.


В рюкзаке у Далгата Даудова - одного из ликвидированных в Дагестане боевиков - нашли никаб. Он собирался притвориться женщиной и скрыться от справедливого наказания за содеянное. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».


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Традиционный для арабских стран элемент одежды женщин скрывает лицо, поэтому в длинной одежде и никабе террорист мог бы остаться незамеченным, ведь в РФ эта одежда не запрещена.

Далгат Даудов работал у руководителя банды Османа Омаров - сына главы Серколинского района. Группа в составе пятерых человек напала на церкви в Дербенте и Махачкале, подожгла синагогу, убила священника отца Николая и расстреляла правоохранителей. Свою деятельность боевики объясняли местью неверным. По одной из версий теракт контролировался из Турции - оттуда в марте 2024 вернулся Осман Омаров, отец которого знал о радикализме своих сыновей, но предпочитал не вмешиваться.



Между тем, глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на сессии народного собрания республики, которая прошла во вторник, 25 июня, заявил, что он против ношения никаба. Эта одежда, по его словам, не свойственна кавказским народам, её ношение дает возможность мужчинам скрываться, а женщинам — проносить запрещенные предметы.


По последним данным, число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, число пострадавших достигло 51 человек — сообщает Телеграм-канал "112"


"Среди погибших — 16 силовиков и 5 гражданских, ещё 5 пока не идентифицированы. Двое из раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. 13 пострадавших — тяжёлые", - сообщают СМИ.




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Метки: Дагестан   Меликов   боевики   накидка   никаб   теракт   террористы   
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16  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Вообще скрывать лицо должно быть запрещено. Можно возмущаться, дескать, в какое время мы живём! Но реальность такова, что крупные города полностью под контролем и видеофиксацией, что для законопослушного гражданина только плюс. А скрывать лицо под балаклавой или религиозной одеждой? Я понимаю, что не каждый преступник. Но то что преступник может воспользоваться уловкой точно факт.
А террорист читал про Кренеского? Хотя большинство склоняются, что это миф. Или смотрел Свадьбу в Малиновке?
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6k
Руслан 18 минут назад
И снова какой-то куколдизм помноженный на соплежуйство у властей наблюдается
Всё какие-то аргументы дикарям хотят привести. Запретить просто потому, что ЭТО нужно государству и обществу в целом. Задолбали своими жалкими потугами не обидеть небольшие по численности, но радикальные группы фундаменталистов, которые несут смерть в том числе и представителям силовых структур. Самим не противно сопли жевать? Позорище, бл@ть. Вон, даже Таджикистан тупо запрещает и всё. А Россия как-будто должна что-то этим радикалам? Е@аные куколды. Кстати, Омарова старшего (отец который) задержали за мелкое хулиганство. За мелкое, бл@ть, хулиганство, а не по статье за укрывательство или пособничество. Это что вообще такое?
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1k
Андрей Граф 22 минуты назад
увидел в сраном никабе, автоматически надо мочить его
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590
Фрол 23 минуты назад
Даже в муслимских племенах,главный сказал никаких хиджабов и паранджей ,и подписал указ.А российские чинуши всё оглядываются по сторонам ,как бы кто по затылку не стукнул за такое своеволие,всё прогибаются под талибов и всякого рода радикалистов исламских ,дебатируют,дебатируют,всё тянут кота за яйца, принимать закон или не принимать.А как на это посмотрит какое либо ОБСЁ? А вдруг ругаться будут? А ваххабиты постепенно приучают,как привёл один хрен знает кого в аквапарк под паранджой, население таким видосам в мешках,чтобы можно было свободно проносить что либо ,да и не увидишь кто это был.
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11k
Alex Полчаса назад
А сколько по Москве таких свиней в мешках шляется?
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153k
parallax Полчаса назад
Запрещать надо не потому, что это арабская одежда, а потому что это элемент одеянияния носителей дремучей формы ислама, которому на российской земле абсолютно не место.
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371
Ли Харви Освальд 36 минут назад
У нас вроде как светское государство. Запретить никаб и прочие балаклавы на федеральном уровне, как запретили п.и.д.о.р.а.с.о.в. Кто считает что это оскорбляет их чувства, пусть валит на толерантный Ближний Восток, там их научат аллаха любить
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845
Алексей Бляйбтрой 38 минут назад
кебаб
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18k
Сергей 40 минут назад
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32k
Serg2001 53 минуты назад
Абдулла, ты еще в чадре или переоделся мужчиной?! (с)
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4k
Ультратрахуил Час назад
Может отец и про страсть к переодеваниям знал!
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Schreibikus
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