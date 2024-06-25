После теракта один из боевиков в Дагестане планировал бежать, надев никаб

Женское одеяние нашли при обыске. Еще один аргумент в пользу запрета этих накидок.
В рюкзаке у Далгата Даудова - одного из ликвидированных в Дагестане боевиков - нашли никаб. Он собирался притвориться женщиной и скрыться от справедливого наказания за содеянное. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».
Традиционный для арабских стран элемент одежды женщин скрывает лицо, поэтому в длинной одежде и никабе террорист мог бы остаться незамеченным, ведь в РФ эта одежда не запрещена.
Далгат Даудов работал у руководителя банды Османа Омаров - сына главы Серколинского района. Группа в составе пятерых человек напала на церкви в Дербенте и Махачкале, подожгла синагогу, убила священника отца Николая и расстреляла правоохранителей. Свою деятельность боевики объясняли местью неверным. По одной из версий теракт контролировался из Турции - оттуда в марте 2024 вернулся Осман Омаров, отец которого знал о радикализме своих сыновей, но предпочитал не вмешиваться.
Между тем, глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на сессии народного собрания республики, которая прошла во вторник, 25 июня, заявил, что он против ношения никаба. Эта одежда, по его словам, не свойственна кавказским народам, её ношение дает возможность мужчинам скрываться, а женщинам — проносить запрещенные предметы.
По последним данным, число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, число пострадавших достигло 51 человек — сообщает Телеграм-канал "112"
"Среди погибших — 16 силовиков и 5 гражданских, ещё 5 пока не идентифицированы. Двое из раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. 13 пострадавших — тяжёлые", - сообщают СМИ.
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А террорист читал про Кренеского? Хотя большинство склоняются, что это миф. Или смотрел Свадьбу в Малиновке?